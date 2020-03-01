Обзорные экскурсии в Марселе

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Знаковые места и тайные уголки города на обзорной экскурсии с дипломированным гидом

Виктор
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Виктор – ваш гид
Марсель — это мир солнца, красок и богатой истории.

За 26 веков он впитал в себя традиции и обычаи всех континентов: вы найдете на его улицах следы Европы, Азии и Африки.

Я не только покажу главные достопримечательности этого по-настоящему самобытного города, но и помогу понять, почему по Марселю нельзя судить о всей Франции.
300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 8 человек
Можно с детьми
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Автомобильное путешествие по Марселю
Автомобильное путешествие по Марселю

Что вас ожидает

Интересный и живописный маршрут
Вы прокатитесь по знаменитой набережной Корниш, где так лихо гонял герой фильма «Такси». Подниметесь к базилике Нотр-Дам-де-ла-Гард и насладитесь чудесной панорамой города и моря с самой высокой точки Марселя. Сделаете остановку для фото на фоне замка Иф и посетите дворец Биржи и аббатство святого Виктора. Кроме того, рассмотрите дворец Лоншан и прогуляетесь по Старому порту и легендарному району Оперы.

Местные деликатесы
Если вы пожелаете, мы сделаем остановку в одном из многочисленных кафе, чтобы освежиться пастисом — самым популярным в Марселе алкогольным напитком. А на обед можно заказать плато свежих устриц и морских ежей или знаменитый марсельский суп буйабес.

Организационные детали

  • Для гостей с круизных лайнеров начало и окончание экскурсии у корабля
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Ситроен Джампи 2015 года. Бензин, платные дороги и парковки включены в стоимость.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Автомобильное путешествие по Марселю
Автомобильное путешествие по Марселю
Автомобильное путешествие по Марселю
Автомобильное путешествие по Марселю
Автомобильное путешествие по Марселю
Автомобильное путешествие по Марселю
Автомобильное путешествие по Марселю
Автомобильное путешествие по Марселю
Автомобильное путешествие по Марселю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Виктор
Виктор
Добрый день! Меня зовут Виктор, я лицензированный русскоговорящий гид (guide-conférencier) по Провансу и Лазурному берегу. Мне 43 года, я родился и вырос в России. Во Франции живу около 20-ти лет, из которых последние 14 — в Марселе. За эти годы я смог изучить и полюбить эту прекрасную страну. С 2008-го года я работаю в туризме. Мне есть, что вам рассказать и показать: от классических обзорных экскурсий до уголков, куда не ступала нога туриста. Приезжайте в гости! Я с удовольствием познакомлю вас с Провансом. Вас ждут: Марсель, Экс-ан-Прованс, Авиньон, средневековые деревни, лавандовые поля, оливковые рощи и прекрасное вино.
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Обзорные экскурсии в Марселе

Must-have в МарселеMust-have в МарселеMust-have в Марселе
49 за человека
4 часа
46 отзывов
Экскурсия-впечатление для круизников и всех, кто хочет увидеть главное в городе за несколько часов
Круизный лайнер, предстоящий поезд или рейс обязывают к пунктуальности. Для тех, кто решил провести в Марселе лишь считанные часы, я собрала в одной экскурсии знаковые уголки города, которые раскроют его характер и подарят целый букет ярких впечатлений. Вы не почувствуете, что куда-то спешите, — вас захватят виды Марселя, его особенный ритм и своеобразная красота. И покидать город вы будете без сожалений о неразумно потраченном времени.
О Марселе — с любовью и задором!О Марселе — с любовью и задором!О Марселе — с любовью и задором!
125 за экскурсию
5 часов
24 отзыва
Увидеть, услышать и почувствовать колоритный портовый город на дружеской обзорной экскурсии
Марсель — это невероятное смешение различных эпох, культур и архитектурных стилей. Я помогу погрузиться в его бурлящую жизнь, покажу самые красивые места и лучшие виды, поделюсь маленькими секретами местного жителя и сделаю все, чтобы вы ощутили себя настоящими марсельцами!
Правда и выдумки о МарселеПравда и выдумки о МарселеПравда и выдумки о Марселе
128 за экскурсию
3 часа
34 отзыва
Отказаться от стереотипов и увидеть настоящую многоликую столицу Прованса
Марсель настолько разнообразен и непостижим, что жители и гости города создают собственные образы этого места. На экскурсии вы поймете, что из этого — правда, что — предубеждение, а что — местная легенда. Ощутите загадочность города, совместившего в себе французские, итальянские и восточные традиции. И в результате посмотрите на Марсель по-своему через истории местных жителей.
Марсель — первое свиданиеМарсель — первое свиданиеМарсель — первое свидание
125 за экскурсию
2 часа
7 отзывов
Увидеть все знаковые места солнечного города и раскрыть его тайны на обзорной экскурсии
Марсель — удивительное место, где переплелись различные эпохи, народы, культуры и человеческие судьбы. Я покажу его главные достопримечательности, расскажу богатую историю и помогу ощутить местный колорит, традиции, жизненные ритмы и многонациональный дух.
По Марселю на автомобиле!По Марселю на автомобиле!По Марселю на автомобиле!
225 за экскурсию
4 часа
История и главные достопримечательности самого древнего города Франции на обзорной экскурсии
Марсель — один из удивительнейших средиземноморских портовых городов, кипящий котел разных культур и традиций. Я покажу сохранившиеся на его пестрых улицах старинные базилики, дворцы и соборы, раскрою городские тайны и помогу ощутить местный самобытный характер.

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