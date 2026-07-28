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Сан-Поль-де-Ванс: деревня художников и вдохновения

Погрузиться в атмосферу Средневековья в месте, которое стало домом для великих творцов (из Канн)
Сан-Поль-де-Ванс — один из самых красивых уголков Прованса, где история переплетается с искусством.

Во время прогулки по узким мощёным улочкам вы узнаете, почему здесь жили Марк Шагал, Анри Матисс и другие выдающиеся деятели культуры.

Увидите знаменитые галереи и почувствуете особую атмосферу деревни, которая уже много десятилетий вдохновляет творческих людей.
Сан-Поль-де-Ванс: деревня художников и вдохновения
Сан-Поль-де-Ванс: деревня художников и вдохновения
Сан-Поль-де-Ванс: деревня художников и вдохновения

Описание экскурсии

Обратите внимание, до Сан-Поль-де-Ванса вам нужно добраться самостоятельно. См. раздел «Важно знать» ниже.

Что вас ожидает

Ресторан «Золотая голубка» (La Colombe d’Or). Я расскажу, как он сделал небольшую деревню известной всему миру.

Ворота Ванса. Осмотрим северные ворота крепости, сохранившиеся с 14 века.

Бастион Сан-Реми. Полюбуемся панорамой центральной площади и знаменитым кафе Café de la Place.

Могила Марка Шагала. Поговорим о последних годах жизни художника и его связи с Сан-Поль-де-Вансом.

Часовня Белых кающихся (часовня Фолона). Заглянем внутрь, чтобы увидеть необычную мозаику в равеннской технике, создающую эффект живой картины.

Коллегиальная церковь. Я познакомлю вас с памятником эпохи барокко и его историей.

Художественные галереи и ремесленные лавки. Пройдём по улочкам, где сосредоточены многочисленные арт-галереи и аутентичные магазинчики.

Организационные детали

Как добраться до Сан-Поль-де-Ванса из Канн

  • На поезде до станции Кань-сюр-Мер (Cagnes-sur-Mer), затем на автобусе № 655 до Сан-Поль-де-Ванса
  • На автобусе № 620 до Кань-сюр-Мер, затем на автобусе № 655 до Сан-Поль-де-Ванса

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Сан-Поль-де-Вансе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана
Диана — ваш гид в Каннах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 354 туристов
Bonjour mes amis! Добро пожаловать на Лазурное побережье Франции. Я живу на юге Франции и являюсь дипломированным гидом. Этот край стал стал для меня не только местом проживания, но и
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домом, который я с радостью открываю для гостей. Мне дана уникальная возможность совместить свои увлечения с работой и познакомить вас с тем, что так неистово люблю сама. В каждой экскурсии я стремлюсь передать свою страсть к этому региону, чтобы и у вас остались незабываемые впечатления. Я легко и ненавязчиво обращу вас «в свою веру». История края, живописные пейзажи и пляжи, лучшие рестораны, винодельни и рынки, где вы сможете попробовать подлинные деликатесы и вина, характерные для региона, всё это ляжет к вашим ногам. Яркие впечатления обеспечат вас энергией и силами до нашей следующей встречи. Тот, кто приехал один раз, вернётся вновь, это я могу сказать со 100% гарантией.

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