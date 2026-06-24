Необычные маршруты по Каннам

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Канны: провансальский рынок и Старый город

Погрузитесь в атмосферу Канн: отведайте провансальские деликатесы на рынке и насладитесь историей, гуляя по средневековым улочкам
Побывать в Каннах и не посетить местный рынок - упущение! Экскурсия предлагает дегустацию провансальских закусок, включая оливки, сыры и розовое вино.

После гастрономического путешествия участники отправятся на прогулку по Старому городу, где узнают об истории и культуре Канн. Вершина холма Сюке подарит потрясающий вид на город и окрестности.

Эта экскурсия - идеальный способ совместить гастрономические удовольствия с историческими открытиями
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Дегустация провансальских деликатесов
  • 🏛 Прогулка по историческим улочкам
  • 📸 Восхитительные виды с холма Сюке
  • 🎨 Погружение в местную культуру
  • 👥 Общение с местными жителями
Канны: провансальский рынок и Старый город
Канны: провансальский рынок и Старый город
Канны: провансальский рынок и Старый город

Что можно увидеть

  • Старый город
  • Холм Сюке

Описание экскурсии

Обилие красок и запахов — провансальский рынок

J’ai une faim de loup! — Я голоден как волк! Je n’ai pas assez mangé — Я еще не наелся. Вот две фразы, которые вам точно пригодятся на маркете, чтобы попробовать всё и как можно больше. Вы оказались в лучшем месте для знакомства с кулинарными особенностями региона. Мясистые оливки, пахучие сыры разных сортов, анчоусы, локальные овощи и фрукты, ароматные пряности и, конечно же, прославленное rosé, или розовое вино — всё это вы не спеша продегустируете, перекинетесь парой фраз на смеси языков с местными, послушаете мои наблюдения о вкусовых пристрастиях французов — и с головы до ног пропитаетесь амбьянсом.

Лёгкое знакомство со Старым городом

После приятного аперитива на свежем воздухе мы отправимся по средневековым улочкам к вершине холма Сюке, время от времени останавливаясь у интересных и очаровательных достопримечательностей. По пути я в необременительной манере поделюсь историей города, расскажу об образе жизни местных и угощу вас любопытными фактами о Каннах. А добравшись до верха холма, уставших вас ждёт награда — восхитительный вид на Канны, Леринские острова, залив Ля Напуль и горы Эстерель. Вы полюбуетесь панорамой, сделаете памятные фотокарточки и поставите восклицательный знак на нашей чудесной прогулке:)

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предвидится
  • Прогулку также возможно провести в индивидуальном формате (подробности в переписке)
  • В стоимость включена дегустация продуктов на рынке: дегустация возможна при количестве участников от 2 человек

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
рядом с вокзалом города Канн
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — ваш гид в Каннах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 часов 40 минут
Провела экскурсии для 35 туристов
Дорогие друзья! Меня зовут Надежда. По образованию историк, закончила Российский Государственный Гуманитарный Университет, историко-филологический факультет. В 2000 году я побывала во Франции по школьному обмену и с тех пор полюбила
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эту страну. В 2014 г. поступила на исторический факультет университета Ниццы — София Антиполис и получила диплом Мастера 2. В 2016 году переехала жить в город Канны и здесь закончила туристический факультет, работала в туристической компании. С удовольствием познакомлю вас с богатой историей, интересными и занимательными фактами, с потрясающе красивыми уголками Лазурного берега, а также с обыденной жизнью местного населения. На моих экскурсиях вы погрузитесь в историю и культуру Прованса! По запросу можно организовать: вело-тур в Сан-Ремо, рыбалку на Кап д’Антиб, пеший поход в горы или морскую прогулку, сплавы по горной реке, конную прогулку или вертолетную экскурсию, дегустацию вина, посещение замка и многое другое. Программа туров заранее обсуждается и организовывается по вашим интересам. Также предлагаются услуги сопровождения, переводчика, помощь в бронировании отелей, трансфера, мастер-классов и другие туристические услуги.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Спасибо большое гиду Антону, отличная подача информации,показал старый город, рынок, центральную часть города,ответил на все вопросы.
Также отдельное спасибо за ожидание, мы значительно задержались с лайнера, но Антон нас подождал и провел полную экскурсию. Всем рекомендую, нам очень понравилось!!!
Спасибо большое гиду Антону, отличная подача информации,показал старый город, рынок, центральную часть города,ответил на все вопросы.
Спасибо большое гиду Антону, отличная подача информации,показал старый город, рынок, центральную часть города,ответил на все вопросы.
Спасибо большое гиду Антону, отличная подача информации,показал старый город, рынок, центральную часть города,ответил на все вопросы.
Спасибо большое гиду Антону, отличная подача информации,показал старый город, рынок, центральную часть города,ответил на все вопросы.
Спасибо большое гиду Антону, отличная подача информации,показал старый город, рынок, центральную часть города,ответил на все вопросы.
Спасибо большое гиду Антону, отличная подача информации,показал старый город, рынок, центральную часть города,ответил на все вопросы.
Спасибо большое гиду Антону, отличная подача информации,показал старый город, рынок, центральную часть города,ответил на все вопросы.
Спасибо большое гиду Антону, отличная подача информации,показал старый город, рынок, центральную часть города,ответил на все вопросы.+4
Спасибо большое гиду Антону, отличная подача информации,показал старый город, рынок, центральную часть города,ответил на все вопросы.
Спасибо большое гиду Антону, отличная подача информации,показал старый город, рынок, центральную часть города,ответил на все вопросы.
Спасибо большое гиду Антону, отличная подача информации,показал старый город, рынок, центральную часть города,ответил на все вопросы.
Спасибо большое гиду Антону, отличная подача информации,показал старый город, рынок, центральную часть города,ответил на все вопросы.
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