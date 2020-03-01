Необычные маршруты по Каннам

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  3. Канны: провансальский рынок и Старый город

Попробовать изысканные и простые французские лакомства на местном маркете и узнать Канны

Nadezda
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Nadezda – ваш гид
Приблизиться к культуре французов, не побывав на рынке и не отведав локальных продуктов, — негласное преступление! Коренные жители обожают всё, что связано с кухней, а тема на повестке дня неизменна — еда.

Я отведу вас на рынок, где вы попробуете отборные провансальские закуски, а после отправимся бродить по улочкам Старого города и заглядывать в его самые интересные уголки.
65 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча — рядом с вокзалом города Канн
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Канны: провансальский рынок и Старый город
Канны: провансальский рынок и Старый город

Что вас ожидает

Обилие красок и запахов — провансальский рынок
J’ai une faim de loup! — Я голоден как волк! Je n’ai pas assez mangé — Я еще не наелся. Вот две фразы, которые вам точно пригодятся на маркете, чтобы попробовать всё и как можно больше. Вы оказались в лучшем месте для знакомства с кулинарными особенностями региона. Мясистые оливки, пахучие сыры разных сортов, анчоусы, локальные овощи и фрукты, ароматные пряности и, конечно же, прославленное rosé, или розовое вино — всё это вы не спеша продегустируете, перекинетесь парой фраз на смеси языков с местными, послушаете мои наблюдения о вкусовых пристрастиях французов — и с головы до ног пропитаетесь амбьянсом.

Лёгкое знакомство со Старым городом
После приятного аперитива на свежем воздухе мы отправимся по средневековым улочкам к вершине холма Сюке, время от времени останавливаясь у интересных и очаровательных достопримечательностей. По пути я в необременительной манере поделюсь историей города, расскажу об образе жизни местных и угощу вас любопытными фактами о Каннах. А добравшись до верха холма, уставших вас ждёт награда — восхитительный вид на Канны, Леринские острова, залив Ля Напуль и горы Эстерель. Вы полюбуетесь панорамой, сделаете памятные фотокарточки и поставите восклицательный знак на нашей чудесной прогулке :)

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предвидится.
  • Прогулку также возможно провести в индивидуальном формате (подробности в переписке).
  • В стоимость включена дегустация продуктов на рынке.
Канны: провансальский рынок и Старый город
Канны: провансальский рынок и Старый город
Канны: провансальский рынок и Старый город
Канны: провансальский рынок и Старый город
Канны: провансальский рынок и Старый город
Канны: провансальский рынок и Старый город

Экскурсия проводится во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура — рядом с вокзалом города Канн.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Nadezda
Nadezda
Дорогие друзья! Меня зовут Надежда. По образованию историк, закончила Российский Государственный Гуманитарный Университет, историко-филологический факультет. В 2000 году я побывала во Франции по школьному обмену и с тех пор полюбила эту страну. В 2014 г. поступила на исторический факультет университета Ниццы — София Антиполис и получила диплом Мастера 2. В 2016 году переехала жить в город Канны и здесь закончила туристический факультет, работала в туристической компании. С удовольствием познакомлю вас с богатой историей, интересными и занимательными фактами, с потрясающе красивыми уголками Лазурного берега, а также с обыденной жизнью местного населения. На моих экскурсиях вы погрузитесь в историю и культуру Прованса! По запросу можно организовать: вело-тур в Сан-Ремо, рыбалку на Кап д’Антиб, пеший поход в горы или морскую прогулку, сплавы по горной реке, конную прогулку или вертолетную экскурсию, дегустацию вина, посещение замка и многое другое. Программа туров заранее обсуждается и организовывается по вашим интересам. Также предлагаются услуги сопровождения, переводчика, помощь в бронировании отелей, трансфера, мастер-классов и другие туристические услуги.
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