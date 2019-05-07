Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года Лазурный берег особенно красив, а погодные условия позволяют наслаждаться всеми достопримечательностями на свежем воздухе.

Представьте себя главным героем идеальных открыток с видами Лазурного берега.Эта экскурсия предлагает не просто посещение, а полное погружение в красоту и историю Ниццы и Монако.Вас ждут пять живописных панорамных площадок,

каждая из которых открывает неповторимые виды на Средиземное море, яхты, нарядные набережные и древние поселения. Ваш путь пройдет через тенистый парк на холме Château в Ницце, с его великолепным видом на Старый город и Английскую набережную, мыс на востоке Ниццы с видом на бухту Ангелов и порт Лимпия, а также смотровую площадку в Вильфранш-сюр-Мер, открывающую панораму бухты и полуострова миллиардеров Сен-Жан-Кап-Ферра. Путешествие до Монако обещает вам роскошные виды со смотровой площадки в деревушке Ла-Тюрби и захватывающее посещение деревни Эз, известной как Орлиное гнездо. Интересные рассказы о каждом из этих мест, их истории и культуре, а также советы по фотографии от вашего личного гида сделают эту прогулку незабываемой. Все транспортные расходы уже включены в стоимость, так что вам остается только наслаждаться путешествием. Удобная обувь - ваш единственный муст-хэв на этой экскурсии

Описание фото-прогулки

Идиллические пейзажи

Вместе мы проедем по красивейшим панорамным площадкам Лазурного берега, где особенно приятно наслаждаться видами и свежим воздухом. В Ницце, в тенистом парке на холме Château, полюбуетесь Старым городом и знаменитой Английской набережной. С мыса на востоке Ниццы вам откроются виды бухты Ангелов и порта Лимпия, а со смотровой площадки городка Вильфранш-сюр-Мер — панорама его бухты и полуострова миллиардеров Сен-Жан-Кап-Ферра. Мы доедем почти до Монако: роскошное княжество вы увидите со смотровой на горе в деревушке Ла-Тюрби. Бонусом станет посещение деревни Эз — древнего поселения на высоте 400 метров, которое называют Орлиным гнездом.

Хроники Лазурного берега

Вы будете наслаждаться панорамами и делать фотографии с лучших ракурсов, а я — рассказывать об истории окрестностей. В Ницце помогу проследить путь города от древних римлян до современности, в Монако расскажу о судьбе княжества, а в Вильфранш-сюр-Мер — о наследии Древней Греции и 19 века, а также о русских на Лазурном берегу. По вашему желанию, в Эзе заглянем на парфюмерную фабрику Фрагонар, где поговорим об особенностях и славе французской парфюмерии.

Организационные детали