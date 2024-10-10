5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега
Индивидуальная экскурсия по Каннам: выберите между парфюмерной столицей Грасс и богемным Муженом или Сен-Поль-де-Ванс и домом Ренуара
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
22 фев в 09:00
€534 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Магия старого города и кинематографический гламур
Прогулка по Каннам откроет вам многообразие жизни и сказочную историю города. Увидите Дворец Фестивалей, легендарные отели и православный собор
Начало: Перед входом в офис по туризму Дворца фестивалей. ...
Завтра в 09:00
22 фев в 09:00
€250 за всё до 15 чел.
скидка
30%
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны острова Сент-Онора
Насладиться прогулкой по острову у побережья Канн и побывать в средневековом монастыре
Начало: У причала в Каннах
23 фев в 10:00
24 фев в 10:00
150€105 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена10 октября 2024Очень понравилась прогулка по Каннам с Натальей - за 2 часа мы успели узнать и об истории города, и о
- ААлександр23 сентября 2024Восхитительный день с Натальей! Бережно и нежно нам открыли самые вкусные места Лазурного берега. . Все сложилось в прекрасную мозаику: вкус, цвет, запах и очень приятный голос Натальи! Огромное спасибо за этот чудесный день нашей жизни!
- ААлександра2 июля 2024Потрясающие и неповторимые и гид и экскурсия! Наталья провела нас по богемским местам и рассказала очень многое о художниках, которые жили и творили в этих местах!
- ЛЛюба25 сентября 2023Наташа очень приятный рассказчик, на все что нас интересовало получали ответы. все прошло замечательно. красная дорожка Каннский дворец.
- ЕЕлена23 августа 2023Наталья провела для нашей семьи интересную экскурсию по Каннам, внимательна к запросам туристам, нашла подход к детям. Приятный в общении экскурсовод.
- РРимма16 июля 2023Шикарная экскурсия с профессиональным образованным гидом, любящим Лазурный берег, Францию, культуру, искусство, и людей. Успели насладиться захватывающими пейзажами, живописными деревушками, интереснейшими музеями, сопровождаемыми насыщенными рассказами и красивым языком гида. Большое Вам спасибо, Наталья!
Ответы на вопросы от путешественников по Каннам в категории «История и архитектура»
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