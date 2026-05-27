Этот город — гремучая смесь истории, морского ветра и бунтарского духа. И исследовать его самостоятельно, без группы чужих людей, это отличный способ провести время.
С нашим аудиогидом вы пройдёте по следам древних греков и римлян, заглянете в самые колоритные дворы и узнаете, почему Марсель невозможно спутать ни с одним другим городом во Франции.
Описание аудиогида
Легенды и курьёзы Марселя
Вы узнаете, как играть в петанк и при чём тут поцелуи в зад, а также почему местные глиняные человечки когда-то были вне закона. Услышите о священнике, замешанном в шабашах, о «неудачнике» Наполеоне III и загадке св. Лазаря, которого почему-то стало два. И раскроете, как моряки благодарят высшие силы, принося в базилику свои… протезы.
Главные точки маршрута
- Старый порт и форт Сен-Жан: место, где билось сердце города на протяжении веков
- Квартал Лё Панье: вы заглянете в старейший район, пропитанный стрит-артом, и увидите богадельню Вьей-Шарите
- Кинолокации: отыщете места съёмок легендарного фильма «Такси»
- Кафедральный собор: оцените масштаб главного храма города и узнаете его секреты
Организационные детали
- Это самостоятельная экскурсия без сопровождения гида. Вам понадобятся смартфон и наушники
- Аудиогид работает офлайн: вы можете проходить маршрут в любое удобное время и делать паузы на кофе там, где захочется
- Посещение платных достопримечательностей внутри — на ваше усмотрение
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€12
Необходима полная оплата.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У триумфальной арки Porte d’Aix
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Марселе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 4459 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных гидов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру.
