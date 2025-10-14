Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Бордо
Прогуляйтесь по историческому центру Бордо, посидите в кафе с чашечкой кофе или бокалом вина, и получите атмосферные снимки
Начало: На площади Place de la Bourse
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€163 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Столица великих марочных вин: индивидуальная экскурсия по Бордо
Прогулка по Бордо с посещением винных погребов, исторических мест и архитектурных шедевров. Узнайте тайны виноделия и истории города
Сегодня в 10:00
11 дек в 10:00
€220 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Увлекательная индивидуальная экскурсия по историческим местам Бордо
Прогуляйтесь по старинным улицам Бордо, узнайте о его богатой истории и насладитесь великолепием архитектурных памятников
Начало: У Большого театра
14 дек в 15:00
15 дек в 10:00
от €160 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена14 октября 2025Спасибо Марине за потрясающий день в Бордо и Сант-Эмильоне! Она с любовью и знанием истории рассказала об истории города и
- ППавел7 октября 2025Очень классно погуляли по Бордо с гидом Мариной. Ненавязчивая, легко усваиваемая информация и история города. 100% будем рекомендовать друзьям, кто соберется в Бордо. Советы по французскому вину или ресторанам Марина тоже может легко дать доступным языком, но с понимаем сути.
- ТТатьяна1 сентября 2025Наталья провела отличную экскурсию, с ней было интересно и познавательно. Гид хорошо знает историю города. Экскурсия понравилась даже маленькому слушателю - ребенок 2,5 года, еще и успели покататься на детской карусели и сделать семейные фотографии. С благодарностью, Наталье.
- OOlga12 августа 2025Марина чудесный гид! Мы опоздали на экскурсию, но она удивительным образом ярко и структурировано подала материал, мы успели все посмотреть! С удовольствием пойдем с Мариной в следующий раз и на другие экскурсии!
- ЕЕкатерина5 августа 2025Здравствуйте! В Бордо были с семьей в июле. Это было не первое посещение этого города. Но на этот раз решили
- ЮЮлия1 августа 2025Марина чудесный гид! Экскурсия интересная, живая, очень понравилось нам и детям. Все было на высшем уровне!! Не хотелось расставаться, обязательно приедем еще!
- ППавел19 июля 2025Когда мы в прошлый раз проезжали через Бордо, город у меня ассоциировался исключительно с вином — а поскольку эта тема
- ССергей17 июля 2025Огромное спасибо Натальи за замечательную экскурсию и прекрасные фотографии, экскурсия очень интересная, все грамотно, без занудства, с юмором. Наталья рассказала
- ССергей28 июня 2025Марина - отличный гид, интересно рассказывала о Бордо и показывала город. Наша экскурсия пришлась на 35 градусную жару, но Марина
- ТТатьяна22 июня 2025Спасибо за возможность так содержательно посмотреть город, познакомиться с историей! А также получить замечательные фото! 👍
- ЛЛюбовь9 июня 2025Удивительная была экскурсия! Огромная благодарность Мариночке! Благодаря ей влюбилась в этот чудесный город! Профессиональный Гид, которая учитывает пожелания туристов, знает много исторических фактов и умеет увлекательно рассказывать об этом.
- ЕЕкатерина5 июня 2025В июне Марина провела для нас экскурсию по Бордо. Отличная экскурсия, Марина замечательный гид, разбирающийся в истории и культуре Франции. Она открыла для нас много нового и интересного в истории, показала город, ответила на все наши вопросы. Очень рекомендую.
- ТТатьяна3 июня 2025Мне очень понравилась экскурсия, проведенная Мариной! Масса приятных впечатлений
- ФФаина25 мая 2025Большое спасибо, нам очень понравилось.
- ТТатьяна20 мая 2025С огромным удовольствием могу рекомендовать эту экскурсию!
Марина отличный рассказчик и очень приятный человек!
Рассказывает увлекательно, скучать, грустить вы точно не
- ККира5 мая 2025Марина - отличный гид сочетающая в себе все характеристики отличного гида: знания, лёгкость подачи информации, внимание к "аудитории" и неподдельная
- ААнна22 февраля 2025Экскурсия очень понравилась. Марина провела её на английском языке, мой друг не говорит по русски, и провела её блестяще. Прекрасно было все, маршрут, подача материала, учитывались наши интересы и пожелания. Мы уехали, влюблённые в Бордо. Очень рекомендую экскурсию.
- ИИнна20 февраля 2025От экскурсии остались только позитивные эмоции. Мне повезло, что я была в невысокий туристический сезон и Наталья имела возможность уделить
- ААнастасия15 февраля 2025Очень признательны Марине за обьемную познавательную нескучную экскурсию по городу, который она обожает. Максимальная любознательность, ведущая к великолепному знанию предмета,
- ААртем14 февраля 2025Мне очень понравилась экскурсия
