1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Подружиться с Бордо
Нескучное знакомство с любимым городом парижан и его секретами
Начало: Гранд Театр
Завтра в 09:30
11 июня в 15:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Шарм и вкус Бордо
Найти ключи к городу и понять французское «искусство жить» на обзорной прогулке
Начало: Около Гран-театра
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Столица великих марочных вин
Влюбиться в атмосферу, архитектуру и прекрасные вина Бордо на дружеской обзорной прогулке
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€220 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Загадки Бордо
Увидеть потайные места города и узнать его историю на обзорной прогулке
Начало: у Большого театра
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
от €120 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина28 апреля 2024Вместе с коллегой мы приехали в Бордо на конференцию и буквально знакануне запросили у Галины возможность этой экскурсии. Экскурсия по центру
- ААлександр9 апреля 2024Интересная экскурсия для знакомства с городам. Галина показала нам центр города и рассказала о его истории. Нам экскурсия очень понравилась.
- ООксана5 апреля 2024Галина, большое спасибо за великолепную экскурсию! Нашей семье очень понравилось!
- ЮЮлия4 апреля 2024Впервые посещали Бордо и взяли обзорную экскурсию с Лейсан. Получили массу положительных впечатлений от прогулки по городу и много полезной
- УУльяна22 февраля 2024Ляйсан очень приятный и располагающий к себе человек. Мы провели 2 часа совершенно незаметно, осматривая город и беседуя о Бордо
- ВВиктория24 января 2024Экскурсия потрясающе интересная, а Лейсан просто удивительная и замечательная:) Мы за один день успели посмотреть и узнать столько всего нового, что нам надолго хватит не только впечатлений, но тем для обсуждений и рассказов близким:) отличная экскурсия, спасибо! 🤍🤍
- ММаксим4 августа 2023Красивый город Интересная экскурсия Однозначно ещё вернёмся и продолжим изучать Бордо и окрестности. Огромное спасибо Жанне!!!
- ННиколай17 мая 2023Интересный рассказ, профессиональный гид. 5+ Спасибо
- ЕЕлена11 сентября 2022Спасибо за экскурсию. Получили огромное удовольствие. Очень рекомендуем Инну.
Ответы на вопросы от путешественников по Бордо в категории «Популярные места»
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