Экскурсии Каннов об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Каннах на русском языке, цены от €105, скидки до 30%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега
На машине
15 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега
Индивидуальная экскурсия по Каннам: выберите между парфюмерной столицей Грасс и богемным Муженом или Сен-Поль-де-Ванс и домом Ренуара
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
22 фев в 09:00
534 за всё до 4 чел.
Магия старого города и кинематографический гламур
Пешая
8 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Магия старого города и кинематографический гламур
Прогулка по Каннам откроет вам многообразие жизни и сказочную историю города. Увидите Дворец Фестивалей, легендарные отели и православный собор
Начало: Перед входом в офис по туризму Дворца фестивалей. ...
Завтра в 09:00
22 фев в 09:00
250 за всё до 15 чел.
Тайны острова Сент-Онора
Пешая
скидка
30%
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны острова Сент-Онора
Насладиться прогулкой по острову у побережья Канн и побывать в средневековом монастыре
Начало: У причала в Каннах
23 фев в 10:00
24 фев в 10:00
150105 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    10 октября 2024
    Магия старого города и кинематографический гламур
    Очень понравилась прогулка по Каннам с Натальей - за 2 часа мы успели узнать и об истории города, и о
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    том, чем живет город сейчас, и о Франции в целом, и сделать покупки на местном блошином рынке. Получилась такая приятная легкая прогулка и беседа, не похожая на формат экурсии с шаблонным историческим ликбезом) Спасибо Наталье за теплый прием, живые эмоции и незабываемый день!

    Очень понравилась прогулка по Каннам с Натальей - за 2 часа мы успели узнать и обОчень понравилась прогулка по Каннам с Натальей - за 2 часа мы успели узнать и обОчень понравилась прогулка по Каннам с Натальей - за 2 часа мы успели узнать и обОчень понравилась прогулка по Каннам с Натальей - за 2 часа мы успели узнать и обОчень понравилась прогулка по Каннам с Натальей - за 2 часа мы успели узнать и об
  • А
    Александр
    23 сентября 2024
    Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега
    Восхитительный день с Натальей! Бережно и нежно нам открыли самые вкусные места Лазурного берега. . Все сложилось в прекрасную мозаику: вкус, цвет, запах и очень приятный голос Натальи! Огромное спасибо за этот чудесный день нашей жизни!
    Восхитительный день с Натальей! Бережно и нежно нам открыли самые вкусные места Лазурного берега. . ВсеВосхитительный день с Натальей! Бережно и нежно нам открыли самые вкусные места Лазурного берега. . ВсеВосхитительный день с Натальей! Бережно и нежно нам открыли самые вкусные места Лазурного берега. . ВсеВосхитительный день с Натальей! Бережно и нежно нам открыли самые вкусные места Лазурного берега. . ВсеВосхитительный день с Натальей! Бережно и нежно нам открыли самые вкусные места Лазурного берега. . ВсеВосхитительный день с Натальей! Бережно и нежно нам открыли самые вкусные места Лазурного берега. . ВсеВосхитительный день с Натальей! Бережно и нежно нам открыли самые вкусные места Лазурного берега. . ВсеВосхитительный день с Натальей! Бережно и нежно нам открыли самые вкусные места Лазурного берега. . ВсеВосхитительный день с Натальей! Бережно и нежно нам открыли самые вкусные места Лазурного берега. . ВсеВосхитительный день с Натальей! Бережно и нежно нам открыли самые вкусные места Лазурного берега. . Все
  • А
    Александра
    2 июля 2024
    Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега
    Потрясающие и неповторимые и гид и экскурсия! Наталья провела нас по богемским местам и рассказала очень многое о художниках, которые жили и творили в этих местах!
  • Л
    Люба
    25 сентября 2023
    Магия старого города и кинематографический гламур
    Наташа очень приятный рассказчик, на все что нас интересовало получали ответы. все прошло замечательно. красная дорожка Каннский дворец.
    Наташа очень приятный рассказчик, на все что нас интересовало получали ответы. все прошло замечательно. красная дорожка Каннский дворец
  • Е
    Елена
    23 августа 2023
    Магия старого города и кинематографический гламур
    Наталья провела для нашей семьи интересную экскурсию по Каннам, внимательна к запросам туристам, нашла подход к детям. Приятный в общении экскурсовод.
    Наталья провела для нашей семьи интересную экскурсию по Каннам, внимательна к запросам туристам, нашла подход к детям. Приятный в общении экскурсоводНаталья провела для нашей семьи интересную экскурсию по Каннам, внимательна к запросам туристам, нашла подход к детям. Приятный в общении экскурсоводНаталья провела для нашей семьи интересную экскурсию по Каннам, внимательна к запросам туристам, нашла подход к детям. Приятный в общении экскурсовод
  • Р
    Римма
    16 июля 2023
    Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега
    Шикарная экскурсия с профессиональным образованным гидом, любящим Лазурный берег, Францию, культуру, искусство, и людей. Успели насладиться захватывающими пейзажами, живописными деревушками, интереснейшими музеями, сопровождаемыми насыщенными рассказами и красивым языком гида. Большое Вам спасибо, Наталья!

Ответы на вопросы от путешественников по Каннам в категории «История и архитектура»

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  1. Набережная
  2. Самое главное
  3. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Каннам в феврале 2025
Сейчас в Каннах в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 105 до 534 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Каннах (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «История и архитектура», 23 ⭐ отзыва, цены от €105. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель