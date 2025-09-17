Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Марселе на русском языке, цены от €75. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 1.5 часа 7 отзывов Мини-группа до 6 чел. Групповая экскурсия по Марселю Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет составить общее впечатление о Марселе. Вы увидите главные достопримечательности города и узнаете его историю Начало: Возле скульптуры «Bleu de Chine» Расписание: ежедневно в 09:00 €75 за человека На машине 3 часа 9 отзывов Индивидуальная до 7 чел. Индивидуальная экскурсия по кинематографическому Марселю Погрузитесь в атмосферу кинематографического Марселя, посетив исторические кварталы и узнавая истории о знаменитых фильмах и режиссерах Начало: Место Вашей остановки €350 за всё до 7 чел. На машине 4 часа 10 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Увлекательная индивидуальная экскурсия по Марселю Прокатитесь по набережной Корниш, посетите базилику Нотр-Дам-де-ла-Гард и насладитесь панорамой города. Остановитесь для фото на фоне замка Иф и дворца Биржи €340 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Марселя

