Канны - это не только роскошные отели и знаменитый кинофестиваль, но и место с богатой историей.
На этой экскурсии можно увидеть элегантные бульвары, средневековые улочки и завораживающие виды на залив. Узнайте
6 причин купить эту экскурсию
- 🎬 Узнать о Каннском кинофестивале
- 🏛 Посетить Дворец фестивалей
- 🌊 Полюбоваться видами на залив
- 🚶♂️ Прогуляться по средневековым улочкам
- 🛍 Посетить модные бутики и рестораны
- 📸 Сделать фото на красной дорожке
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Памятник лорду Генри Питеру Бруму
- Аллеи Свободы
- Улица Антиб
- Набережная Круазет
- Дворец фестивалей и конгрессов
- Холм Сюке
- Обзорная площадка
- Аллея Звёзд
Описание экскурсии
Элегантные бульвары с модными бутиками и дорогими ресторанами, изысканные отели на набережной, песчаные пляжи, пристани с роскошными яхтами. А также прогулка по извилистым улочкам средневекового города. И конечно, завораживающие виды на залив.
Вы узнаете об истории и архитектуре города, известных фильмах, артистах и режиссёрах, необычных случаях, произошедших на Каннском фестивале, и монахах Леринского аббатства. А иллюстрациями к рассказу станут огромные граффити на стенах домов и шедевры стрит-арта, посвящённые миру кино.
- Вы увидите памятник лорду Генри Питеру Бруму, основателю Канн
- Погуляете по аллеям Свободы, где любят отдыхать горожане, улице Антиб и набережной Круазет
- Сфотографируетесь на красной ковровой дорожке и увидите Дворец фестивалей и конгрессов, где ежегодно проходит Каннский кинофестиваль
- Подниметесь на холм Сюке с его извилистыми улицами и лестницами Старого города
- Полюбуетесь Каннами с обзорной площадки
- Сможете купить сувениры в яхтенном порту
- А также побываете на аллее Звёзд и в других знаковых местах
Организационные детали
- Экскурсия проходит по одному маршруту. С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «фото»
- Экскурсия полностью пешеходная, проводится в любую погоду. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы в местах с выгодным ракурсом на достопримечательности
- Дети до 8 лет участвуют бесплатно
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€45
|Дети до 8 лет
|Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На аллеях Свободы Шарля де Голля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Каннах
Провели экскурсии для 87913 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
9 июн 2025
Отличная экскурсия как по историческим местам, так и по современным интересностям.
Потрясающие виды, увлекательная беседа, ответы на любые вопросы!! Спасибо!!!
Ю
Юлия
8 июн 2025
Рекомендую экскурсию, очень интересно и увлекательно
Входит в следующие категории Каннов
