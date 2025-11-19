Индивидуальная
до 4 чел.
Русская история Ниццы: следы аристократии и творческих личностей
Погрузитесь в историю русской аристократии и культуры в Ницце, исследуя улицы, где они оставили свой след
«Именно Ницца стала излюбленным местом отдыха русской аристократии и многие улицы еще хранят следы русских писателей, художников, поэтов и великих князей»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€160 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Восемь веков Ниццы, или 800 лет карнавала истории
Яркое погружение в прошлое города - от охотников до герцогов
Начало: На площади Гарибальди
«Истории античности, Средневековья и 19 века на фоне живых улиц и старинных фасадов»
Расписание: ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
11 дек в 11:30
€26 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ниццы в гости к Ренуару в Кань-сюр-Мер
Побывать в мастерской легендарного импрессиониста и пройти по улицам, где витает творческий дух
Начало: По договорённости
11 дек в 10:00
15 дек в 10:00
€139 за всё до 4 чел.
- ММаксим19 ноября 2025Спасибо Александре за отличную интересную прогулку по старому городу Ниццы! Я уже был в Ницце раньше, но вся информация об
- ЮЮлия11 октября 2023Отличная экскурсия, невероятные красоты и атмосфера. Живописный домик Ренуара с оригинальными полотнами, сохранивший очарование прошлого века. И средневековая деревушка на
