1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Марсель - первое свидание
Увидеть все знаковые места солнечного города и раскрыть его тайны на обзорной экскурсии
Начало: У Кафедрального собора Ля Мажор
«Я покажу его главные достопримечательности, расскажу богатую историю и помогу ощутить местный колорит, традиции, жизненные ритмы и многонациональный дух»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€125 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Здравствуй, Марсель
Увидеть камеру Дантеса, оценить императорский дворец и полюбоваться лучшей панорамой города
13 июня в 08:00
14 июня в 15:00
€250 за всё до 10 чел.
Круиз
3 часа
Must-have в Марселе
Экскурсия-впечатление для круизников и всех, кто хочет увидеть главное в городе за несколько часов
Начало: Cathédrale de la Major
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от €169 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Автомобильное путешествие по Марселю
Знаковые места и тайные уголки города на обзорной экскурсии с дипломированным гидом
«Я не только покажу главные достопримечательности этого по-настоящему самобытного города, но и помогу понять, почему по Марселю нельзя судить о всей Франции»
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
€300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
О Марселе - с любовью и задором
Увидеть, услышать и почувствовать колоритный портовый город на дружеской обзорной экскурсии
Начало: Там, где Вам будет удобно;
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июня 2024Отлично
- ББахыт3 июня 2024Хотела выразить свою благодарность гиду Дарье! В силу обстоятельств я смогла быть на экскурсии с ней только 3 часа, и
- ЮЮлия2 июня 2024Нам экскурсия очень понравилась, отличный гид (лёгкая, с чувством юмора, знающая свою работу). Мы получили ответы на все наши вопросы, узнали историю города и посетили значимые исторические места! Очень удобно, что экскурсия на машине с точечными остановками в нужных местах.
- ААндрей15 мая 2024Эрна высочайший специалист и чудесный человек
- ЮЮлия14 мая 2024Выражаем огромную благодарность Валентине за проведенную экскурсию! Валентина - человек с большой открытой душой, вкладывает душу в свое дело!
- ААбдулла13 мая 2024Огромное спасибо Валентине! Нам очень понравилась экскурсия, с кучей новой и интересной информации как для детей, так и для взврослых.
- ДДенис5 мая 2024Валентина, огромное Вам спасибо за эту удивительную экскурсию! Мы влюбились в этот город, еще не раз сюда вернёмся!!
- ННиколай4 мая 2024Отличноь
- ЕЕлена6 ноября 2023Дарья, спасибо большое за то, что дали почувствовать дух Марселя! До скорых встреч 🌹
- ВВиталий7 октября 2023Здравствуйте,все замечательно очень понравилось,Екатерина очень опытный и профессиональный гид. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Марселю в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Марселю в июне 2024
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