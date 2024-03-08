Лазурный берег Франции - место, где собираются мечтатели, искатели приключений и любители роскоши со всего мира.



Эта индивидуальная экскурсия предлагает вам уникальную возможность познакомиться с самыми живописными и значимыми местами региона: Ницца с ее великолепными панорамами, средневековый город Эз, расположенный на вершине скалы, и княжество Монако с его роскошным Княжеским дворцом и Океанографическим музеем.



Вы также пройдете по маршрутам знаменитых автогонок Формула 1 и посетите парфюмерную фабрику Фрагонар, где узнаете секреты создания изысканных ароматов.



Эта экскурсия не просто путешествие - это погружение в историю, культуру и ароматы Лазурного берега, которое оставит в вашей памяти яркие впечатления и незабываемые эмоции.



Предварительное бронирование минимум на двоих позволит вам лучше спланировать ваше приключение по одному из самых красивых уголков Европы