Что вы увидите
- Базилика Нотр-Дам-де-ла-Гард
Вы увидите символ Марселя - Базилику Нотр-Дам-де-ла-Гард, называемую "Добрая Мать".
У Вас будет возможность увидеть одно из самых красивых 🤩 мест Франции - парк 🌳 "Каланки". Или, при желании, вы можете посетить самый важный музей 🖼 местности - Музей Истории 📖 Марселя*.
*Поездка на катере и посещения Музея Истории Марселя не входят в стоимость тура
Что входит
- Водитель-экскурсовод
- Транспорт и все расходы связанные с ним (паркинг, топливо, платные дороги)
Что не входит
- Посещение музеев и мероприятий
- Личные расходы и покупки
- Дополнительное время
- Поездка на катере и посещения Музея Истории Марселя (по желанию)
Начало и место завершения
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- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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BWA_Nice-Voyage
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