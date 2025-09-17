Индивидуальная
до 7 чел.
Канны: кино и не только - индивидуальная экскурсия
Узнайте о знаменитостях и истории Канн, прогуливаясь по красной дорожке и набережной Круазетт
Начало: На железнодорожном вокзале Канн
17 сен в 10:00
18 сен в 10:30
€137 за всё до 7 чел.
Водная прогулка
Очарование Канн: Водная прогулка
Погрузитесь в атмосферу Канн на индивидуальной водной прогулке: от средневековой улицы Менадье до знаменитого порта и дворца конгрессов
Начало: На ул. Менадье
19 сен в 09:00
22 сен в 09:00
€134 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега
Индивидуальная экскурсия по Каннам: выберите между парфюмерной столицей Грасс и богемным Муженом или Сен-Поль-де-Ванс и домом Ренуара
Начало: У вашего отеля
19 сен в 09:00
23 сен в 09:00
€534 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Шарм Лазурного Берега
Побывать в знаменитых курортных городах Французской Ривьеры
Начало: В Вашем отеле, просьба уточнить. Для круизов - В п...
19 сен в 09:00
23 сен в 09:00
€550 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Каннам в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каннах
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Каннах
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Каннам в сентябре 2025
Сейчас в Каннах в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 4 экскурсии от 134 до 550. Туристы уже оставили гидам 89 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
