Е Елена Магия старого города и кинематографический гламур читать дальше том, чем живет город сейчас, и о Франции в целом, и сделать покупки на местном блошином рынке. Получилась такая приятная легкая прогулка и беседа, не похожая на формат экурсии с шаблонным историческим ликбезом) Спасибо Наталье за теплый прием, живые эмоции и незабываемый день! Очень понравилась прогулка по Каннам с Натальей - за 2 часа мы успели узнать и об истории города, и о

А Александр Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега Восхитительный день с Натальей! Бережно и нежно нам открыли самые вкусные места Лазурного берега. . Все сложилось в прекрасную мозаику: вкус, цвет, запах и очень приятный голос Натальи! Огромное спасибо за этот чудесный день нашей жизни!

А Александра Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега Потрясающие и неповторимые и гид и экскурсия! Наталья провела нас по богемским местам и рассказала очень многое о художниках, которые жили и творили в этих местах!

Л Люба Магия старого города и кинематографический гламур Наташа очень приятный рассказчик, на все что нас интересовало получали ответы. все прошло замечательно. красная дорожка Каннский дворец.

Е Елена Магия старого города и кинематографический гламур Наталья провела для нашей семьи интересную экскурсию по Каннам, внимательна к запросам туристам, нашла подход к детям. Приятный в общении экскурсовод.