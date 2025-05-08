Экскурсии со скидкой в Марселе до 20%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Марселе на русском языке, цены от €120, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Марсель: история, культура и морская красота
Пешая
3 часа
-
15%
21 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Марсель: история, культура и морская красота
Погрузитесь в атмосферу Марселя, посетив Дворец Лоншан, Старый порт и другие знаковые места. Насладитесь архитектурой и историей города
Начало: Около скульптуры «ПУТЕШЕСТВЕННИК»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€149€175 за всё до 6 чел.
Must-have в Марселе
Пешая
3 часа
-
5%
62 отзыва
Круиз
Must-have в Марселе: индивидуальный круиз по знаковым местам
Незабываемый круиз по Марселю, который раскроет его уникальный характер и подарит яркие впечатления. Погрузитесь в атмосферу города с историей в 3000 лет
Начало: Cathédrale de la Major
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €161€169 за всё до 6 чел.
Пешком по Марселю и его истории
Пешая
3 часа
-
20%
2 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Пешком по Марселю и его истории
Погрузитесь в атмосферу Марселя, гуляя по его историческим местам. Узнайте о легендах и мифах, которые формировали этот город
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€120€150 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Резеда
    8 мая 2025
    Пешком по Марселю и его истории
    Благодарим Наталью за проведенную экскурсию, нам понравилось содержание, организация экскурсии, не хватило эмоциональной подачи.
  • А
    Анна
    7 мая 2025
    Марсель: история, культура и морская красота
    Большое спасибо, Олег! Олег встретил нас в порту на машине, 4 часа по достопримечательностям города пролетели незаметно. Маршрут интересный, Олег много знает, и интересно рассказывает, внимателен и доброжелателен к детям. С удовольствием порекомендую друзьям)
  • Е
    Евгения
    27 апреля 2025
    Марсель: история, культура и морская красота
    Экскурсия понравилась, рекомендуем.
  • И
    Ирина
    16 марта 2025
    Марсель: история, культура и морская красота
    Однозначно рекомендую! Экскурсия была очень содержательной, увидела и послушала про самые красивые места Марселя. Олег интересно рассказывал о городе и
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    его достопримечательностях. Без экскурсии могло бы сложится другое впечатление о городе, а узнав его поближе сложилось определено положительное мнение. Помог с покупкой билета на морскую экскурсию, ответил на все мои вопросы! Спасибо большое за этот день в Марселе

    Однозначно рекомендую! Экскурсия была очень содержательной, увидела и послушала про самые красивые места Марселя. Олег интересноОднозначно рекомендую! Экскурсия была очень содержательной, увидела и послушала про самые красивые места Марселя. Олег интересноОднозначно рекомендую! Экскурсия была очень содержательной, увидела и послушала про самые красивые места Марселя. Олег интересноОднозначно рекомендую! Экскурсия была очень содержательной, увидела и послушала про самые красивые места Марселя. Олег интересноОднозначно рекомендую! Экскурсия была очень содержательной, увидела и послушала про самые красивые места Марселя. Олег интересноОднозначно рекомендую! Экскурсия была очень содержательной, увидела и послушала про самые красивые места Марселя. Олег интересно

Ответы на вопросы от путешественников по Марселю в категории «Скидки»

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Сколько стоит экскурсия по Марселю в мае 2025
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