Необычные маршруты по Каннам

J’ai une faim de loup! — Я голоден как волк! Je n’ai pas assez mangé — Я еще не наелся. Вот две фразы, которые вам точно пригодятся на маркете, чтобы попробовать всё и как можно больше. Вы оказались в лучшем месте для знакомства с кулинарными особенностями региона. Мясистые оливки, пахучие сыры разных сортов, анчоусы, локальные овощи и фрукты, ароматные пряности и, конечно же, прославленное rosé, или розовое вино — всё это вы не спеша продегустируете, перекинетесь парой фраз на смеси языков с местными, послушаете мои наблюдения о вкусовых пристрастиях французов — и с головы до ног пропитаетесь амбьянсом.
Лёгкое знакомство со Старым городом
После приятного аперитива на свежем воздухе мы отправимся по средневековым улочкам к вершине холма Сюке, время от времени останавливаясь у интересных и очаровательных достопримечательностей. По пути я в необременительной манере поделюсь историей города, расскажу об образе жизни местных и угощу вас любопытными фактами о Каннах. А добравшись до верха холма, уставших вас ждёт награда — восхитительный вид на Канны, Леринские острова, залив Ля Напуль и горы Эстерель. Вы полюбуетесь панорамой, сделаете памятные фотокарточки и поставите восклицательный знак на нашей чудесной прогулке:)
Организационные детали
Дополнительных расходов не предвидится
Прогулку также возможно провести в индивидуальном формате (подробности в переписке)
В стоимость включена дегустация продуктов на рынке: дегустация возможна при количестве участников от 2 человек
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
рядом с вокзалом города Канн
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Каннах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 часов 40 минут
Провела экскурсии для 35 туристов
Дорогие друзья! Меня зовут Надежда. По образованию историк, закончила Российский Государственный Гуманитарный Университет, историко-филологический факультет. В 2000 году я побывала во Франции по школьному обмену и с тех пор полюбила читать дальшеуменьшить
эту страну.
В 2014 г. поступила на исторический факультет университета Ниццы — София Антиполис и получила диплом Мастера 2.
В 2016 году переехала жить в город Канны и здесь закончила туристический факультет, работала в туристической компании.
С удовольствием познакомлю вас с богатой историей, интересными и занимательными фактами, с потрясающе красивыми уголками Лазурного берега, а также с обыденной жизнью местного населения.
На моих экскурсиях вы погрузитесь в историю и культуру Прованса!
По запросу можно организовать: вело-тур в Сан-Ремо, рыбалку на Кап д’Антиб, пеший поход в горы или морскую прогулку, сплавы по горной реке, конную прогулку или вертолетную экскурсию, дегустацию вина, посещение замка и многое другое. Программа туров заранее обсуждается и организовывается по вашим интересам. Также предлагаются услуги сопровождения, переводчика, помощь в бронировании отелей, трансфера, мастер-классов и другие туристические услуги.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
Спасибо большое гиду Антону, отличная подача информации,показал старый город, рынок, центральную часть города,ответил на все вопросы. Также отдельное спасибо за ожидание, мы значительно задержались с лайнера, но Антон нас подождал и провел полную экскурсию. Всем рекомендую, нам очень понравилось!!!
+4
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В
Владимир
Всё хорошо.
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