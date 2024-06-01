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Е Елена Бонжур, Марсель Все было просто здорово. Очень информативная экскурсия, успели посмотреть многое в Марселе а также получили много всяких полезных рекомендаций куда сходить ещё дополнительно самим и где покушать. Спасибо огромное!

Е Елена Бонжур, Марсель Спасибо большое Сергею! Рассказал историю города, показал много мест и помог оставить очень приятное впечатление о Марселе

Н Наталья Бонжур, Марсель Одним из посещаемых городов нашего круиза стал Марсель. Благодарю за организацию и саму экскурсию Олега. Лёгкая подача материала, ответы на всевозможные вопросы, не было перегруженностb датами - интересно и увлекательно! Благодарю!

Е Елена Марсель: история, культура и морская красота Незабываемый день в Марселе! Отличная экскурсия с гидом Олегом. Встреча была четко организована, заранее были оговорены все детали с учетом наших пожеланий. Было очень интересно, информативно, захватывающе. Рекомендуем!