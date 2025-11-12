Мои заказы

Канны: групповая обзорная экскурсия

Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Каннам, где вас ждут знаменитые достопримечательности и увлекательные истории о прошлом города
Групповая экскурсия по Каннам - это возможность увидеть знаменитый Дворец Фестивалей, где ежегодно проходит кинофестиваль, и прогуляться по аллее Звёзд.

Туристы смогут посетить католический собор Бон Вояж, сквер Проспера Мериме и
памятник Лорду Броумену. Также в программе - рынок Форвиль, замок Кастр и часовня Милосердия. Визит на древнюю маслобойню 13 века и башню с «железной маской» дополнит впечатления.

Участники узнают о развитии Канн, влиянии англичан и русских, а также о связи города с Наполеоном и символике пальмовой ветви

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎬 Увидеть Дворец Фестивалей
  • ⛪ Посетить исторические соборы
  • 🗺️ Прогуляться по аллее Звёзд
  • 🏰 Исследовать замок Кастр
  • 🕍 Узнать историю Канн
Ближайшие даты:
20
ноя27
ноя18
дек25
дек1
янв8
янв15
янв
Время начала: 17:00

Что можно увидеть

  • Дворец Фестивалей
  • Католический собор Бон Вояж
  • Сквер Проспера Мериме
  • Памятник Лорду Броумену
  • Рынок Форвиль
  • Замок Кастр
  • Часовня Милосердия
  • Маслобойня 13 века
  • Башня с «железной маской»

Описание экскурсии

Вы увидите:

Вы узнаете:

  • Как с течением времени расцветали Канны.
  • Что на самом деле означает их название.
  • Как англичане и русские повлияли на развитие курорта в 19 веке.
  • Как с городом связан Наполеон.
  • Почему символом главного местного фестиваля стала пальмовая ветвь.

в четверг в 17:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€150
Дети 8-12 лет€20
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У дворца Фестивалей
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Каннах
Провела экскурсии для 104 туристов
Меня зовут Светлана, я дипломированный гид. Нахожусь на Лазурном берегу Франции. С удовольствием представляю этот регион! Моё преимущество в том, что я не ограничиваюсь пешими экскурсиями — на Mercedes для небольшой группы доступны все прелести этого сказочного уголка Франции. Предлагаю не только увидеть, услышать, но и попробовать на вкус, запах и цвет историю и традиции этих мест.
