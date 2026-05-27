Обзорные экскурсии в Марселе

Марсель - это город солнца, красок и богатой истории. За 26 веков он вобрал в себя традиции и обычаи всех континентов. На улицах можно найти следы Европы, Азии и Африки.

рамках автомобильного путешествия по Марселю вы прокатитесь по знаменитой набережной Корниш, подниметесь к базилике Нотр-Дам-де-ла-Гард и насладитесь панорамой города и моря. Сделаете остановку для фото на фоне замка Иф, посетите дворец Биржи и аббатство святого Виктора. Также вас ждёт прогулка по Старому порту и легендарному району Оперы. При желании можно освежиться пастисом и попробовать местные деликатесы

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для автомобильного путешествия по Марселю - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода тёплая и солнечная, что делает поездку комфортной и приятной. В апреле, мае и октябре также можно насладиться экскурсиями, но возможны прохладные дни и небольшие дожди. В зимние месяцы, с ноября по март, Марсель менее загружен туристами, что позволяет спокойно исследовать город, однако погода может быть прохладной и ветреной.

Сейчас август — это идеальное время.