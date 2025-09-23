Индивидуальная
до 5 чел.
Канны: кино, гламур и история
Откройте для себя Канны с новой стороны: от роскошных отелей до старинных улочек. Уникальная экскурсия для ценителей кино и истории
Начало: На набережной Круазет
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
€170 за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Очарование Канн: Водная прогулка
Погрузитесь в атмосферу Канн на индивидуальной водной прогулке: от средневековой улицы Менадье до знаменитого порта и дворца конгрессов
Начало: На ул. Менадье
7 окт в 09:00
9 окт в 09:00
€140 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Тайны острова Сент-Онора
Погрузитесь в атмосферу средневековых легенд на острове Сент-Онора. Узнайте историю Леринского монастыря и насладитесь красотой природы
Начало: У причала в Каннах
7 окт в 09:00
9 окт в 09:00
€147 за всё до 7 чел.
