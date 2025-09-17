Мини-группа
до 6 чел.
Групповая экскурсия по Марселю
Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет составить общее впечатление о Марселе. Вы увидите главные достопримечательности города и узнаете его историю
Начало: Возле скульптуры «Bleu de Chine»
Расписание: ежедневно в 09:00
17 сен в 09:00
21 сен в 09:00
€75 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по кинематографическому Марселю
Погрузитесь в атмосферу кинематографического Марселя, посетив исторические кварталы и узнавая истории о знаменитых фильмах и режиссерах
Начало: Место Вашей остановки
Завтра в 09:00
14 сен в 15:00
€350 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательная индивидуальная экскурсия по Марселю
Прокатитесь по набережной Корниш, посетите базилику Нотр-Дам-де-ла-Гард и насладитесь панорамой города. Остановитесь для фото на фоне замка Иф и дворца Биржи
14 сен в 08:00
16 сен в 08:00
€340 за всё до 6 чел.
