Я проведу вас по улочкам и кварталам, где оживают страницы романа Дюма.
Вот дом отца Дантеса, вот таверна, в которой собирались заговорщики, а вот и колокольня, где герой должен был венчаться.
Вы узнаете тайну узника Иф, увидите темницу, где сидели Эдмон и аббат Фариа, и сами почувствуете себя персонажами книги.
Вот дом отца Дантеса, вот таверна, в которой собирались заговорщики, а вот и колокольня, где герой должен был венчаться.
Вы узнаете тайну узника Иф, увидите темницу, где сидели Эдмон и аббат Фариа, и сами почувствуете себя персонажами книги.
Описание экскурсии
- Начнём экскурсию с порта, куда прибыл главный герой романа — Эдмон Дантес. Старый порт за два столетия почти не изменился!
- По центральной улице Ля-Канебьер дойдём до квартала Ноай, где жил отец Дантеса
- Увидим таверну, где заговорщики Данглар, Фернан и Кадрус писали донос на героя и обвиняли его в связи с бонапартистами
- Подойдём к колокольне Акуль — здесь Мерседес собиралась обвенчаться с Эдмоном
- Осмотрим угрюмое здание, где располагались тюрьма и суд, к которому примыкала квартира Вильфора
- Посетим пляж Каталаны, где рыбачили рыбаки из Каталонии, а ещё жила красавица Мерседес
Вы узнаете:
- кто такие узник замка Иф и Железная Маска
- какие другие знаменитые узники сидели в этой тюрьме
- какие тайны и загадки хранит крепость на острове Иф
Организационные детали
Надевайте удобную обувь, возьмите с собой головной убор, солнечные очки и воду.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марианна — ваш гид в Марселе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Дорогие друзья! Приглашаю вас совершить увлекательные путешествия по этому прекрасному краю и помогу сделать их поистине захватывающими, незабываемыми и в то же время комфортными. Прожив здесь более 20 лет и хорошо
Входит в следующие категории Марселя
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