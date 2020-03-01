Индивидуальные экскурсии в Бордо

Что вас ожидает

Ключевые точки Бордо

Это экскурсия-знакомство с городом, поэтому мы отправимся на прогулку по местам, без которых не представить Бордо. Вы увидите монументальный Гран-театр, завораживающее «Водное зеркало», старинные улочки квартала Сан-Пьер и Дворцовую площадь. Я расскажу об истории и культуре Бордо, о преображении столицы Аквитании за последние десятилетия. С радостью покажу вам любимые уголки города и рестораны, которые сделают поездку в Бордо незабываемой, а также дам полезные советы местного жителя.

Вино: секреты и дегустация

Как специалист по французским винам и член жюри на винных конкурсах Бордо я познакомлю вас с главным брендом города. Для этого отправимся в одну из винотек, которые ценят профессионалы. На мастер-классе вы научитесь разбираться в винах и сочетать их с разными блюдами. Уверена, после экскурсии выбор вина в магазине и ресторане станет для вас проще и увлекательнее, а повседневное меню приобретет французские нотки!

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые ценят внимания к деталям, приветствуют душевное искреннее общение и предпочитают выходить за рамки стандартных экскурсий.