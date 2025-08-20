читать дальше

из которых последние 14 — в Марселе. За эти годы я смог изучить и полюбить эту прекрасную страну. С 2008-го года я работаю в туризме. Мне есть, что вам рассказать и показать: от классических обзорных экскурсий до уголков, куда не ступала нога туриста. Приезжайте в гости! Я с удовольствием познакомлю вас с Провансом. Вас ждут: Марсель, Экс-ан-Прованс, Авиньон, средневековые деревни, лавандовые поля, оливковые рощи и прекрасное вино.