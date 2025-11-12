Светлана — ваш гид в Каннах

Провела экскурсии для 104 туристов

Меня зовут Светлана, я дипломированный гид. Нахожусь на Лазурном берегу Франции. С удовольствием представляю этот регион! Моё преимущество в том, что я не ограничиваюсь пешими экскурсиями — на Mercedes для небольшой группы доступны все прелести этого сказочного уголка Франции. Предлагаю не только увидеть, услышать, но и попробовать на вкус, запах и цвет историю и традиции этих мест.