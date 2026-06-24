Необычные маршруты по Каннам

Побывать в Каннах и не посетить местный рынок - упущение! Экскурсия предлагает дегустацию провансальских закусок, включая оливки, сыры и розовое вино. После гастрономического путешествия участники отправятся на прогулку по Старому городу, где узнают об истории и культуре Канн. Вершина холма Сюке подарит потрясающий вид на город и окрестности. Эта экскурсия - идеальный способ совместить гастрономические удовольствия с историческими открытиями

Описание экскурсии

Обилие красок и запахов — провансальский рынок

J’ai une faim de loup! — Я голоден как волк! Je n’ai pas assez mangé — Я еще не наелся. Вот две фразы, которые вам точно пригодятся на маркете, чтобы попробовать всё и как можно больше. Вы оказались в лучшем месте для знакомства с кулинарными особенностями региона. Мясистые оливки, пахучие сыры разных сортов, анчоусы, локальные овощи и фрукты, ароматные пряности и, конечно же, прославленное rosé, или розовое вино — всё это вы не спеша продегустируете, перекинетесь парой фраз на смеси языков с местными, послушаете мои наблюдения о вкусовых пристрастиях французов — и с головы до ног пропитаетесь амбьянсом.

Лёгкое знакомство со Старым городом

После приятного аперитива на свежем воздухе мы отправимся по средневековым улочкам к вершине холма Сюке, время от времени останавливаясь у интересных и очаровательных достопримечательностей. По пути я в необременительной манере поделюсь историей города, расскажу об образе жизни местных и угощу вас любопытными фактами о Каннах. А добравшись до верха холма, уставших вас ждёт награда — восхитительный вид на Канны, Леринские острова, залив Ля Напуль и горы Эстерель. Вы полюбуетесь панорамой, сделаете памятные фотокарточки и поставите восклицательный знак на нашей чудесной прогулке:)

Организационные детали