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15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Марсель: история, культура и морская красота
Погрузитесь в атмосферу Марселя, посетив Дворец Лоншан, Старый порт и другие знаковые места. Насладитесь архитектурой и историей города
Начало: Около скульптуры «ПУТЕШЕСТВЕННИК»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€149
€175 за всё до 6 чел.
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5%
Круиз
Must-have в Марселе: индивидуальный круиз по знаковым местам
Незабываемый круиз по Марселю, который раскроет его уникальный характер и подарит яркие впечатления. Погрузитесь в атмосферу города с историей в 3000 лет
Начало: Cathédrale de la Major
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €161
€169 за всё до 6 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 8 чел.
Пешком по Марселю и его истории
Погрузитесь в атмосферу Марселя, гуляя по его историческим местам. Узнайте о легендах и мифах, которые формировали этот город
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€120
€150 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРезеда8 мая 2025Благодарим Наталью за проведенную экскурсию, нам понравилось содержание, организация экскурсии, не хватило эмоциональной подачи.
- ААнна7 мая 2025Большое спасибо, Олег! Олег встретил нас в порту на машине, 4 часа по достопримечательностям города пролетели незаметно. Маршрут интересный, Олег много знает, и интересно рассказывает, внимателен и доброжелателен к детям. С удовольствием порекомендую друзьям)
- ЕЕвгения27 апреля 2025Экскурсия понравилась, рекомендуем.
- ИИрина16 марта 2025Однозначно рекомендую! Экскурсия была очень содержательной, увидела и послушала про самые красивые места Марселя. Олег интересно рассказывал о городе и
Ответы на вопросы от путешественников по Марселю в категории «Скидки»
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