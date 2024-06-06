Групповые экскурсии Ниццы

Найдено 16 экскурсий в категории «Групповые» в Ницце на русском языке, цены от €30, скидки до 13%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная прогулка по Ницце
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
87 отзывов
Групповая прогулка по Ницце: от Английской набережной до Старого города
Вас ждет увлекательное путешествие по Ницце, где каждый уголок скрывает свою уникальную историю
Начало: На площади Массена
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
30 за человека
Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья
🚗 На машине
Мини-группа
5.5 часов
23 отзыва
Групповая экскурсия по восточной части Лазурного побережья: Ницца, Эз, Монако
Погрузитесь в средневековую атмосферу и ароматы парфюма на экскурсии по живописным уголкам Ниццы, Эза и Монако
Начало: У вашего отеля в Ницце
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
159 за человека
Большое путешествие по Лазурному побережью
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
22 отзыва
Большое путешествие по Лазурному побережью из Ниццы
Захватывающее путешествие по девяти жемчужинам Лазурного побережья ждет вас в нашей экскурсии из Ниццы
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
249 за человека
Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: на запад Лазурного побережья
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
11 отзывов
Запад Лазурного побережья: Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс
Погрузитесь в мир кино в Каннах, ощутите роскошь Антиба и средневековый дух Сен-Поль-де-Ванса на Лазурном берегу
Начало: У вашего отеля в Ницце
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
159 за человека
Аперитив по-французски: винная дегустация в Ницце
скидка
9%
Мини-группа
1.5 часа
5 отзывов
Аперитив по-французски: уникальная винная дегустация в Ницце
Приглашаем на увлекательную винную дегустацию в Ницце! Окунитесь в мир французских вин и гастрономии, станьте на шаг ближе к культуре аперитива
Начало: В центре Ниццы
Расписание: в среду и пятницу в 19:00
12 июня в 19:00
14 июня в 19:00
5348 за человека
Путешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
10 отзывов
Путешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию: Ментон, Дольчеаква, Сан-Ремо
Окунитесь в атмосферу Лигурии: от лимонных улиц Ментона до музыкального Сан-Ремо. Групповая экскурсия с комфортным трансфером и увлекательными рассказами
Начало: У вашего отеля в Ницце
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
199 за человека
Гастрономические сокровища Ниццы
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
8 отзывов
Гастрономическое путешествие по Ницце: шоколад, макаруны, джелато
Вкусите изысканные вкусы Ниццы в компании эксперта по местным деликатесам и унесите с собой не только впечатления, но и сувениры
Начало: вилла Массена
Расписание: во вторник и пятницу в 11:30
11 июня в 11:30
14 июня в 11:30
43 за человека
Ницца - прогулка по Старому городу
🚶 Пешая
скидка
13%
Мини-группа
2.5 часа
1 отзыв
Ницца - прогулка по Старому городу
Прогулка по Старому городу Ниццы: площади, дворцы, церкви и дома. Узнайте историю и архитектуру, попробуйте местные закуски и джелато
Начало: Площадь Гарибальди
Расписание: в воскресенье в 11:00
11 июня в 10:00
5346 за человека
Из Ниццы в бесподобный Монако
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
10 отзывов
Групповая экскурсия из Ниццы в бесподобный Монако
Путешествие из Ниццы в Монако: история княжества, величественный собор и захватывающая трасса Формулы-1 ждут вас
Начало: На центральном вокзале Ниццы либо в Монако
Расписание: во вторник в 15:00, в пятницу и субботу в 13:00, в воскресенье в 10:00
11 июня в 15:00
28 июня в 13:00
118 за человека
Групповая экскурсия по Лазурному Берегу
Мини-группа
8 часов
3 отзыва
Экскурсия по Лазурному Берегу: Ницца, Монако, Канны
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Лазурного Берега с посещением знаменитых городов
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 199 за человека
Лучшая групповая экскурсия на Лавандовые поля и вердонское ущелье
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Экскурсия по Лавандовым полям и Вердонскому ущелью из Ниццы
Погрузитесь в красоту Прованса с экскурсией по знаменитым Лавандовым полям и живописному Вердонскому ущелью
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежеднедельно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
249 за человека
Групповая экскурсия Ницца, Эз, Монако и его Монте Карло
Мини-группа
5 часов
10 отзывов
Групповая экскурсия: Ницца, Эз, Монако, Монте Карло
Погрузитесь в средневековую атмосферу Эз, почувствуйте ароматы Фрагонар и вдохните роскошь Монако
Начало: Гостиница или адрес где вы проживаете
Расписание: Несколько раз в неделю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
179 за человека
Ночная экскурсия по Монако
Мини-группа
4.5 часа
Путешествие по ночному Монако: Океанографический музей и Формула 1
Погрузитесь в атмосферу ночного Монако, где величие и блеск сочетаются с теплым средиземноморским ветерком
Начало: По договоренности в Ницце
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
199 за человека
Групповая экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс
Мини-группа
4.5 часа
Экскурсия по Каннам, Антибам и Сен-Поль-де-Вансу
Посетите Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс в рамках групповой экскурсии. Откройте для себя престижные курорты и средневековые города Лазурного берега
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
от 159 за человека
Групповая экскурсия Итальянская Лигурия
Мини-группа
8 часов
Экскурсия в Итальянскую Лигурию: Ментон, Дольчеаккуа, Сан Ремо
Погрузитесь в уникальную атмосферу Лигурии: лимонные рощи Ментона, средневековый Дольчеаккуа и элегантный Сан Ремо ждут вас
Начало: Гостиница или адрес где вы проживаете
Расписание: Несколько раз в неделю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 199 за человека
Групповая экскурсия Вкус Прованса
Мини-группа
5 часов
Экскурсия Вкус Прованса: парфюмерия Граса, вина и искусство
Вас ждет путешествие по живописным уголкам Прованса с посещением знаменитых мест и дегустацией вин
Начало: Гостиница или адрес где вы проживаете
Расписание: Несколько раз в неделю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
166 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Maya
    6 июня 2024
    Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья
    Посетили Эз, увидели Монако, где раньше никогда не были. Экскурсия по Монако очень подробная, обстоятельная, создалось полное впечатление об этом
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    красивом княжестве. Очень понравился гид Владимир. Нам передалась его увлечённость и любовь к тем местам, которые он показывает. Спасибо за экскурсию!

    Посетили Эз, увидели Монако, где раньше никогда не были. Экскурсия по Монако очень подробная, обстоятельная, создалось
  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья
    Очень интересная была экскурсия. Посмотрели знаковые места Лазурного побережья. Увидели Монако, где мы провели полдня. Конечно, если бы мы поехали
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    своим ходом, сами, то потратили бы на это несколько дней. А здесь, мало того, что нам показали всё самое интересное, мы ещё слушали рассказы гида, который сообщил нам множество интересных фактов о местной истории. Не всё, конечно, запомнилось, но что-то осталось, и яркие образы всё равно останутся в памяти. На протяжении экскурсии были остановки, чтобы лучше рассмотреть и сфотографироваться. Огромное спасибо за замечательную экскурсию!

    Очень интересная была экскурсия. Посмотрели знаковые места Лазурного побережья. Увидели Монако, где мы провели полдня. Конечно
  • Н
    Николай
    4 июня 2024
    Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья
    Отличная экскурсия. Очень понравились рассказы гида. Посмотрели массу достопримечательностей. Монако и Эз - потрясающе красивые! Обязательно приеду сюда опять!
  • М
    Марина
    27 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Ницце
    Мне повезло - на экскурсии я оказалась одна, но ее не отменили, за что отдельное спасибо! Очень приятный гид Федор, несмотря на молодой возраст, интересно рассказал о местных достопримечательностях, всем рекомендую:)
  • Е
    Елена
    25 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Ницце
    Экскурсия с Алексом оочень понравилась! Он хорошо разбирается в теме, красивая речь. Приводит много фактов и историй, но не перегружает цифрами. Экскурсия прошла в хорошей атмосфере. Так же благодарна водителю: чистая машина, профессиональное вождение. Обязательно буду рекомендовать воспользоваться услугами этого гида.
  • Е
    Екатерина
    23 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Ницце
    Спасибо организаторам и гиду Элину за увлекательный рассказ о Ницце и за то, что провели экскурсию, несмотря на то, что я была одна. Благодарю!
    Спасибо организаторам и гиду Элину за увлекательный рассказ о Ницце и за то, что провели экскурсию, несмотря на то, что я была одна. Благодарю!Спасибо организаторам и гиду Элину за увлекательный рассказ о Ницце и за то, что провели экскурсию, несмотря на то, что я была одна. Благодарю!Спасибо организаторам и гиду Элину за увлекательный рассказ о Ницце и за то, что провели экскурсию, несмотря на то, что я была одна. Благодарю!Спасибо организаторам и гиду Элину за увлекательный рассказ о Ницце и за то, что провели экскурсию, несмотря на то, что я была одна. Благодарю!
  • В
    Василий
    25 апреля 2024
    Большое путешествие по Лазурному побережью
    Было отличной идеей выехать утром из Сен-Тропе и прогуляться по Каннам, Антибу и заехать в Эз. Поначалу информация о том,
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    что длительность экскурсии будет 8 часов немножко напугала - устанем же! Но НЕТ! На одном дыхании, не замечая времени мы с Владимиром гуляли, слушали интересные истории, узнали много нового! Вкусно пообедали в Каннах в рекомендуемом ресторане 👌

  • Ю
    Юлия
    24 декабря 2023
    Гастрономические сокровища Ниццы
    Интересная экскурсия и очень вкусная 😁
  • A
    Alexander
    17 ноября 2023
    Путешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию
    Поездка в Лигурию выпала на дождливый день. Но прошла экскурсия прекрасно благодаря нашему гиду Владимиру. Знание мест, которые мы посетили, общение с гидом оставили самые лучшие воспоминания.
  • Н
    Наталья
    19 октября 2023
    Большое путешествие по Лазурному побережью
    Все отлично! Спасибо Владимиру за прекрасную экскурсию! Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ницце
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. Ежедневная прогулка по Ницце
  2. Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья
  3. Большое путешествие по Лазурному побережью
  4. Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: на запад Лазурного побережья
  5. Аперитив по-французски: винная дегустация в Ницце
Какие места ещё посмотреть в Ницце
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Ницце в июне 2024
Сейчас в Ницце в категории "Групповые" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 30 до 249 со скидкой до 13%. Туристы уже оставили гидам 191 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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