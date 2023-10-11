Индивидуальная
до 7 чел.
Первое рандеву с Ниццей
Прогуляйтесь по Старой Ницце и узнайте, как она стала одним из самых известных курортов Европы. Погрузитесь в атмосферу и сделайте незабываемые фото
Начало: На площади Массена
11 дек в 09:30
12 дек в 09:30
€146 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ниццы в гости к Ренуару в Кань-сюр-Мер
Побывать в мастерской легендарного импрессиониста и пройти по улицам, где витает творческий дух
Начало: По договорённости
11 дек в 10:00
15 дек в 10:00
€139 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Большое путешествие по Лазурному побережью из Ниццы
Захватывающее путешествие по девяти жемчужинам Лазурного побережья ждет вас в нашей экскурсии из Ниццы
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€299 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
О Ницце - с интересом и любовью: путеводитель по знаковым местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ниццы, где каждый уголок рассказывает свою историю, а вкусы и ароматы завораживают
Начало: Place Massena, фонтан Солнце
Сегодня в 10:30
11 дек в 09:30
€298 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия11 октября 2023Отличная экскурсия, невероятные красоты и атмосфера. Живописный домик Ренуара с оригинальными полотнами, сохранивший очарование прошлого века. И средневековая деревушка на
Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Необычные дома»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ницце
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Ницце
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Ницце в декабре 2025
Сейчас в Ницце в категории "Необычные дома" можно забронировать 4 экскурсии от 139 до 299. Туристы уже оставили гидам 100 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Ницце (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Необычные дома», 100 ⭐ отзывов, цены от €139. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль