Романтические экскурсии по Ницце

Найдено 6 экскурсий в категории «Романтические» в Ницце на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега
Пешая
2.5 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега
Ницца манит своей историей и культурой. Прогулка по площади Массена, Английской набережной и средневековому Старому городу откроет вам её секреты
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €120 за всё до 15 чел.
Ницца: любовь с первого взгляда
Пешая
2 часа
67 отзывов
Индивидуальная
Ницца: глубокое погружение в историю, культуру и гастрономию города
Познайте Ниццу через её историю, культуру и гастрономию в индивидуальной экскурсии, которая оставит незабываемые впечатления
Начало: Английская Набережная
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€160 за всё до 50 чел.
Русская история Ниццы
Пешая
2.5 часа
67 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Русская история Ниццы: следы аристократии и творческих личностей
Погрузитесь в историю русской аристократии и культуры в Ницце, исследуя улицы, где они оставили свой след
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€160 за всё до 4 чел.
Княжество Монако и средневековый Эз
Пешая
5 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: все тайны и достопримечательности Монако
Монако - удивительное место, полное тайн и легенд. Узнайте его историю, посетите главные достопримечательности и насладитесь шикарными пейзажами
Начало: У железнодорожного вокзала Монако
Сегодня в 11:00
11 дек в 09:00
€418 за всё до 4 чел.
В объятия лавандовых грёз - из Ниццы
На машине
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
В объятия лавандовых грёз - из Ниццы
Погрузитесь в мир ароматов и красок Прованса, наслаждаясь уникальной фото-прогулкой по лавандовым полям и озеру Сент-Круа
18 дек в 08:00
20 дек в 14:00
€400 за всё до 3 чел.
Большое путешествие по Лазурному побережью
На машине
8 часов
54 отзыва
Мини-группа
до 4 чел.
Большое путешествие по Лазурному побережью из Ниццы
Захватывающее путешествие по девяти жемчужинам Лазурного побережья ждет вас в нашей экскурсии из Ниццы
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€299 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    7 сентября 2025
    Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега
    Дата посещения: 5 сентября 2025
    Не бойтесь дать шанс молодости и она вас приятно удивит. Конечно мы всегда ,как все, брали взрослых, маститых эскурсоводов. Решение
    читать дальше

    пойти на экскурсию со студентом , хоть и искуствоведческого факультета, было экспериментом. Но наша прогулка по Ницце с Фёдором, оказалась одной из самых увлекательных экскурсий. Рассказывает очень стуктурировано, затронул все самые важные события в истории и архитектуре Ниццы. Блестящее знание дат, событий. Хороший русский язык и прекрасное чувство юмора. Хотите узнать: тайны Коко Шанель, где был последний бал Натальи Гончаровой, чем отличается граф от князя, как цвет моря становится лазурным и ещё много всего, тогда Вам к Федору

  • Г
    Галина
    7 декабря 2025
    Ницца: любовь с первого взгляда
    Мария - замечательный, чуткий и очень профессиональный гид. Экскурсия была продуманной и увлекательной, два часа пролетели как один миг! Очень
    читать дальше

    приятно слушать человека, который так искренне увлечен своей работой. Я впервые была в Ницце и для меня эти два часа стали прекрасной возможностью узнать массу интересных фактов и историй о городе, посетить самые красивые и знаковые локации. Кроме того, Мария дала мне массу полезных советов и рекомендаций, красиво фотографировала меня везде, где я просила, и предложила обращаться к ней с вопросами в любое время потом. От всей души буду рекомендовать ее в качестве гида своим друзьям и, конечно, надеюсь сама еще раз воспользоваться ее услугами.
    Спасибо Марии за великолепную экскурсию и очень приятное общение!

    Спасибо Марии за великолепную экскурсию и очень приятное общение!
  • Л
    Людмила
    7 декабря 2025
    Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега
    Прекрасная экскурсия по Ницце! Гид - супер! Очень рекомендую 💚
  • Е
    Елена
    29 ноября 2025
    Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега
    Очень образованный молодой человек. Умеет заинтересовать и просто рассказывать сложные вещи. Разбирается в архитектуре, истории, искусстве, кинематографе и не только. Маршрут прогулки построен удачно.
  • А
    Антонина
    12 ноября 2025
    Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега
    Выбрала Федора, несмотря на то что он очень молодой, и не пожалела.
    Интеллигентный, живой и легкий, любящий историю студент. Очень гибкий
    читать дальше

    и заинтересованный в своей работе. Жаль, что у меня было мало времени на этот регион. Обязательно продолжила бы путешествовать с ним.

    Выбрала Федора, несмотря на то что он очень молодой, и не пожалела.
    Интеллигентный, живой и легкий, любящий историю студент. Очень гибкий
    читать дальше

    и заинтересованный в своей работе. Жаль, что у меня было мало времени на этот регион. Обязательно продолжила бы путешествовать с ним.
  • Ю
    Юлия
    11 ноября 2025
    Русская история Ниццы
    Элина, большое спасибо за экскурсию в Ницце и в Вансе! Было очень интересно и увлекательно! Элина знает историю, искуство! Очень интересно рассказала нам поо художников Ванса, исьорию Ниццы! Отличные были прогулки! Мы в восторге! Спасибо большое!
  • А
    Алсу
    8 ноября 2025
    Русская история Ниццы
    Все было отлично! Соответствовало ожиданиям! Спасибо большое Элине!
  • Г
    Гульназ
    28 октября 2025
    Большое путешествие по Лазурному побережью
    Очень приятная поездка, красиво очень, здорово, посетили и Ниццу и Канны, в один день, Очень приятный и грамотный экскурсовод Владимир, понравилась подача материала, доброжелательность и профессионализм гида. Очень интересная экскурсия, виды потрясающие. Лазурный Берег - это просто фантастика!
  • Е
    Елена
    27 октября 2025
    Ницца: любовь с первого взгляда
    Потрясающая экскурсия: очень много интересных фактов, супер структурировано и чудесная подача. 2 часа пролетели незаметно - дети даже сказали, что думали, что прошло полчаса:)
    Потрясающая экскурсия: очень много интересных фактов, супер структурировано и чудесная подача. 2 часа пролетели незаметно - дети даже сказали, что думали, что прошло полчаса:)
  • А
    Алексей
    27 октября 2025
    Ницца: любовь с первого взгляда
    Отличная прогулка! Мария очень приятный, интеллигентный, внимательный и располагающий к себе человек. Прогулка не долгая, но вполне достаточная для первого
    читать дальше

    знакомства с Ниццей. Время пролетело практически незаметно. Настолько легко и интересно слушать Марию.
    Мария, еще раз благодарю Вас за экскурсию, замечательные фотографии и очень нужные туристу практические советы по этому чудесному городу!

  • С
    Светлана
    25 октября 2025
    Большое путешествие по Лазурному побережью
    Очень здорово прокатились по всему Лазурному Берегу, много захватывающего, интересного. Во время экскурсии гид Владимир акцентировал внимание на интересных деталях, на том, мимо чего, возможно, проехали бы и не обратили внимания. Осталось от поездки очень хорошее впечатление.
  • П
    Пётр
    25 октября 2025
    Большое путешествие по Лазурному побережью
    Не в первый раз пользуюсь услугами туристических интернет сайтов, но такой грамотный и профессиональный гид как Владимир, мне попался впервые. Поездка по Лазурному Берегу - с заездами в Монако и в Канны - одно удовольствие. Рекомендую всем!
  • Ю
    Юлия
    24 октября 2025
    Ницца: любовь с первого взгляда
    Огромное спасибо Марии за прекрасную экскурсию! Максимально вовлеченная в тему, живая, энергичная, очень увлеченная.. она буквально выхватывает и погружает тебя
    читать дальше

    в каждую особенную историю повествования. Безумно интересно и увлекательно!
    Возможно, от кого-то другого эта информация звучала бы несколько скучно, но Мария со своей уникальной подачей невероятно всё оживляет! 🔥👏

  • V
    Vitali
    22 октября 2025
    Ницца: любовь с первого взгляда
    Хочу поблагодарить замечательного экскурсовода Марию в Ницце за потрясающую экскурсию! Мария — настоящий профессионал: подаёт материал с любовью, энтузиазмом и
    читать дальше

    глубокими знаниями. Благодаря её рассказам Ницца раскрылась с совершенно новой стороны — живой, яркой и вдохновляющей. Мария умеет увлечь, создать дружескую атмосферу и ответить на все вопросы. От экскурсии остались самые тёплые впечатления — искренне рекомендую!

  • A
    Alexander
    21 октября 2025
    Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега
    We had an amazing time. Thank you very much for everything.
  • З
    Захар
    16 октября 2025
    Большое путешествие по Лазурному побережью
    Получил колоссальное удовольствие от поездки по Лазурному берегу. Монако, Канны, Эз, Антиб - всё это за один раз! Спасибо большое Владимиру за интересные рассказы. Буду советовать эту экскурсию знакомым.
  • А
    Андрей
    11 октября 2025
    Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега
    Экскурсия прошла максимально в дружеской и приятной атмосфере!

    Федор, спасибо за приятный вечер!
  • А
    Анна
    5 октября 2025
    Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега
    Отличный образованный гид, много литературы, шикарный шюмаршрут, красивые места. На экскурсии смотрим смотровую площадку.
  • L
    Lazar
    2 октября 2025
    Большое путешествие по Лазурному побережью
    Экскурсионный тур с гидом Владимиром по красивейшим местам города Ница, Монако, Канн, Монте Карло оставил неизгладимые впечатления от увиденного и
    читать дальше

    услышанного. Владимир грамотный и начитанный, обладает обширной информацией о местах и исторических событиях тех мест, которые мы с ним посетили. Атмосфера во время тура была очень приятной. Мероприятие подойдет небольшой группе людей, желающих увидеть новые места и услышать много интересного. Рекомендуем Трипстер и в особенности гида Владимира.

  • А
    Анна
    25 сентября 2025
    Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега
    Всё очень понравилось: информационная наполненность прогулки отличная, изложение материала яркое, эмоционально позитивное! Спасибо большое Фёдору за интересную и познавательную экскурсию и прогулку по городу, рекомендации и просто приятную компанию!
    Фёдор, Вам успехов и удачи!

