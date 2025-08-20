Деревни в долине Люберон признаны одними из самых красивых во Франции.
Они настолько разные по атмосфере и архитектуре — трудно поверить, что между ними всего десятки километров. Именно здесь Питер Мейл написал роман «Год в Провансе», а Ридли Скотт снял фильм «Хороший год». Мы побываем в Лурмарене, Боньё, Руссийоне и Горде. Поговорим о местной жизни и той самой кухне.
Описание экскурсии
- Лурмарен. Очаровательная деревня у подножия южного Люберона, где царит творческая атмосфера. Здесь расположен замок эпохи Ренессанса, а на кладбище покоится писатель и философ Альбер Камю
- Боньё. Старинный городок, в котором жил Питер Мэйл, автор книги «Год в Провансе» и других. Со смотровой площадки открывается вид на долину, которая и стала местом действия романов Мэйла
- Шато «Канорг». Известное имение, где снимали фильм «Хороший год» и где можно прогуляться по аллеям, вдохнуть аромат лаванды и при желании продегустировать местное вино
- Руссийон. Эту деревню отличают дома всех оттенков охры и красной глины, фантастические ландшафты и знаменитая «охровая тропа» (Sentier des Ocres)
- Горд. Признан журналом Travel Plus самой красивой деревней в мире — и не зря. Узкие улочки, каменные дома, крыши с черепицей, арки и лестницы создают атмосферу сказки. На центральной площади найдём кафе, где также снимали сцены фильма «Хороший год» — экранизации романа Питера Мэйла
В поездке я расскажу:
- Почему традиции и обычаи Прованса так сильно отличаются от классических французских
- Как долина Люберон вписалась в историю региона
- Почему прованский парламент вошёл в число так называемых «трёх бед Прованса»
- И многое другое
Тайминг маршрута:
09:00 — выезд из Марселя (или Экс-ан-Прованса по согласованию)
09:50 — прибытие в Лурмарен (30 мин. экскурсия, 30 мин. свободного времени)
10:50 — выезд из Лурмарена
11:10 — смотровая площадка Боньё (10 мин. остановка)
11:30 — прогулка и дегустация в шато «Канорг» (30 мин.)
12:15 — прибытие в Руссийон (30 мин. экскурсия, 1 ч. 15 мин. свободного времени, обед)
14:00 — выезд из Руссийона
14:10 — смотровая площадка с видом на Горд (10 мин. остановка)
14:30 — прогулка по Горду (30 мин. экскурсия, 30 мин. свободного времени)
15:30 — выезд обратно
17:00 — прибытие в Марсель
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Citroën C4 Space Tourer. По запросу предоставлю детские кресла
- Обед и дегустации не входят в стоимость экскурсии
- Могу забрать вас из Марселя или Экс-ан-Прованса
- Для гостей с круизных лайнеров начало и окончание экскурсии — у корабля
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Виктор — ваш гид в Марселе
Провёл экскурсии для 97 туристов
Добрый день! Меня зовут Виктор, я лицензированный русскоговорящий гид (guide-conférencier) по Провансу и Лазурному берегу.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Artem
20 авг 2025
Сегодняшняя экскурсия превзошла все ожидания!
Это был действительно потрясающий день: насыщенный интересными фактами, невероятными историями и великолепными видами, которые навсегда останутся в памяти.
Особая благодарность Виктору, настоящему профессионалу и увлечённому эксперту. Его рассказы были не только познавательными, но и вдохновляющими, а внимание к деталям сделало путешествие ещё более ярким.
Я с удовольствием рекомендую эту экскурсию всем, кто ценит атмосферу, качество и новые впечатления!
Алексей
19 авг 2025
Добрый день!
Путешествие по Провансу с Виктором - это лучшее, что могло случиться с нами в Марселе!
Интересный, чуткий, интеллигентный, веселый! Все эти качества присущи Виктору.
