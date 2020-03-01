Индивидуальные экскурсии в Бордо

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Найти ключи к городу и понять французское «искусство жить» на обзорной прогулке с дегустацией вина

Лейсан
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Лейсан – ваш гид
Бордо — винная столица винной страны.

А еще древний город с великолепными площадями и дворцами.

Со мной вы откроете все его грани, узнаете об истории и главных местах, получите винный ликбез от знатока на дегустации, вдохновитесь старинными улочками — и научитесь наслаждаться жизнью как французы!
€150
105 за экскурсию
скидка30%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Встреча около Гран-театра
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Шарм и вкус Бордо
Шарм и вкус Бордо

Что вас ожидает

Ключевые точки Бордо
Это экскурсия-знакомство с городом, поэтому мы отправимся на прогулку по местам, без которых не представить Бордо. Вы увидите монументальный Гран-театр, завораживающее «Водное зеркало», старинные улочки квартала Сан-Пьер и Дворцовую площадь. Я расскажу об истории и культуре Бордо, о преображении столицы Аквитании за последние десятилетия. С радостью покажу вам любимые уголки города и рестораны, которые сделают поездку в Бордо незабываемой, а также дам полезные советы местного жителя.

Вино: секреты и дегустация
Как специалист по французским винам и член жюри на винных конкурсах Бордо я познакомлю вас с главным брендом города. Для этого отправимся в одну из винотек, которые ценят профессионалы. На мастер-классе вы научитесь разбираться в винах и сочетать их с разными блюдами. Уверена, после экскурсии выбор вина в магазине и ресторане станет для вас проще и увлекательнее, а повседневное меню приобретет французские нотки!

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые ценят внимания к деталям, приветствуют душевное искреннее общение и предпочитают выходить за рамки стандартных экскурсий.

Организационные детали

Вино во время дегустации оплачивается отдельно на месте. Цена — 3-6 евро за бокал.

Шарм и вкус Бордо
Шарм и вкус Бордо
Шарм и вкус Бордо
Шарм и вкус Бордо
Шарм и вкус Бордо
Шарм и вкус Бордо
Шарм и вкус Бордо
Шарм и вкус Бордо
Шарм и вкус Бордо
Шарм и вкус Бордо
Шарм и вкус Бордо
Шарм и вкус Бордо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура около Гран-театра.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лейсан
Лейсан
Добрый день! Меня зовут Лейсан. Сколько себя помню — всегда мечтала путешествовать, знать много иностранных языков и работать с интересными людьми. Я очень счастлива, что у меня всё это получилось! Я закончила иняз, говорю на 5 языках, долго работаю в туризме и с 2006 года живу во Франции, которую люблю и считаю Бордо своим вторым домом. Моя философия — жить ради людей и создавать в их жизни уникальные и самые счастливые моменты! Я буду очень рада поделиться своей любовью к Бордо!
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Винный тур в Сотэрн и Грав. Ожерелье вкусаВинный тур в Сотэрн и Грав. Ожерелье вкусаВинный тур в Сотэрн и Грав. Ожерелье вкуса
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