Мини-группа
до 10 чел.
Канны: провансальский рынок и Старый город
Погрузитесь в атмосферу Канн: отведайте провансальские деликатесы на рынке и насладитесь историей, гуляя по средневековым улочкам
Начало: рядом с вокзалом города Канн
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
21 окт в 10:00
22 окт в 10:00
€65 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Тайны острова Сент-Онора
Погрузитесь в атмосферу средневековых легенд на острове Сент-Онора. Узнайте историю Леринского монастыря и насладитесь красотой природы
Начало: У причала в Каннах
Завтра в 09:00
14 окт в 09:00
€147 за всё до 7 чел.
Групповая
до 15 чел.
Канны: групповая обзорная экскурсия
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Каннам, где вас ждут знаменитые достопримечательности и увлекательные истории о прошлом города
Начало: У дворца Фестивалей
Расписание: в четверг в 17:00
Сегодня в 17:00
16 окт в 17:00
€59 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Очарование Канн: Групповая прогулка
Прогуляйтесь по Каннам, наслаждаясь элегантными бульварами, роскошными яхтами и историей кинофестиваля. Откройте для себя скрытые уголки города
Начало: На аллеях Свободы Шарля де Голля
Расписание: в воскресенье в 15:15
12 окт в 15:15
19 окт в 15:15
€60 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Каннам в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каннах
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Каннах
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Каннам в октябре 2025
Сейчас в Каннах в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 59 до 147. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Каннах (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 5 ⭐ отзывов, цены от €59. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь