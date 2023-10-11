читать дальше

холме с видами захватывающими дух. И, конечно, удивительный гид. Полина рассказывает очень интересно, живо, увлеченно и вместе с тем трогательно. Кажется знает всех художников лично, так легко и виртуозно вписывает в рассказ истории каждого и подробности творчества. Спасибо большое, получила огромное удовольствие. С нетерпением жду новой встречи ❣️