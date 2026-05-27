Обзорные экскурсии в Марселе

Марсель - это город солнца, красок и богатой истории. За 26 веков он вобрал в себя традиции и обычаи всех континентов. На улицах можно найти следы Европы, Азии и Африки.
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5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортабельный автомобиль
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 📸 Остановки для фото
- 🍽️ Местные деликатесы
- 🌍 Культурное разнообразие
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для автомобильного путешествия по Марселю - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода тёплая и солнечная, что делает поездку комфортной и приятной. В апреле, мае и октябре также можно насладиться экскурсиями, но возможны прохладные дни и небольшие дожди. В зимние месяцы, с ноября по март, Марсель менее загружен туристами, что позволяет спокойно исследовать город, однако погода может быть прохладной и ветреной.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Нотр-Дам-де-ла-Гард
- Замок Иф
- Дворец Биржи
- Аббатство святого Виктора
- Дворец Лоншан
- Старый порт
- Район Оперы
Описание экскурсии
Интересный и живописный маршрут
Вы прокатитесь по знаменитой набережной Корниш, где так лихо гонял герой фильма «Такси». Подниметесь к базилике Нотр-Дам-де-ла-Гард и насладитесь чудесной панорамой города и моря с самой высокой точки Марселя. Сделаете остановку для фото на фоне замка Иф и посетите дворец Биржи и аббатство святого Виктора. Кроме того, рассмотрите дворец Лоншан и прогуляетесь по Старому порту и легендарному району Оперы.
Местные деликатесы
Если вы пожелаете, мы сделаем остановку в одном из многочисленных кафе, чтобы освежиться пастисом — самым популярным в Марселе алкогольным напитком. А на обед можно заказать плато свежих устриц и морских ежей или знаменитый марсельский суп буйабес.
Организационные детали
- Для гостей с круизных лайнеров начало и окончание экскурсии у корабля
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Citroën C4 Space Tourer 2021 года. Бензин, платные дороги и парковки включены в стоимость.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Марселе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 140 туристов
Добрый день! Меня зовут Виктор, я лицензированный русскоговорящий гид (guide-conférencier) по Провансу и Лазурному берегу. Мне 43 года, я родился и вырос в России. Во Франции живу около 20-ти лет,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Прекрасная автобилтная экскурсия с гидом Виктором! Был на связи до даты экскурсии. Встретил нас на своём комфортном автомобиле на выходе из круизного терминала, который находится на окраине города. Город очень
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Были в Марселе во второй раз в рамках круиза, первый раз были без экскурсии, город показался мрачным, темным и абсолютно не интересным для туристов однако Виктор полностью изменил впечатления об
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Е
Огромное спасибо Виктору за чудесный день в Марселе. Это был тот случай, когда реальность гораздо лучше ожиданий!) Отличный маршрут, посмотрели в спокойном темпе все основные места, послушали много интересной информации
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М
Спасибо, Виктору за отличную экскурсию и настроение. Все очень понравилось и места помещения и рассказ.
Мы задавали очень много вопросов о жизни Марселя и наш гид на все ответил. Виктор заботился, чтобы нам было комфортно во время всей экскурсии, так как было очень жарко, он предоставил воду, охлаждал машину.
Рекомендуем как хорошего гида!
Мы задавали очень много вопросов о жизни Марселя и наш гид на все ответил. Виктор заботился, чтобы нам было комфортно во время всей экскурсии, так как было очень жарко, он предоставил воду, охлаждал машину.
Рекомендуем как хорошего гида!
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T
.
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Е
Спасибо Виктору за экскурсию.
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