В нашем сознании и культуре слово «Бордо» ассоциируется с цветом и вином. А ведь за ним скрывается целый город — памятник архитектуры, сердце и кошелёк региона.
На экскурсии я подсвечу архитектуру Бордо, расскажу о его нетривиальной истории и проведу по старинным улочкам, где поколениями чтут традиции и передают умение наслаждаться жизнью.
На экскурсии я подсвечу архитектуру Бордо, расскажу о его нетривиальной истории и проведу по старинным улочкам, где поколениями чтут традиции и передают умение наслаждаться жизнью.
Описание экскурсии
На нашем маршруте встретятся шедевры архитектуры:
- кафедральный собор Сан-Андре, где в 12 веке вершилась история Бордо
- крепостные стены и узкие улочки, сохранившиеся со Средневековья
- парадные уникальные ворота Кайо и Гросс Клош — старинный вход в город
- нарядная набережная Ришелье с ансамблем домов 18 века
- Гранд-театр — полёт мысли и гения архитектора Виктора Луи
Вы узнаете:
- кто своим личным решением переплёл историю города с Англией
- откуда в регионе появилось вино клерет и существует ли оно по сей день
- каким образом парижский интендант Турни повлиял на современный облик города
- как Бордо прошёл путь от Второй мировой войны и всеобщей автомобилизации к современным экологическим тенденциям 21 века
- что стоит за именем выдающегося мэра города Жака Шабан-Дельмаса
А ещё
Обсудим соперничество между левым берегом (регион Медок, сорт вина каберне) и правым берегом (регион Сент-Эмильон, мерло). И наверное, мое сердце всё-таки за мерло! А ваше?
Организационные детали
Можем сделать паузы на кофе или дегустацию вина. Оплачивается дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Бордо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я проживаю в прекрасном Бордо с 2018 года. Это замечательный город для жизни, который сочетает в себе историю Средневековья, бурное развитие торговли и архитектуры в 18 веке и экологические тенденции 21 века. Как историк-специалист по 12-15 векам, я хочу показать гостям красоту города: дома и узкие улочки, исторический центр, реку Гаронну, где всё началось, и многое другое.
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