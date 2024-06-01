Религиозные экскурсии по святым местам Марселя

Найдено 3 экскурсии в категории «Святые места» в Марселе на русском языке, цены от €45, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Марсель: история, культура и морская красота
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Марсель: история, культура и морская красота
Увидеть главные символы города и понять его характер
Начало: Около скульптуры «ПУТЕШЕСТВЕННИК»
«Кафедральный собор Ла-Мажор недалеко от Старого порта»
Завтра в 10:00
14 июня в 12:00
175149 за всё до 6 чел.
Бонжур, Марсель
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
5 отзывов
Бонжур, Марсель
Всё самое важное о городе за 1,5 часа (в мини-группе)
Начало: Возле скульптуры «Путешественник»
«Полюбуетесь кафедральным собором Сен-Мари-Мажор»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, в четверг в 09:00
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
45 за человека
Тайны собора Нотр-Дам де ла Гард
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны собора Нотр-Дам де ла Гард
Побывать в базилике на самой высокой точке Марселя и узнать её историю
Начало: В Старом порту Марселя
«Поймёте, почему церковь двухъярусная и почему нигде в Европе такого больше нет»
10 июня в 13:00
11 июня в 10:00
120 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Марсель: история, культура и морская красота
    Были на экскурсии в Марселе. Ее проводил Сергей. Нам понравилась подача материала,Сергей смог за короткое время экскурсии влюбить нас в
    читать дальше

    Марсель. Также он заранее побеспокоился о покупке билетов на общественный транспорт, что тоже было весьма кстати. Решили вернуться в Марсель еще

  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Бонжур, Марсель
    Все было просто здорово. Очень информативная экскурсия, успели посмотреть многое в Марселе а также получили много всяких полезных рекомендаций куда сходить ещё дополнительно самим и где покушать. Спасибо огромное!
  • Е
    Елена
    28 апреля 2024
    Бонжур, Марсель
    Спасибо большое Сергею! Рассказал историю города, показал много мест и помог оставить очень приятное впечатление о Марселе
  • Н
    Наталья
    22 апреля 2024
    Бонжур, Марсель
    Одним из посещаемых городов нашего круиза стал Марсель. Благодарю за организацию и саму экскурсию Олега. Лёгкая подача материала, ответы на всевозможные вопросы, не было перегруженностb датами - интересно и увлекательно! Благодарю!
  • Е
    Елена
    25 марта 2024
    Марсель: история, культура и морская красота
    Незабываемый день в Марселе! Отличная экскурсия с гидом Олегом. Встреча была четко организована, заранее были оговорены все детали с учетом наших пожеланий. Было очень интересно, информативно, захватывающе. Рекомендуем!
    Незабываемый день в Марселе! Отличная экскурсия с гидом Олегом. Встреча была четко организована, заранее были оговореныНезабываемый день в Марселе! Отличная экскурсия с гидом Олегом. Встреча была четко организована, заранее были оговореныНезабываемый день в Марселе! Отличная экскурсия с гидом Олегом. Встреча была четко организована, заранее были оговореныНезабываемый день в Марселе! Отличная экскурсия с гидом Олегом. Встреча была четко организована, заранее были оговорены
  • Ю
    Юлия
    23 марта 2024
    Марсель: история, культура и морская красота
    Хочу выразить большую благодарность нашему гиду в Марселе, Олегу. Олег не только встретил нас в удобном для нас месте, но и
    читать дальше

    сопровождал на протяжении всей экскурсии не обращая внимание на время. Главным для него было чтобы почувствовали и насладились этим прекрасным городом, почувствовали его дух. Очень внимательный, очень интересно ведет беседу, знает множество исторических подробностей. Очень признательны Олегу за такое знакомство со столицей Прованса.

Ответы на вопросы от путешественников по Марселю в категории «Святые места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Марселе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Марсель: история, культура и морская красота
  2. Бонжур, Марсель
  3. Тайны собора Нотр-Дам де ла Гард
Сколько стоит экскурсия по Марселю в июне 2024
Сейчас в Марселе в категории "Святые места" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 149 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Марселе (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Святые места», 10 ⭐ отзывов, цены от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам