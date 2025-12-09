Найдено 3 экскурсии в категории « Панорамы » в Марселе на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 4 часа 66 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Марсель - современный Вавилон Марсель - город с богатой историей и культурой. Узнайте, как переплетаются традиции Средиземноморья и Африки в этом удивительном месте Начало: У скульптуры «Bleu de Chine» «С высоты 150 метров вам откроются панорамы Приморских Альп, акватории Средиземного моря и Фриульских островов с островом Иф и самым известным в мире замком» от €180 за всё до 4 чел. Пешая 2 часа 6 отзывов Индивидуальная до 9 чел. Пешком по Марселю и его истории Увлекательное знакомство с древнейшим городом Франции в компании эксперта по Провансу «Панорама островов Фриуль и замка Иф» €100 за всё до 9 чел. Пешая 3.5 часа 12 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Жемчужины Марселя: от Средневековья до современности Посетите уникальные места Марселя: Аббатство Святого Виктора, Старый порт и Набережную Корниш. Погрузитесь в атмосферу города «Это самая высокая точка Марселя, откуда открываются панорамы города, замка Иф и Средиземного моря» €160 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Марселя

