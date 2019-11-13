Монако и Эз: экскурсия на целый день для небольшой группы

Вы увидите лучшие местные достопримечательности - от деревни Эз

5
33 отзыва
В группе
до 8 чел.
Вы увидите лучшие местные достопримечательности — от деревни Эз и «террасы» над Монако — Ла-Тюрби — до Княжества Монако и роскоши Монте-Карло.

Путешествуйте комфортно — трансфер осуществляется из Ниццы, Канн, Монако или Вильфранш.
Монако и Эз: экскурсия на целый день для небольшой группы
Монако и Эз: экскурсия на целый день для небольшой группы
Монако и Эз: экскурсия на целый день для небольшой группы
Монако и Эз: экскурсия на целый день для небольшой группы
Монако и Эз: экскурсия на целый день для небольшой группы
Монако и Эз: экскурсия на целый день для небольшой группы
Монако и Эз: экскурсия на целый день для небольшой группы
Монако и Эз: экскурсия на целый день для небольшой группы
Монако и Эз: экскурсия на целый день для небольшой группы
Монако и Эз: экскурсия на целый день для небольшой группы
Монако и Эз: экскурсия на целый день для небольшой группы
Монако и Эз: экскурсия на целый день для небольшой группы
Монако и Эз: экскурсия на целый день для небольшой группы
Монако и Эз: экскурсия на целый день для небольшой группы
Монако и Эз: экскурсия на целый день для небольшой группы

Что вы увидите 🤩

  • Казино Монте-Карло
  • Дворец принца Монако
  • Парфюмерная фабрика «Фрагонар», Эз
  • Гран-при Монако
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Откройте для себя средневековую деревушку Эз
  2. Полюбуйтесь живописными видами в Ла-Тюрби
  3. Проведите день в Княжестве Монако
  4. Порадуйте себя экскурсией на знаменитую парфюмерную фабрику «Фрагонар»
Подарите себе однодневную экскурсию в Монако. У вас есть возможность выбрать пункт отправления. Первая остановка — средневековая деревушка Эз. Это одно из самых живописных мест Лазурного берега.
В целях безопасности деревня была построена на самой вершине скалистого мыса. Пройдитесь по мощеным улицам к саду экзотических растений и развалинам замка. Отсюда, с высоты 427 метров, открывается великолепный пейзаж. Во время этого тура вы посетите парфюмерную фабрику «Фрагонар».
Отправляйтесь в деревню Ла-Тюрби, которую еще называют «террасой над Монако». Отсюда княжество видно как на ладони. Посмотрите на руины выдающегося монумента под названием Альпийский трофей. Он был воздвигнут в 7-м веке до н. э. в честь императора Октавиана Августа на дороге, которая соединяла Италию и Симье (Ницца).
Следующая остановка — Княжество Монако. Погуляйте по Старому городу и полюбуйтесь видами на гавань и море с высоты 60 метров.
Вы увидите церемонию смены караула, которая проходит ежедневно в 11:55 в Княжеском дворце. Посетите собор, возведенный в 1875 году в неороманском стиле из белого камня, который поставлялся из Ла-Тюрби. Строительство собора было завершено в 1903 году. Здание служит усыпальницей монархов и их семей. Здесь покоится принцесса Монако Грейс Келли.
Дополнительно вы можете побывать в Княжеском дворце и Океанографическом музее или отправиться в короткий тур по Монако на поезде (оплачивается отдельно).
Отправляйтесь в казино Монте-Карло по знаменитой трассе, на которой проходят гонки Формула-1. Здесь находятся великолепные здания — казино Монте-Карло и Отель де Пари, обладающий особым шармом, свойственным для роскошных гостиниц 19-го века.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Перевозка
  • Трансфер в обе стороны
  • Экскурсия по парфюмерной фабрике
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
  • Комфортная обувь
  • Фотоаппарат
Не допускаются
  • Домашние животные
Важная информация
  • Информация о ценах:
  • Океанографический музей — 14 € с человека
  • Княжеский дворец (с апреля по октябрь) — 8 € с человека
  • Билет на поезд — 8 € с человека
Ограничения по возрасту
  • К участию не допускаются лица младше 1 лет
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 33 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
31
4
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3
1
2
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
V
13 ноя 2019
(США)
Мы видели все, на что надеялись, без чрезмерной ходьбы. Позднее начало. . проблема с машиной. 8 человек в минивэне. Была экскурсия на парфюмерную фабрику, около 40 минут. Город Эз … 45 минут. Поднимитесь по ступенькам к церкви и пройдите несколько улиц. Если не можете делать шаги, можете подождать в кафе. Монако … 2 часа. Затем 40 минут в Монте-Карло … можно пройти в лобби казино. Дворец Монако зимой не открыли, но увидели смену караула. Время для прогулок по улицам старого города Монако, которые находятся в том же районе, что и дворец, обед и остановка в церкви, где похоронена Грейс Келли. Довольно простой тур, но охватывает все. Это было объявлено как 7-часовой тур. Не уверен, что будет сокращено в более коротких турах.
C
29 сен 2019
Мария была абсолютно превосходна, она показала нам все в Монако и Монте-Карло, она была полна информации. Мы сделали поездку на целый день из Ниццы, я очень рекомендую эту поездку. Если бы мы использовали общественный транспорт, мы бы пропустили так много. Спасибо Мария, вы были отличным гидом для меня и моей мамы. С наилучшими пожеланиями. Кэролайн.
А
5 сен 2018
(Финляндия)
Машина приехала в наш отель как раз вовремя. Фургон был удобен. Водитель рассказал нам много фактов и истории, и она была приятной и шутливой. У одного из нас была проблема с ногой, и водитель всегда водил машину рядом со ступенькой, чтобы облегчить въезд / выезд. Она даже купила новый отдельный шаг от Монако! Водитель проехал маршрут с захватывающими видами в Монако через деревню Эз. С холма (много шагов, не для тех, у кого проблемы с ногой / спиной) были потрясающие виды, я снял много видео. В Монако у нас было достаточно времени, чтобы пообедать и посмотреть Казино и Дворец, а также за покупками. Водителя интересовали мнения путешественников (6) после каждой остановки. Мы вернулись обратно по автомагистрали из Монако. Это поездка, которую мы настоятельно рекомендуем.

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