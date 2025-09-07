Индивидуальная
до 15 чел.
Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега
Ницца манит своей историей и культурой. Прогулка по площади Массена, Английской набережной и средневековому Старому городу откроет вам её секреты
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €120 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
Ницца: глубокое погружение в историю, культуру и гастрономию города
Познайте Ниццу через её историю, культуру и гастрономию в индивидуальной экскурсии, которая оставит незабываемые впечатления
Начало: Английская Набережная
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€160 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Русская история Ниццы: следы аристократии и творческих личностей
Погрузитесь в историю русской аристократии и культуры в Ницце, исследуя улицы, где они оставили свой след
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: все тайны и достопримечательности Монако
Монако - удивительное место, полное тайн и легенд. Узнайте его историю, посетите главные достопримечательности и насладитесь шикарными пейзажами
Начало: У железнодорожного вокзала Монако
Сегодня в 11:00
11 дек в 09:00
€418 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
В объятия лавандовых грёз - из Ниццы
Погрузитесь в мир ароматов и красок Прованса, наслаждаясь уникальной фото-прогулкой по лавандовым полям и озеру Сент-Круа
18 дек в 08:00
20 дек в 14:00
€400 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Большое путешествие по Лазурному побережью из Ниццы
Захватывающее путешествие по девяти жемчужинам Лазурного побережья ждет вас в нашей экскурсии из Ниццы
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€299 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей7 сентября 2025Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берегаДата посещения: 5 сентября 2025Не бойтесь дать шанс молодости и она вас приятно удивит. Конечно мы всегда ,как все, брали взрослых, маститых эскурсоводов. Решение
- ГГалина7 декабря 2025Мария - замечательный, чуткий и очень профессиональный гид. Экскурсия была продуманной и увлекательной, два часа пролетели как один миг! Очень
- ЛЛюдмила7 декабря 2025Прекрасная экскурсия по Ницце! Гид - супер! Очень рекомендую 💚
- ЕЕлена29 ноября 2025Очень образованный молодой человек. Умеет заинтересовать и просто рассказывать сложные вещи. Разбирается в архитектуре, истории, искусстве, кинематографе и не только. Маршрут прогулки построен удачно.
- ААнтонина12 ноября 2025Выбрала Федора, несмотря на то что он очень молодой, и не пожалела.
Интеллигентный, живой и легкий, любящий историю студент. Очень гибкий
- ЮЮлия11 ноября 2025Элина, большое спасибо за экскурсию в Ницце и в Вансе! Было очень интересно и увлекательно! Элина знает историю, искуство! Очень интересно рассказала нам поо художников Ванса, исьорию Ниццы! Отличные были прогулки! Мы в восторге! Спасибо большое!
- ААлсу8 ноября 2025Все было отлично! Соответствовало ожиданиям! Спасибо большое Элине!
- ГГульназ28 октября 2025Очень приятная поездка, красиво очень, здорово, посетили и Ниццу и Канны, в один день, Очень приятный и грамотный экскурсовод Владимир, понравилась подача материала, доброжелательность и профессионализм гида. Очень интересная экскурсия, виды потрясающие. Лазурный Берег - это просто фантастика!
- ЕЕлена27 октября 2025Потрясающая экскурсия: очень много интересных фактов, супер структурировано и чудесная подача. 2 часа пролетели незаметно - дети даже сказали, что думали, что прошло полчаса:)
- ААлексей27 октября 2025Отличная прогулка! Мария очень приятный, интеллигентный, внимательный и располагающий к себе человек. Прогулка не долгая, но вполне достаточная для первого
- ССветлана25 октября 2025Очень здорово прокатились по всему Лазурному Берегу, много захватывающего, интересного. Во время экскурсии гид Владимир акцентировал внимание на интересных деталях, на том, мимо чего, возможно, проехали бы и не обратили внимания. Осталось от поездки очень хорошее впечатление.
- ППётр25 октября 2025Не в первый раз пользуюсь услугами туристических интернет сайтов, но такой грамотный и профессиональный гид как Владимир, мне попался впервые. Поездка по Лазурному Берегу - с заездами в Монако и в Канны - одно удовольствие. Рекомендую всем!
- ЮЮлия24 октября 2025Огромное спасибо Марии за прекрасную экскурсию! Максимально вовлеченная в тему, живая, энергичная, очень увлеченная.. она буквально выхватывает и погружает тебя
- VVitali22 октября 2025Хочу поблагодарить замечательного экскурсовода Марию в Ницце за потрясающую экскурсию! Мария — настоящий профессионал: подаёт материал с любовью, энтузиазмом и
- AAlexander21 октября 2025We had an amazing time. Thank you very much for everything.
- ЗЗахар16 октября 2025Получил колоссальное удовольствие от поездки по Лазурному берегу. Монако, Канны, Эз, Антиб - всё это за один раз! Спасибо большое Владимиру за интересные рассказы. Буду советовать эту экскурсию знакомым.
- ААндрей11 октября 2025Экскурсия прошла максимально в дружеской и приятной атмосфере!
Федор, спасибо за приятный вечер!
- ААнна5 октября 2025Отличный образованный гид, много литературы, шикарный шюмаршрут, красивые места. На экскурсии смотрим смотровую площадку.
- LLazar2 октября 2025Экскурсионный тур с гидом Владимиром по красивейшим местам города Ница, Монако, Канн, Монте Карло оставил неизгладимые впечатления от увиденного и
- ААнна25 сентября 2025Всё очень понравилось: информационная наполненность прогулки отличная, изложение материала яркое, эмоционально позитивное! Спасибо большое Фёдору за интересную и познавательную экскурсию и прогулку по городу, рекомендации и просто приятную компанию!
Фёдор, Вам успехов и удачи!
