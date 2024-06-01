И Игорь Канны: кино и не только Полина замечательный человек и увлечённый своим занятием профессионал. На ходу адаптируется под состав группы. Рекомендуем однозначно!!!

А Андрей Канны: кино и не только читать дальше посещения проводились заключительные дни кинофестиваля. Можно увидеть вживую мировых звезд кино) Красивая атмосфера Лазурного берега, вкусная еда и вино сделают пребывание незабываемым) Выражаем огромную семейную благодарность Полине за введение в историю города, погружение в атмосферу, интересные рассказы. Удивительно совпало, что в момент

В Вадим Канны: кино и не только Полина,замечательный гид и рассказчик. Знание материала превосходное. Увлеченность,богатый язык,информированность,яркость образов,подготовленность-Выше всяческих похвал.

с сергей Русский след в Каннах Если хотите узнать больше о русской истории Канн выберите эту экскурсию Элины. Объемный и познавательный рассказ и прогулка по русским местам. Спасибо

Л Люба Магия старого города и кинематографический гламур Наташа очень приятный рассказчик, на все что нас интересовало получали ответы. все прошло замечательно. красная дорожка Каннский дворец.

Е Елена Магия старого города и кинематографический гламур Наталья провела для нашей семьи интересную экскурсию по Каннам, внимательна к запросам туристам, нашла подход к детям. Приятный в общении экскурсовод.

В Виктория Магия старого города и кинематографический гламур Так как погода внесла свои коррективы в нашу экскурсию, хотелось бы сказать отдельное спасибо Наталье за оперативное изменение маршрута и условий нашей экскурсии. Все было замечательно, спасибо за чудесно проведённое время.

В Владимир Канны: провансальский рынок и Старый город Всё хорошо.

Х Хачатрян Дворец кинофестивалей в Каннах и Леринские острова читать дальше понравилось. Сам остров впечатляет своей тишиной (если бы ещё не приватные самолеты над головой каждые 15 минут), крепостью 9 века, садами и самое главное, на острове "витает" дух средневековый. Спасибо большое Дине за увлекательную экскурсию! Интересный рассказ, старые фотографии тех мест что мы смотрели… было очень приятно)) Спасибо Добрый день! Была на экскурсии на острове Сент-Онора, меньший по размеру из Леринских островов, но наиболее интересный для посещения. Очень