Что вас ожидает

Идиллические пейзажи

Вместе мы проедем по красивейшим панорамным площадкам Лазурного берега, где особенно приятно наслаждаться видами и свежим воздухом. В Ницце, в тенистом парке на холме Château, полюбуетесь Старым городом и знаменитой Английской набережной. С мыса на востоке Ниццы вам откроются виды бухты Ангелов и порта Лимпия, а со смотровой площадки городка Вильфранш-сюр-Мер — панорама его бухты и полуострова миллиардеров Сен-Жан-Кап-Ферра. Мы доедем почти до Монако: роскошное княжество вы увидите со смотровой на горе в деревушке Ла-Тюрби. Бонусом станет посещение деревни Эз — древнего поселения на высоте 400 метров, которое называют Орлиным гнездом.

Хроники Лазурного берега

Вы будете наслаждаться панорамами и делать фотографии с лучших ракурсов, а я — рассказывать об истории окрестностей. В Ницце помогу проследить путь города от древних римлян до современности, в Монако расскажу о судьбе княжества, а в Вильфранш-сюр-Мер — о наследии Древней Греции и 19 века, а также о русских на Лазурном берегу. По вашему желанию, в Эзе заглянем на парфюмерную фабрику Фрагонар, где поговорим об особенностях и славе французской парфюмерии.