Групповая экскурсия по Каннам - это возможность увидеть знаменитый Дворец Фестивалей, где ежегодно проходит кинофестиваль, и прогуляться по аллее Звёзд.
Туристы смогут посетить католический собор Бон Вояж, сквер Проспера Мериме и
5 причин купить эту экскурсию
- 🎬 Увидеть Дворец Фестивалей
- ⛪ Посетить исторические соборы
- 🗺️ Прогуляться по аллее Звёзд
- 🏰 Исследовать замок Кастр
- 🕍 Узнать историю Канн
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Дворец Фестивалей и аллею Звёзд.
- Католический собор Бон Вояж.
- Сквер Проспера Мериме.
- Памятник Лорду Броумену.
- Рынок Форвиль и замок Кастр.
- Часовню Милосердия.
- Маслобойню 13 века.
- Башню, где хранится «железная маска».
Вы узнаете:
- Как с течением времени расцветали Канны.
- Что на самом деле означает их название.
- Как англичане и русские повлияли на развитие курорта в 19 веке.
- Как с городом связан Наполеон.
- Почему символом главного местного фестиваля стала пальмовая ветвь.
в четверг в 17:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€150
|Дети 8-12 лет
|€20
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У дворца Фестивалей
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Каннах
Провела экскурсии для 104 туристов
Меня зовут Светлана, я дипломированный гид. Нахожусь на Лазурном берегу Франции. С удовольствием представляю этот регион! Моё преимущество в том, что я не ограничиваюсь пешими экскурсиями — на Mercedes для небольшой группы доступны все прелести этого сказочного уголка Франции. Предлагаю не только увидеть, услышать, но и попробовать на вкус, запах и цвет историю и традиции этих мест.Задать вопрос
Входит в следующие категории Каннов
