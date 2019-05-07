Погрузитесь в красоту Французской Ривьеры с эксклюзивной фото-прогулкой. Панорамные виды, исторические анекдоты и уникальные фото-моменты ждут вас
Представьте себя главным героем идеальных открыток с видами Лазурного берега.
Эта экскурсия предлагает не просто посещение, а полное погружение в красоту и историю Ниццы и Монако.
Вас ждут пять живописных панорамных площадок, читать дальшеуменьшить
каждая из которых открывает неповторимые виды на Средиземное море, яхты, нарядные набережные и древние поселения.
Ваш путь пройдет через тенистый парк на холме Château в Ницце, с его великолепным видом на Старый город и Английскую набережную, мыс на востоке Ниццы с видом на бухту Ангелов и порт Лимпия, а также смотровую площадку в Вильфранш-сюр-Мер, открывающую панораму бухты и полуострова миллиардеров Сен-Жан-Кап-Ферра.
Путешествие до Монако обещает вам роскошные виды со смотровой площадки в деревушке Ла-Тюрби и захватывающее посещение деревни Эз, известной как Орлиное гнездо.
Интересные рассказы о каждом из этих мест, их истории и культуре, а также советы по фотографии от вашего личного гида сделают эту прогулку незабываемой.
Все транспортные расходы уже включены в стоимость, так что вам остается только наслаждаться путешествием. Удобная обувь - ваш единственный муст-хэв на этой экскурсии
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года Лазурный берег особенно красив, а погодные условия позволяют наслаждаться всеми достопримечательностями на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Старый город Ниццы
Английская набережная
Бухта Ангелов
Порт Лимпия
Вильфранш-сюр-Мер
Сен-Жан-Кап-Ферра
Монако
Ла-Тюрби
Эз
Описание фото-прогулки
Идиллические пейзажи
Вместе мы проедем по красивейшим панорамным площадкам Лазурного берега, где особенно приятно наслаждаться видами и свежим воздухом. В Ницце, в тенистом парке на холме Château, полюбуетесь Старым городом и знаменитой Английской набережной. С мыса на востоке Ниццы вам откроются виды бухты Ангелов и порта Лимпия, а со смотровой площадки городка Вильфранш-сюр-Мер — панорама его бухты и полуострова миллиардеров Сен-Жан-Кап-Ферра. Мы доедем почти до Монако: роскошное княжество вы увидите со смотровой на горе в деревушке Ла-Тюрби. Бонусом станет посещение деревни Эз — древнего поселения на высоте 400 метров, которое называют Орлиным гнездом.
Хроники Лазурного берега
Вы будете наслаждаться панорамами и делать фотографии с лучших ракурсов, а я — рассказывать об истории окрестностей. В Ницце помогу проследить путь города от древних римлян до современности, в Монако расскажу о судьбе княжества, а в Вильфранш-сюр-Мер — о наследии Древней Греции и 19 века, а также о русских на Лазурном берегу. По вашему желанию, в Эзе заглянем на парфюмерную фабрику Фрагонар, где поговорим об особенностях и славе французской парфюмерии.
Организационные детали
Транспортные расходы включены в стоимость (с вами будет гид и водитель).
Дополнительных расходов нет.
Удобная обувь обязательна!
Посещение парфюмерной фабрики бесплатное, но увеличит экскурсию на час.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Американской набережной в Ницце
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Ницце
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 747 туристов
С 2012 года я делюсь своей, к счастью, разделенной любовью — историей. Историей событий, культуры и, конечно, традиций. Я историк-искусствовед по образованию, с моими гостями делюсь прекрасным, к чему, с великим удовольствием, причастна здесь, на Лазурном берегу.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Была на экскурсии 4 мая. Всё очень понравилось, удобное время начала (14 часов по местному времени). Удалось посмотреть очень многое, начиная от местного порта и Замкового холма, заканчивая горами. Время пролетело очень быстро. Экскурсию, однозначно, рекомендую, как и гида Марию.
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Тамара
Экскурсия была с Марией, это чудесный человек, который добродушно встретил нас с мужем и провёл замечательную и увлекательную экскурсию, интересную.. Рекомендуем Марию всем, кто хочет, чтоюы в памяти осталась масса позитивных впечатлений!
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