Найдено 3 экскурсии в категории « Национальные парки » в Ницце на русском языке, цены от €199. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. Формат Передвижение Цена По популярности 10 часов 1 отзыв Мини-группа до 7 чел. Лучшая групповая экскурсия на Лавандовые поля и вердонское ущелье Погрузитесь в атмосферу Прованса, посетив Мустье-Сан-Мари и Вердонское ущелье. Лавандовая долина подарит незабываемые впечатления Начало: Гостиница или адрес в Ницце «Вы увидете развалины замка Греольер и национальный парк Торенк с резервом бизонов*» Расписание: Ежеднедельно €249 за человека Пешая На машине На катере 3 часа Индивидуальная до 4 чел. Из Ниццы в живописную провинцию Вар Погулять по горам и национальному парку и ощутить величие средиземноморской природы Начало: По договоренности «Мемориал «Африканская Мадонна» на вершине горы, граничащей с национальным парком» от €199 за всё до 4 чел. 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Лазурная Швейцария. Парк волков «Альфа» Начало: Отель, в котором вы остановились «Расположенный на высоте 1500 м, в самом сердце Национального парка Меркантур, парк Альфа приглашает вас познакомиться с жизнью его 24 волков» Расписание: По договоренности €790 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Ниццы Последние отзывы на экскурсии k kamenkov Лучшая групповая экскурсия на Лавандовые поля и вердонское ущелье Это очень красивая Экскурсия. Все прошло супер! Очень красивые лавандовые поля, дали время нафотографировать и налюбоваться!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Всего 1 отзыв в Ницце в категории "Национальные парки" Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

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