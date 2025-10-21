Найдено 4 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Каннах на русском языке, цены от €59. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 1 отзыв Мини-группа до 10 чел. Канны: провансальский рынок и Старый город Погрузитесь в атмосферу Канн: отведайте провансальские деликатесы на рынке и насладитесь историей, гуляя по средневековым улочкам Начало: рядом с вокзалом города Канн Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 €65 за человека Пешая 3 часа 4 отзыва Индивидуальная до 7 чел. Тайны острова Сент-Онора Погрузитесь в атмосферу средневековых легенд на острове Сент-Онора. Узнайте историю Леринского монастыря и насладитесь красотой природы Начало: У причала в Каннах €147 за всё до 7 чел. Пешая 1.5 часа Групповая до 15 чел. Канны: групповая обзорная экскурсия Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Каннам, где вас ждут знаменитые достопримечательности и увлекательные истории о прошлом города Начало: У дворца Фестивалей Расписание: в четверг в 17:00 €59 за человека Пешая 2 часа Мини-группа до 10 чел. Очарование Канн: Групповая прогулка Прогуляйтесь по Каннам, наслаждаясь элегантными бульварами, роскошными яхтами и историей кинофестиваля. Откройте для себя скрытые уголки города Начало: На аллеях Свободы Шарля де Голля Расписание: в воскресенье в 15:15 €60 за человека Другие экскурсии Каннов

Ответы на вопросы от путешественников по Каннам в категории «Городские экскурсии»

Экскурсии на русском языке в Каннах (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 5 ⭐ отзывов, цены от €59. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь