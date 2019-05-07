Мои заказы

Лучшие виды от Ниццы до Монако

Погрузитесь в красоту Французской Ривьеры с эксклюзивной фото-прогулкой. Панорамные виды, исторические анекдоты и уникальные фото-моменты ждут вас
Представьте себя главным героем идеальных открыток с видами Лазурного берега.

Эта экскурсия предлагает не просто посещение, а полное погружение в красоту и историю Ниццы и Монако.

Вас ждут пять живописных панорамных площадок,
читать дальшеуменьшить

каждая из которых открывает неповторимые виды на Средиземное море, яхты, нарядные набережные и древние поселения.

Ваш путь пройдет через тенистый парк на холме Château в Ницце, с его великолепным видом на Старый город и Английскую набережную, мыс на востоке Ниццы с видом на бухту Ангелов и порт Лимпия, а также смотровую площадку в Вильфранш-сюр-Мер, открывающую панораму бухты и полуострова миллиардеров Сен-Жан-Кап-Ферра.

Путешествие до Монако обещает вам роскошные виды со смотровой площадки в деревушке Ла-Тюрби и захватывающее посещение деревни Эз, известной как Орлиное гнездо.

Интересные рассказы о каждом из этих мест, их истории и культуре, а также советы по фотографии от вашего личного гида сделают эту прогулку незабываемой.

Все транспортные расходы уже включены в стоимость, так что вам остается только наслаждаться путешествием. Удобная обувь - ваш единственный муст-хэв на этой экскурсии

5
2 отзыва

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Уникальные фото-ракурсы
  • 🌅 Потрясающие панорамные виды
  • 🏰 Исторические рассказы
  • 🚗 Комфортное путешествие
  • 🧴 Посещение парфюмерной фабрики

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года Лазурный берег особенно красив, а погодные условия позволяют наслаждаться всеми достопримечательностями на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Лучшие виды от Ниццы до Монако
Лучшие виды от Ниццы до Монако
Лучшие виды от Ниццы до Монако

Что можно увидеть

  • Старый город Ниццы
  • Английская набережная
  • Бухта Ангелов
  • Порт Лимпия
  • Вильфранш-сюр-Мер
  • Сен-Жан-Кап-Ферра
  • Монако
  • Ла-Тюрби
  • Эз

Описание фото-прогулки

Идиллические пейзажи

Вместе мы проедем по красивейшим панорамным площадкам Лазурного берега, где особенно приятно наслаждаться видами и свежим воздухом. В Ницце, в тенистом парке на холме Château, полюбуетесь Старым городом и знаменитой Английской набережной. С мыса на востоке Ниццы вам откроются виды бухты Ангелов и порта Лимпия, а со смотровой площадки городка Вильфранш-сюр-Мер — панорама его бухты и полуострова миллиардеров Сен-Жан-Кап-Ферра. Мы доедем почти до Монако: роскошное княжество вы увидите со смотровой на горе в деревушке Ла-Тюрби. Бонусом станет посещение деревни Эз — древнего поселения на высоте 400 метров, которое называют Орлиным гнездом.

Хроники Лазурного берега

Вы будете наслаждаться панорамами и делать фотографии с лучших ракурсов, а я — рассказывать об истории окрестностей. В Ницце помогу проследить путь города от древних римлян до современности, в Монако расскажу о судьбе княжества, а в Вильфранш-сюр-Мер — о наследии Древней Греции и 19 века, а также о русских на Лазурном берегу. По вашему желанию, в Эзе заглянем на парфюмерную фабрику Фрагонар, где поговорим об особенностях и славе французской парфюмерии.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость (с вами будет гид и водитель).
  • Дополнительных расходов нет.
  • Удобная обувь обязательна!
  • Посещение парфюмерной фабрики бесплатное, но увеличит экскурсию на час.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Американской набережной в Ницце
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Ницце
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 747 туристов
С 2012 года я делюсь своей, к счастью, разделенной любовью — историей. Историей событий, культуры и, конечно, традиций. Я историк-искусствовед по образованию, с моими гостями делюсь прекрасным, к чему, с великим удовольствием, причастна здесь, на Лазурном берегу.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
И
Была на экскурсии 4 мая. Всё очень понравилось, удобное время начала (14 часов по местному времени). Удалось посмотреть очень многое, начиная от местного порта и Замкового холма, заканчивая горами. Время пролетело очень быстро. Экскурсию, однозначно, рекомендую, как и гида Марию.
Вам был полезен этот отзыв?
Тамара
Экскурсия была с Марией, это чудесный человек, который добродушно встретил нас с мужем и провёл замечательную и увлекательную экскурсию, интересную.. Рекомендуем Марию всем, кто хочет, чтоюы в памяти осталась масса позитивных впечатлений!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Ниццы

Похожие экскурсии на «Лучшие виды от Ниццы до Монако»

Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега
Пешая
2.5 часа
41 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега
Погулять по утопающей в пальмах набережной, Старому городу и насладиться яркой мозаикой культур
Завтра в 12:30
11 авг в 08:30
от €125 за всё до 6 чел.
Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: на запад Лазурного побережья (из Ниццы)
На машине
5 часов
39 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: на запад Лазурного побережья (из Ниццы)
Погрузитесь в мир кино в Каннах, ощутите роскошь Антиба и средневековый дух Сен-Поль-де-Ванса на Лазурном берегу
Начало: У вашего отеля в Ницце
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€249 за человека
От Ниццы до Монако: автопутешествие по Лазурному берегу
На машине
6 часов
-
5%
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
От Ниццы до Монако: автопутешествие по Лазурному берегу
Роскошь, история и захватывающие виды
Начало: В любом удобном вам месте в Ницце
Завтра в 10:00
16 авг в 10:00
от €366€385 за всё до 4 чел.
Шарм Лазурного Берега
На машине
5 часов
73 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Шарм Лазурного Берега
Из Ниццы - в знаменитые курортные города Французской Ривьеры
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
от €592 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ницце. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ницце
от €655 за экскурсию