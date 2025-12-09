Индивидуальная
до 4 чел.
Марсель - современный Вавилон
Марсель - город с богатой историей и культурой. Узнайте, как переплетаются традиции Средиземноморья и Африки в этом удивительном месте
Начало: У скульптуры «Bleu de Chine»
«С высоты 150 метров вам откроются панорамы Приморских Альп, акватории Средиземного моря и Фриульских островов с островом Иф и самым известным в мире замком»
21 дек в 10:00
22 дек в 10:00
от €180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Пешком по Марселю и его истории
Увлекательное знакомство с древнейшим городом Франции в компании эксперта по Провансу
«Панорама островов Фриуль и замка Иф»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€100 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Жемчужины Марселя: от Средневековья до современности
Посетите уникальные места Марселя: Аббатство Святого Виктора, Старый порт и Набережную Корниш. Погрузитесь в атмосферу города
«Это самая высокая точка Марселя, откуда открываются панорамы города, замка Иф и Средиземного моря»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€160 за всё до 6 чел.
