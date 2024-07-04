8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Винный тур в Медок: экскурсия по шато и погребам Бордо
Винный тур в Медок предлагает вам незабываемое путешествие по знаменитым шато Бордо с дегустацией лучших вин региона. Откройте для себя секреты виноделия
Завтра в 10:00
8 авг в 10:00
€600 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
Путешествие из Бордо в Аркашон подарит вам незабываемые впечатления: дюны, музей устриц и дегустация деликатесов. Удобный трансфер из отеля и обратно
Завтра в 10:00
8 авг в 10:00
€650 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по винодельням Медока с виноделом
Проведите день в компании винодела, посетите уникальные шато Медока и насладитесь дегустацией вин. Пикник с видом на виноградники по желанию
13 авг в 12:00
2 сен в 10:00
€540 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Винный тур в Сотэрн и Грав. Ожерелье вкуса
Погрузитесь в мир французских вин на индивидуальной экскурсии по Бордо. Дегустации в шато Икем, О-Брион и Пап-Клемен ждут вас
Завтра в 10:00
8 авг в 10:00
€600 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSarkis4 июля 2024Все понравилось, хороший гид! Спасибо.
- ЕЕлена13 марта 2024Хочу сказать огромное спасибо Лейсан за то, что встретила меня на вокзале и скорректировала тур под мои пожелания и время.
- ВВадим3 октября 2023С первого момента встречи с Жанной мы погрузились в мир Бордо - мир вина, виноделия, прекрасной природы истории. Не имеет смысла пересказывать экскурсию - это надо увидеть самому. Спасибо Жанне от нас всех за чудесный день в Бордо! Надеемся увидеться вновь!
- aaleksei13 сентября 2023Посетили Бордо в начале Сентября 2022. Были там несколько дней, и само собой, не могли не посетить винодельни. Наш выбор
- ААлександр3 марта 2023Всем рекомендую! Интересные места, красивые пейзажи, ну и устрицы конечно!!! Жанна очень приятный в общении и позитивный человек, а также грамотный гид!
- eeduards14 сентября 2019Прекрасный и очень отзывчивый человек,еще до поездки Жанна очень много помогла нам по всем вопросам,от рекомендаций мест посещения до брони ресторанов. Великолепно организовала весь день,как мы и хотели. Спасибо огромное!!!
- kkirill14 сентября 2019Обязательная экскурсия для всех приезжающих в Аркашон любителей устриц! Просто невозможно не узнать и не познакомиться со всем циклом производства этого
Ответы на вопросы от путешественников по Бордо в категории «Однодневные»
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