Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Долина Роны: открытие нового!

В этой программе я предлагаю Вам отправиться на юг от Лиона по Долине Роны. Этот маршрут, безусловно, богат как историей 📖, так и гастрономическими открытиями. Что касается исторической составляющей, непременные остановки — город 🏙️ Вьен и Одена. Вьенн, небольшой городок на берегу Роны, знаменит богатейшим наследием галло-римской эпохи: храм Августа и Ливии, античные театры, стены форума. Нашего внимания также достойна церковь ⛪ Святого Маврикия, где в начале XIV века вершилась участь Тамплиеров.

После Вьенн наш маршрут лежит на юг, в городок Отрив. Жемчужина Отерив — это Идеальный дворец почтальона Шеваля. 33 года, 93 тысячи часов и 10 тысяч дней провёл Фердинанд Шеваль над постройкой своего " дворца «, созданного на основе его мечтаний и представлений о неизвестных ему уголках мира. «Моя сила воли была такой же твёрдой, как и этот камень» гласит одна из надписей внутри дворца, который по праву считается шедевром наивной архитектуры XX века.

Обед в Тан л’Эрмитаже, на набережных Роны, с панорамным видом на виноградники.

После обеда нас ожидает дегустация вин, ведь нельзя говорить о Долине Роны без упоминания о её знаменитых винах! Кот-Роти, Сан-Жозеф, Кондриё, Эрмитаж и многие другие апелласьоны этой местности известны почитателям вина во всём мире. К тому же, мозаика местных вин очень богата. В ходе дегустации в одном из знаменитых хозяйств региона каждый найдёт себе вино 🍷 по вкусу — сухие белые и красные вина, сладкие мускаты и даже игристые вина, всё это — Долина Роны!