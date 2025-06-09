Канны - это не только роскошные отели и знаменитый кинофестиваль, но и место с богатой историей.На этой экскурсии можно увидеть элегантные бульвары, средневековые улочки и завораживающие виды на залив. Узнайте

о лорде Генри Питере Бруме, основателе города, и прогуляйтесь по аллеям Свободы. Побывайте на красной ковровой дорожке и полюбуйтесь Каннами с обзорной площадки. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в мир кино и истории

Описание экскурсии

Элегантные бульвары с модными бутиками и дорогими ресторанами, изысканные отели на набережной, песчаные пляжи, пристани с роскошными яхтами. А также прогулка по извилистым улочкам средневекового города. И конечно, завораживающие виды на залив.

Вы узнаете об истории и архитектуре города, известных фильмах, артистах и режиссёрах, необычных случаях, произошедших на Каннском фестивале, и монахах Леринского аббатства. А иллюстрациями к рассказу станут огромные граффити на стенах домов и шедевры стрит-арта, посвящённые миру кино.

Вы увидите памятник лорду Генри Питеру Бруму , основателю Канн

, основателю Канн Погуляете по аллеям Свободы , где любят отдыхать горожане, улице Антиб и набережной Круазет

, где любят отдыхать горожане, улице Антиб и набережной Круазет Сфотографируетесь на красной ковровой дорожке и увидите Дворец фестивалей и конгрессов , где ежегодно проходит Каннский кинофестиваль

, где ежегодно проходит Каннский кинофестиваль Подниметесь на холм Сюке с его извилистыми улицами и лестницами Старого города

с его извилистыми улицами и лестницами Старого города Полюбуетесь Каннами с обзорной площадки

Сможете купить сувениры в яхтенном порту

А также побываете на аллее Звёзд и в других знаковых местах

