  1. Франция
  2. Экскурсии

  3. Лучшие виды от Ниццы до Монако!

Отправиться на фото-охоту по красивейшим панорамным точкам и узнать историю Лазурного берега

Maria
Задать вопрос
Maria – ваш гид
Хотите оказаться «внутри» идеальных открыток Французской Ривьеры? Моя экскурсия позволит сделать это познавательно и с комфортом.

Вы полюбуетесь Лазурным берегом с пяти живописных панорамных площадок: увидите, как яхты «рисуют» причудливые фигуры на воде, а солнце освещает нарядные набережные, посетите древнее поселение Эз и подышите свежим воздухом.

Я наполню путешествие интересными рассказами об истории этих райских мест и, конечно, покажу отличные фото-ракурсы.
280 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча на Американской набережной в Ницце
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Лучшие виды от Ниццы до Монако!
Лучшие виды от Ниццы до Монако!

Что вас ожидает

Идиллические пейзажи
Вместе мы проедем по красивейшим панорамным площадкам Лазурного берега, где особенно приятно наслаждаться видами и свежим воздухом. В Ницце, в тенистом парке на холме Château, полюбуетесь Старым городом и знаменитой Английской набережной. С мыса на востоке Ниццы вам откроются виды бухты Ангелов и порта Лимпия, а со смотровой площадки городка Вильфранш-сюр-Мер — панорама его бухты и полуострова миллиардеров Сен-Жан-Кап-Ферра. Мы доедем почти до Монако: роскошное княжество вы увидите со смотровой на горе в деревушке Ла-Тюрби. Бонусом станет посещение деревни Эз — древнего поселения на высоте 400 метров, которое называют Орлиным гнездом.

Хроники Лазурного берега
Вы будете наслаждаться панорамами и делать фотографии с лучших ракурсов, а я — рассказывать об истории окрестностей. В Ницце помогу проследить путь города от древних римлян до современности, в Монако расскажу о судьбе княжества, а в Вильфранш-сюр-Мер — о наследии Древней Греции и 19 века, а также о русских на Лазурном берегу. По вашему желанию, в Эзе заглянем на парфюмерную фабрику Фрагонар, где поговорим об особенностях и славе французской парфюмерии.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость (с вами будет гид и водитель).
  • Дополнительных расходов нет.
  • Удобная обувь обязательна!
  • Посещение парфюмерной фабрики бесплатное, но увеличит экскурсию на час.
Лучшие виды от Ниццы до Монако!
Лучшие виды от Ниццы до Монако!
Лучшие виды от Ниццы до Монако!
Лучшие виды от Ниццы до Монако!
Лучшие виды от Ниццы до Монако!
Лучшие виды от Ниццы до Монако!
Лучшие виды от Ниццы до Монако!
Лучшие виды от Ниццы до Монако!
Лучшие виды от Ниццы до Монако!
Лучшие виды от Ниццы до Монако!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Американской набережной в Ницце.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Maria
Maria
Зовут меня Мария, и вот уже 12 лет я делюсь своей, к счастью, разделенной любовью — историей. Историей событий, культуры и, конечно, традиций. Я историк-искусствовед по образованию, с моими гостями делюсь прекрасным, к чему, с великим удовольствием, причастна здесь, на Лазурном берегу.
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

7 мая 2019
Была на экскурсии 4 мая. Всё очень понравилось, удобное время начала (14 часов по местному времени). Удалось посмотреть очень многое, начиная от местного порта и Замкового холма, заканчивая горами. Время пролетело очень быстро. Экскурсию, однозначно, рекомендую, как и гида Марию.

Maria проводит ещё 4 экскурсии

Ницца: любовь с первого взглядаНицца: любовь с первого взглядаНицца: любовь с первого взгляда
скидка20%
€130
104 за экскурсию
2.5 часа
29 отзывов
Уловить атмосферу города и рассмотреть его английские, итальянские и французские черты
Любовь к городу, как и любовь вообще, — сложное, многосоставное чувство. Я покажу Ниццу такой, какой её любят местные жители и обожают приезжие. Вы убедитесь, что здесь царит обеспеченность — вовсе не публики, давно облюбовавшей Французскую ривьеру, но богатство истории и культуры. Я поделюсь с вами знаниями о судьбе Ниццы и лучшими городскими «зарисовками» на тему любви: к морским просторам, солнцу, веселью, вкусной еде и даже религии.
Из Ниццы в бесподобный МонакоИз Ниццы в бесподобный МонакоИз Ниццы в бесподобный Монако
88 за человека
4 часа
1 отзыв
Познакомиться с визитными карточками и удивительной историей карликового государства
Роскошное княжество принимает не только тех, кто прибывает на частном самолете, яхте или Роллс-Ройсе, но и приехавших на обычном поезде из Ниццы, как мы с вами. Вы осмотрите главные символы Монако, услышите историю правящего рода Гримальди и принцессы Грейс Келли, узнаете о легендарном казино Монте-Карло и увидите трассу Формулы-1, где проходят одни из самых престижных гонок мира.
Прогулка по Грассу, или тот самый ПарфюмерПрогулка по Грассу, или тот самый ПарфюмерПрогулка по Грассу, или тот самый Парфюмер
330 за экскурсию
6 часов
Вдохновляющее путешествии из Ниццы в столицу мировой парфюмерии и город-музей современного искусства
Вы отправитесь в колыбель французской парфюмерии — город Грасс, прославившийся благодаря роману Зюскинда. Гуляя по улочкам, пропитанным ароматами эссенций, и осматривая экспозицию музея Фрагонар, вы узнаете историю развития этого искусства со времен Средневековья до наших дней. А также посетите обаятельный Мужен — центр притяжения многих художников.
Из Ниццы — в княжество МонакоИз Ниццы — в княжество МонакоИз Ниццы — в княжество Монако
От 250 за экскурсию
6 часов
Осмотреть красоты курортов, услышать их историю и любопытные детали и полюбоваться морем с высоты
Ницца и Монако — соседи на Лазурном берегу, и на экскурсии мы посетим оба города. Я покажу знаковые места и поделюсь интересными фактами, расскажу, чем сегодня живут курорты. Вы пройдете по Английской набережной и проедете по трассе Формулы 1, посетите старый центр и сделаете снимки на обзорных площадках. А еще прогуляетесь по необычному саду и продегустируете шоколад!

Экскурсии по пригородам Ниццы

Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережьяНицца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережьяНицца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья
69 за человека
5 часов
6 отзывов
Посетить города Французской ривьеры, заглянуть на парфюмерную фабрику и насладиться лучшими видами
Форт XVI века, старинная церковь и Княжеский дворец — вы познакомитесь с историей городков восточной части Лазурного побережья и проникнитесь духом Средневековья. Известный парфюмерный дом откроет свои двери и поделится секретами составления ароматических композиций. А живописные панорамы станут украшением нашей поездки.
Большое путешествие по Лазурному побережьюБольшое путешествие по Лазурному побережьюБольшое путешествие по Лазурному побережью
109 за человека
9 часов
Ницца, Эз, Монако, Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: красота и история лучших уголков Ривьеры
За один день вы посетите сразу 9 городов! Все они расположены недалеко от друг от друга, поэтому каждому мы уделим достаточно времени. К востоку от Ниццы вы полюбуетесь фортом 16 века, побываете в музее ароматов Фрагонар и княжестве Монако. К западу — прикоснётесь к миру кино в Каннах, сфотографируете роскошные яхты в Антибе и очаруетесь средневековым Сен-Поль-де-Вансом.
Шарм Лазурного БерегаШарм Лазурного БерегаШарм Лазурного Берега
416 за экскурсию
6 часов
25 отзывов
Побывать в знаменитых курортных городах Французской Ривьеры
Вы увидите все самые красивые и знаковые места Лазурного Берега, побываете в живописных деревушках, прекрасном княжестве Монако, в городе международных кинофестивалей – Каннах. Я познакомлю вас с историей знаменитого побережья, покажу самые интересные объекты и помогу погрузиться в особенную атмосферу роскоши и блаженства легендарного французского Средиземноморья.
Путешествие из Ниццы в итальянскую ЛигуриюПутешествие из Ниццы в итальянскую ЛигуриюПутешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию
109 за человека
8 часов
Красота и история яркого Ментона, средневекового Дольчеаква и пленительного Сан-Ремо
В этом путешествии соединились идиллические пейзажи и рассказы о биографии солнечной Лигурии, город с полотна Моне и любимый курорт русской императрицы, воспоминания о музыкальном фестивале и тайны старинного замка. За один день вы влюбитесь в этот кусочек Италии на нашей комфортной и познавательной экскурсии!
Все краски Монако!Все краски Монако!Все краски Монако!
150 за экскурсию
2 часа
Посетить знаковые места города-государства и услышать о них самое интересное на обзорной экскурсии
Монако — удивительное место, покрытое множеством слухов и тайн. Вы услышите его необычайную историю, увидите главные достопримечательности и тайные уголки и насладитесь шикарными пейзажами. Я помогу вам раскрыть мир княжества с разных сторон и ощутить его самобытный колорит.
Винные секреты Лазурного берегаВинные секреты Лазурного берегаВинные секреты Лазурного берега
167 за экскурсию
3 часа
1 отзыв
Авто, вино, шато и легенды Ниццы
Розовое вино, роскошные виды и увлекательные факты и предания — идеальный букет для знакомства с югом Франции! Вы насладитесь его ароматом на моей экскурсии: я отвезу вас на виноградники, где делают вина с нотками фруктов, и вы попробуете лучшее розе. Узнаете о судьбе замка, связанного с мадемуазель Шанель, а после перекусите, любуясь снежными Альпами. Мои рассказы и природные красоты приоткроют тайны южного региона.

Выбирайте и другие экскурсии в Ницце

За городомГрупповыеГастрономическиеСо скидкойИндивидуальныеИстория и архитектураВ другой городПешкомНеобычные маршрутыВсеОбзорныеКрыши и панорамыНа автомобилеФотосессии