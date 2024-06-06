Обзорные и познавательные экскурсии Марселя

Найдено 5 экскурсий в категории «Обзорные» в Марселе на русском языке, цены от €125. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Марсель - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
37 отзывов
Марсель - первое свидание
Увидеть все знаковые места солнечного города и раскрыть его тайны на обзорной экскурсии
Начало: У Кафедрального собора Ля Мажор
«Я покажу его главные достопримечательности, расскажу богатую историю и помогу ощутить местный колорит, традиции, жизненные ритмы и многонациональный дух»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
125 за всё до 10 чел.
Здравствуй, Марсель
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
15 отзывов
Здравствуй, Марсель
Увидеть камеру Дантеса, оценить императорский дворец и полюбоваться лучшей панорамой города
13 июня в 08:00
14 июня в 15:00
250 за всё до 10 чел.
Must-have в Марселе
🚶 Пешая
Круиз
3 часа
56 отзывов
Must-have в Марселе
Экскурсия-впечатление для круизников и всех, кто хочет увидеть главное в городе за несколько часов
Начало: Cathédrale de la Major
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 169 за всё до 6 чел.
Автомобильное путешествие по Марселю
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Автомобильное путешествие по Марселю
Знаковые места и тайные уголки города на обзорной экскурсии с дипломированным гидом
«Я не только покажу главные достопримечательности этого по-настоящему самобытного города, но и помогу понять, почему по Марселю нельзя судить о всей Франции»
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
300 за всё до 6 чел.
О Марселе - с любовью и задором
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
30 отзывов
О Марселе - с любовью и задором
Увидеть, услышать и почувствовать колоритный портовый город на дружеской обзорной экскурсии
Начало: Там, где Вам будет удобно;
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
250 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Здравствуй, Марсель
    Отлично
  • Б
    Бахыт
    3 июня 2024
    Must-have в Марселе
    Хотела выразить свою благодарность гиду Дарье! В силу обстоятельств я смогла быть на экскурсии с ней только 3 часа, и
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    очень жаль! З часа пролетели как один миг, столько интересного и познавательного рассказала Дарья об истории Марселя,! Очень советую брать экскурсии, вы не просто посетите исторические места, а будете знать то, чего не везде напишут для обывателя. Спасибо за прекрасные часы проведённые вместе с вами в Марселе!

    Хотела выразить свою благодарность гиду Дарье! В силу обстоятельств я смогла быть на экскурсии с нейХотела выразить свою благодарность гиду Дарье! В силу обстоятельств я смогла быть на экскурсии с нейХотела выразить свою благодарность гиду Дарье! В силу обстоятельств я смогла быть на экскурсии с нейХотела выразить свою благодарность гиду Дарье! В силу обстоятельств я смогла быть на экскурсии с нейХотела выразить свою благодарность гиду Дарье! В силу обстоятельств я смогла быть на экскурсии с нейХотела выразить свою благодарность гиду Дарье! В силу обстоятельств я смогла быть на экскурсии с нейХотела выразить свою благодарность гиду Дарье! В силу обстоятельств я смогла быть на экскурсии с ней
  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Здравствуй, Марсель
    Нам экскурсия очень понравилась, отличный гид (лёгкая, с чувством юмора, знающая свою работу). Мы получили ответы на все наши вопросы, узнали историю города и посетили значимые исторические места! Очень удобно, что экскурсия на машине с точечными остановками в нужных местах.
  • А
    Андрей
    15 мая 2024
    Здравствуй, Марсель
    Эрна высочайший специалист и чудесный человек
  • Ю
    Юлия
    14 мая 2024
    Марсель - первое свидание
    Выражаем огромную благодарность Валентине за проведенную экскурсию! Валентина - человек с большой открытой душой, вкладывает душу в свое дело!
  • А
    Абдулла
    13 мая 2024
    Марсель - первое свидание
    Огромное спасибо Валентине! Нам очень понравилась экскурсия, с кучей новой и интересной информации как для детей, так и для взврослых.
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    Мы были с Родителями 60+ и детьми. Маршрут был подобран идеально с учетом основных достопримечательностей и необходимой остановки для кофе-брейка. Множество мест, что требуют тщательного изучения. Мы обязательно вернемся, и надеюсь попасть к Вам на новоую экскурсию!

  • Д
    Денис
    5 мая 2024
    Марсель - первое свидание
    Валентина, огромное Вам спасибо за эту удивительную экскурсию! Мы влюбились в этот город, еще не раз сюда вернёмся!!
  • Н
    Николай
    4 мая 2024
    Must-have в Марселе
    Отличноь
  • Е
    Елена
    6 ноября 2023
    Must-have в Марселе
    Дарья, спасибо большое за то, что дали почувствовать дух Марселя! До скорых встреч 🌹
    Дарья, спасибо большое за то, что дали почувствовать дух Марселя! До скорых встреч 🌹Дарья, спасибо большое за то, что дали почувствовать дух Марселя! До скорых встреч 🌹Дарья, спасибо большое за то, что дали почувствовать дух Марселя! До скорых встреч 🌹Дарья, спасибо большое за то, что дали почувствовать дух Марселя! До скорых встреч 🌹Дарья, спасибо большое за то, что дали почувствовать дух Марселя! До скорых встреч 🌹Дарья, спасибо большое за то, что дали почувствовать дух Марселя! До скорых встреч 🌹
  • В
    Виталий
    7 октября 2023
    О Марселе - с любовью и задором
    Здравствуйте,все замечательно очень понравилось,Екатерина очень опытный и профессиональный гид. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Марселю в категории «Обзорные»

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  5. О Марселе - с любовью и задором
Сколько стоит экскурсия по Марселю в июне 2024
Сейчас в Марселе в категории "Обзорные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 125 до 300. Туристы уже оставили гидам 140 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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