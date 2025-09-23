Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии 2025 » в Каннах на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа 3 отзыва Индивидуальная до 5 чел. Канны: кино, гламур и история Откройте для себя Канны с новой стороны: от роскошных отелей до старинных улочек. Уникальная экскурсия для ценителей кино и истории Начало: На набережной Круазет €170 за всё до 5 чел. Пешая На яхте 2 часа 20 отзывов Водная прогулка Очарование Канн: Водная прогулка Погрузитесь в атмосферу Канн на индивидуальной водной прогулке: от средневековой улицы Менадье до знаменитого порта и дворца конгрессов Начало: На ул. Менадье €140 за всё до 7 чел. Пешая 3 часа 3 отзыва Индивидуальная до 7 чел. Тайны острова Сент-Онора Погрузитесь в атмосферу средневековых легенд на острове Сент-Онора. Узнайте историю Леринского монастыря и насладитесь красотой природы Начало: У причала в Каннах €147 за всё до 7 чел. Другие экскурсии Каннов

В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Какие места ещё посмотреть в Каннах Самое главное Набережная Старый город 3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре: Сколько стоит экскурсия по Каннам в сентябре 2025 Сейчас в Каннах в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 170. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5

