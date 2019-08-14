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Мини-группа
до 7 чел.
Лучшая групповая экскурсия на Лавандовые поля и вердонское ущелье
Погрузитесь в атмосферу Прованса, посетив Мустье-Сан-Мари и Вердонское ущелье. Лавандовая долина подарит незабываемые впечатления
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
«Вы увидете развалины замка Греольер и национальный парк Торенк с резервом бизонов*»
Расписание: Ежеднедельно
€249 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ниццы в живописную провинцию Вар
Погулять по горам и национальному парку и ощутить величие средиземноморской природы
Начало: По договоренности
«Мемориал «Африканская Мадонна» на вершине горы, граничащей с национальным парком»
29 авг в 11:00
12 окт в 12:00
от €199 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лазурная Швейцария. Парк волков «Альфа»
Начало: Отель, в котором вы остановились
«Расположенный на высоте 1500 м, в самом сердце Национального парка Меркантур, парк Альфа приглашает вас познакомиться с жизнью его 24 волков»
Расписание: По договоренности
€790 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
k
Это очень красивая Экскурсия. Все прошло супер! Очень красивые лавандовые поля, дали время нафотографировать и налюбоваться!!!
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Всего 1 отзыв в Ницце в категории "Национальные парки"
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Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Национальные парки»
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Сколько стоит экскурсия по Ницце в августе 2026
Сейчас в Ницце в категории "Национальные парки" можно забронировать 3 экскурсии от 199 до 790. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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