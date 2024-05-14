1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Вon appétit, Лион: индивидуальная гастрономическая экскурсия
Погружение в кулинарный мир Лиона: рынок Поля Бокюза, дегустации сыров, колбас и вин, история бушонов и знаменитого повара Поля Бокюза
Начало: На рынке Поля Бокюза
Завтра в 10:00
7 июля в 08:00
€67 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Лион через века: обзорная прогулка
Прогулка по Лиону откроет перед вами шедевры архитектуры, следы разных эпох и уникальные традиции. Вдохновитесь историей и красотой города
Начало: Площадь Белькур
Завтра в 18:00
7 июля в 10:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Огни вечернего Лиона: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в магию вечернего Лиона, прогуливаясь по его историческим улицам и наслаждаясь видами освещенных достопримечательностей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 19:00
Завтра в 15:00
€175 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Лион - будущий экомегаполис: экскурсия по кварталу Конфлюанс
Посетите ультрасовременный квартал Конфлюанс в Лионе. Узнайте о самообеспечивающихся системах и насладитесь видом на реку и холм Фурвьер
7 июля в 15:00
8 июля в 10:00
€185 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККонстантин14 мая 2024Все очень понравилось! Обязательно вернемся!
- ЕЕкатерина28 марта 2024Нам все очень понравилось. Было вкусно и интересно. Рекомендую
- ННиколай19 декабря 2023Спасибо! Ирина - приятный гид, искренний местный житель, делящийся уникальным опытом жизни во Франции. Легендарный гастрономический рынок - целое приключение!
Ответы на вопросы от путешественников по Лиону в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Лиону в июле 2024
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