1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Марсель: история, культура и морская красота
Увидеть главные символы города и понять его характер
Начало: Около скульптуры «ПУТЕШЕСТВЕННИК»
«Кафедральный собор Ла-Мажор недалеко от Старого порта»
Завтра в 10:00
14 июня в 12:00
175€149 за всё до 6 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Бонжур, Марсель
Всё самое важное о городе за 1,5 часа (в мини-группе)
Начало: Возле скульптуры «Путешественник»
«Полюбуетесь кафедральным собором Сен-Мари-Мажор»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, в четверг в 09:00
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
€45 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны собора Нотр-Дам де ла Гард
Побывать в базилике на самой высокой точке Марселя и узнать её историю
Начало: В Старом порту Марселя
«Поймёте, почему церковь двухъярусная и почему нигде в Европе такого больше нет»
10 июня в 13:00
11 июня в 10:00
€120 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга1 июня 2024Были на экскурсии в Марселе. Ее проводил Сергей. Нам понравилась подача материала,Сергей смог за короткое время экскурсии влюбить нас в
- ЕЕлена15 мая 2024Все было просто здорово. Очень информативная экскурсия, успели посмотреть многое в Марселе а также получили много всяких полезных рекомендаций куда сходить ещё дополнительно самим и где покушать. Спасибо огромное!
- ЕЕлена28 апреля 2024Спасибо большое Сергею! Рассказал историю города, показал много мест и помог оставить очень приятное впечатление о Марселе
- ННаталья22 апреля 2024Одним из посещаемых городов нашего круиза стал Марсель. Благодарю за организацию и саму экскурсию Олега. Лёгкая подача материала, ответы на всевозможные вопросы, не было перегруженностb датами - интересно и увлекательно! Благодарю!
- ЕЕлена25 марта 2024Незабываемый день в Марселе! Отличная экскурсия с гидом Олегом. Встреча была четко организована, заранее были оговорены все детали с учетом наших пожеланий. Было очень интересно, информативно, захватывающе. Рекомендуем!
- ЮЮлия23 марта 2024Хочу выразить большую благодарность нашему гиду в Марселе, Олегу. Олег не только встретил нас в удобном для нас месте, но и
Ответы на вопросы от путешественников по Марселю в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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Сколько стоит экскурсия по Марселю в июне 2024
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