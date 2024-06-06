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Мини-группа
2 часа
Групповая прогулка по Ницце: от Английской набережной до Старого города
Вас ждет увлекательное путешествие по Ницце, где каждый уголок скрывает свою уникальную историю
Начало: На площади Массена
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€30 за человека
Мини-группа
5.5 часов
Групповая экскурсия по восточной части Лазурного побережья: Ницца, Эз, Монако
Погрузитесь в средневековую атмосферу и ароматы парфюма на экскурсии по живописным уголкам Ниццы, Эза и Монако
Начало: У вашего отеля в Ницце
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€159 за человека
Мини-группа
8 часов
Большое путешествие по Лазурному побережью из Ниццы
Захватывающее путешествие по девяти жемчужинам Лазурного побережья ждет вас в нашей экскурсии из Ниццы
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€249 за человека
Мини-группа
5 часов
Запад Лазурного побережья: Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс
Погрузитесь в мир кино в Каннах, ощутите роскошь Антиба и средневековый дух Сен-Поль-де-Ванса на Лазурном берегу
Начало: У вашего отеля в Ницце
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€159 за человека
скидка
9%
Мини-группа
1.5 часа
Аперитив по-французски: уникальная винная дегустация в Ницце
Приглашаем на увлекательную винную дегустацию в Ницце! Окунитесь в мир французских вин и гастрономии, станьте на шаг ближе к культуре аперитива
Начало: В центре Ниццы
Расписание: в среду и пятницу в 19:00
12 июня в 19:00
14 июня в 19:00
53€48 за человека
Мини-группа
8 часов
Путешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию: Ментон, Дольчеаква, Сан-Ремо
Окунитесь в атмосферу Лигурии: от лимонных улиц Ментона до музыкального Сан-Ремо. Групповая экскурсия с комфортным трансфером и увлекательными рассказами
Начало: У вашего отеля в Ницце
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€199 за человека
Мини-группа
2 часа
Гастрономическое путешествие по Ницце: шоколад, макаруны, джелато
Вкусите изысканные вкусы Ниццы в компании эксперта по местным деликатесам и унесите с собой не только впечатления, но и сувениры
Начало: вилла Массена
Расписание: во вторник и пятницу в 11:30
11 июня в 11:30
14 июня в 11:30
€43 за человека
скидка
13%
Мини-группа
2.5 часа
Ницца - прогулка по Старому городу
Прогулка по Старому городу Ниццы: площади, дворцы, церкви и дома. Узнайте историю и архитектуру, попробуйте местные закуски и джелато
Начало: Площадь Гарибальди
Расписание: в воскресенье в 11:00
11 июня в 10:00
53€46 за человека
Мини-группа
4 часа
Групповая экскурсия из Ниццы в бесподобный Монако
Путешествие из Ниццы в Монако: история княжества, величественный собор и захватывающая трасса Формулы-1 ждут вас
Начало: На центральном вокзале Ниццы либо в Монако
Расписание: во вторник в 15:00, в пятницу и субботу в 13:00, в воскресенье в 10:00
11 июня в 15:00
28 июня в 13:00
€118 за человека
Мини-группа
8 часов
Экскурсия по Лазурному Берегу: Ницца, Монако, Канны
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Лазурного Берега с посещением знаменитых городов
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €199 за человека
Мини-группа
10 часов
Экскурсия по Лавандовым полям и Вердонскому ущелью из Ниццы
Погрузитесь в красоту Прованса с экскурсией по знаменитым Лавандовым полям и живописному Вердонскому ущелью
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежеднедельно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€249 за человека
Мини-группа
5 часов
Групповая экскурсия: Ницца, Эз, Монако, Монте Карло
Погрузитесь в средневековую атмосферу Эз, почувствуйте ароматы Фрагонар и вдохните роскошь Монако
Начало: Гостиница или адрес где вы проживаете
Расписание: Несколько раз в неделю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€179 за человека
Мини-группа
4.5 часа
Путешествие по ночному Монако: Океанографический музей и Формула 1
Погрузитесь в атмосферу ночного Монако, где величие и блеск сочетаются с теплым средиземноморским ветерком
Начало: По договоренности в Ницце
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€199 за человека
Мини-группа
4.5 часа
Экскурсия по Каннам, Антибам и Сен-Поль-де-Вансу
Посетите Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс в рамках групповой экскурсии. Откройте для себя престижные курорты и средневековые города Лазурного берега
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
от €159 за человека
Мини-группа
8 часов
Экскурсия в Итальянскую Лигурию: Ментон, Дольчеаккуа, Сан Ремо
Погрузитесь в уникальную атмосферу Лигурии: лимонные рощи Ментона, средневековый Дольчеаккуа и элегантный Сан Ремо ждут вас
Начало: Гостиница или адрес где вы проживаете
Расписание: Несколько раз в неделю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €199 за человека
Мини-группа
5 часов
Экскурсия Вкус Прованса: парфюмерия Граса, вина и искусство
Вас ждет путешествие по живописным уголкам Прованса с посещением знаменитых мест и дегустацией вин
Начало: Гостиница или адрес где вы проживаете
Расписание: Несколько раз в неделю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€166 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- MMaya6 июня 2024Посетили Эз, увидели Монако, где раньше никогда не были. Экскурсия по Монако очень подробная, обстоятельная, создалось полное впечатление об этом
- ААнна4 июня 2024Очень интересная была экскурсия. Посмотрели знаковые места Лазурного побережья. Увидели Монако, где мы провели полдня. Конечно, если бы мы поехали
- ННиколай4 июня 2024Отличная экскурсия. Очень понравились рассказы гида. Посмотрели массу достопримечательностей. Монако и Эз - потрясающе красивые! Обязательно приеду сюда опять!
- ММарина27 мая 2024Мне повезло - на экскурсии я оказалась одна, но ее не отменили, за что отдельное спасибо! Очень приятный гид Федор, несмотря на молодой возраст, интересно рассказал о местных достопримечательностях, всем рекомендую:)
- ЕЕлена25 мая 2024Экскурсия с Алексом оочень понравилась! Он хорошо разбирается в теме, красивая речь. Приводит много фактов и историй, но не перегружает цифрами. Экскурсия прошла в хорошей атмосфере. Так же благодарна водителю: чистая машина, профессиональное вождение. Обязательно буду рекомендовать воспользоваться услугами этого гида.
- ЕЕкатерина23 мая 2024Спасибо организаторам и гиду Элину за увлекательный рассказ о Ницце и за то, что провели экскурсию, несмотря на то, что я была одна. Благодарю!
- ВВасилий25 апреля 2024Было отличной идеей выехать утром из Сен-Тропе и прогуляться по Каннам, Антибу и заехать в Эз. Поначалу информация о том,
- ЮЮлия24 декабря 2023Интересная экскурсия и очень вкусная 😁
- AAlexander17 ноября 2023Поездка в Лигурию выпала на дождливый день. Но прошла экскурсия прекрасно благодаря нашему гиду Владимиру. Знание мест, которые мы посетили, общение с гидом оставили самые лучшие воспоминания.
- ННаталья19 октября 2023Все отлично! Спасибо Владимиру за прекрасную экскурсию! Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Групповые»
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