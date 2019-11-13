Подарите себе однодневную экскурсию в Монако. У вас есть возможность выбрать пункт отправления. Первая остановка — средневековая деревушка Эз. Это одно из самых живописных мест Лазурного берега.

В целях безопасности деревня была построена на самой вершине скалистого мыса. Пройдитесь по мощеным улицам к саду экзотических растений и развалинам замка. Отсюда, с высоты 427 метров, открывается великолепный пейзаж. Во время этого тура вы посетите парфюмерную фабрику «Фрагонар».

Отправляйтесь в деревню Ла-Тюрби, которую еще называют «террасой над Монако». Отсюда княжество видно как на ладони. Посмотрите на руины выдающегося монумента под названием Альпийский трофей. Он был воздвигнут в 7-м веке до н. э. в честь императора Октавиана Августа на дороге, которая соединяла Италию и Симье (Ницца).

Следующая остановка — Княжество Монако. Погуляйте по Старому городу и полюбуйтесь видами на гавань и море с высоты 60 метров.

Вы увидите церемонию смены караула, которая проходит ежедневно в 11:55 в Княжеском дворце. Посетите собор, возведенный в 1875 году в неороманском стиле из белого камня, который поставлялся из Ла-Тюрби. Строительство собора было завершено в 1903 году. Здание служит усыпальницей монархов и их семей. Здесь покоится принцесса Монако Грейс Келли.

Дополнительно вы можете побывать в Княжеском дворце и Океанографическом музее или отправиться в короткий тур по Монако на поезде (оплачивается отдельно).

Отправляйтесь в казино Монте-Карло по знаменитой трассе, на которой проходят гонки Формула-1. Здесь находятся великолепные здания — казино Монте-Карло и Отель де Пари, обладающий особым шармом, свойственным для роскошных гостиниц 19-го века.