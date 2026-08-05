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читать дальше уменьшить изучив местную культуру, я буду рада поделиться с вами всем тем, что когда-то поразило и увлекло меня. Покажу самые заветные уголки и раскрою тайны этих мест. Имею лицензию национального гида. В программу моих экскурсий входят известные места Лазурного Берега и Итальянской Ривьеры. Ещё я разработала авторские экскурсии для знатоков и ценителей истории и искусства Прованса. Экскурсии проходят и на автомобиле, и пешком.

Дорогие друзья! Приглашаю вас совершить увлекательные путешествия по этому прекрасному краю и помогу сделать их поистине захватывающими, незабываемыми и в то же время комфортными. Прожив здесь более 20 лет и хорошо