Индивидуальная
до 10 чел.
Марсель - первое свидание
Увлекательное путешествие по Марселю: история, легенды и культура ждут вас. Откройте для себя уникальные достопримечательности и атмосферу города
Начало: У Кафедрального собора Ля Мажор
«Заглянете в необычные антикварные лавки и на традиционные фабрики мыла, впечатлитесь панорамой Фриульских островов и пройдете по знаменитой улице Канебьер»
19 янв в 09:00
20 янв в 09:00
€135 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Жемчужины Марселя: от Средневековья до современности
Посетите уникальные места Марселя: Аббатство Святого Виктора, Старый порт и Набережную Корниш. Погрузитесь в атмосферу города
«Улицу Ля Канёбьер, самую знаменитую в Марселе»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€160 за всё до 6 чел.
4%
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная прогулка по стрит-арту Марселя
Марсель славится своим стрит-артом. Исследуйте его улицы, полные фресок и граффити, и узнайте о художниках, оставивших свой след в этом городе
Начало: У Старого порта
«Идём гулять по его улицам — и беседовать о современных художниках и скульпторах»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€114
€119 за всё до 5 чел.
