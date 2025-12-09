Индивидуальная
до 6 чел.
Монпелье - открыть настоящую Южную Францию
Погрузитесь в атмосферу Монпелье, прогуливаясь по его историческим улочкам и наслаждаясь местными деликатесами. Откройте тайны Южной Франции
Начало: На площади Комедии
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:30
от €80 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Средневековый шарм и вино французского юга (18+)
Откройте для себя Монпелье: город, где средневековая архитектура встречается с современностью. Погрузитесь в атмосферу, полную истории и вкуса
9 янв в 10:00
10 янв в 10:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Эг Морт: крепость и фламинго
Исследуйте средневековую крепость Эг Морт, где король Людовик IX начинал крестовые походы. Откройте для себя солончаки и розовых фламинго
Начало: У башни Констанс
9 янв в 10:00
10 янв в 10:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Вкусы и ароматы Монпелье
Погрузитесь в мир вкусов и ароматов Монпелье, где вас ждут кофе, круассаны, шоколад и вино. Узнайте, что связывает город с Франсуа Рабле и Маркизом де Садом
Начало: На площади Комеди
11 дек в 11:30
17 дек в 09:30
€100 за человека
