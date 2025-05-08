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его достопримечательностях. Без экскурсии могло бы сложится другое впечатление о городе, а узнав его поближе сложилось определено положительное мнение. Помог с покупкой билета на морскую экскурсию, ответил на все мои вопросы! Спасибо большое за этот день в Марселе