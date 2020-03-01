Обзорные экскурсии в Марселе

Что вас ожидает

Интересный и живописный маршрут

Вы прокатитесь по знаменитой набережной Корниш, где так лихо гонял герой фильма «Такси». Подниметесь к базилике Нотр-Дам-де-ла-Гард и насладитесь чудесной панорамой города и моря с самой высокой точки Марселя. Сделаете остановку для фото на фоне замка Иф и посетите дворец Биржи и аббатство святого Виктора. Кроме того, рассмотрите дворец Лоншан и прогуляетесь по Старому порту и легендарному району Оперы.

Местные деликатесы

Если вы пожелаете, мы сделаем остановку в одном из многочисленных кафе, чтобы освежиться пастисом — самым популярным в Марселе алкогольным напитком. А на обед можно заказать плато свежих устриц и морских ежей или знаменитый марсельский суп буйабес.