Вы увидите символ Марселя - Базилику Нотр-Дам-де-ла-Гард, называемую "Добрая Мать".

У Вас будет возможность увидеть одно из самых красивых 🤩 мест Франции - парк 🌳 "Каланки". Или, при желании, вы можете посетить самый важный музей 🖼 местности - Музей Истории 📖 Марселя*.

*Поездка на катере и посещения Музея Истории Марселя не входят в стоимость тура