Погрузитесь в волшебство Лазурного берега с эксклюзивной экскурсией. Панорамные виды, исторические места и ароматы Франции ждут вас
Лазурный берег Франции - место, где собираются мечтатели, искатели приключений и любители роскоши со всего мира.
Эта индивидуальная экскурсия предлагает вам уникальную возможность познакомиться с самыми живописными и значимыми местами региона: Ницца с ее великолепными панорамами, средневековый город Эз, расположенный на вершине скалы, и княжество Монако с его роскошным Княжеским дворцом и Океанографическим музеем.
Вы также пройдете по маршрутам знаменитых автогонок Формула 1 и посетите парфюмерную фабрику Фрагонар, где узнаете секреты создания изысканных ароматов.
Эта экскурсия не просто путешествие - это погружение в историю, культуру и ароматы Лазурного берега, которое оставит в вашей памяти яркие впечатления и незабываемые эмоции.
Предварительное бронирование минимум на двоих позволит вам лучше спланировать ваше приключение по одному из самых красивых уголков Европы
Эта индивидуальная экскурсия предлагает вам уникальную возможность познакомиться с самыми живописными и значимыми местами региона: Ницца с ее великолепными панорамами, средневековый город Эз, расположенный на вершине скалы, и княжество Монако с его роскошным Княжеским дворцом и Океанографическим музеем.
Вы также пройдете по маршрутам знаменитых автогонок Формула 1 и посетите парфюмерную фабрику Фрагонар, где узнаете секреты создания изысканных ароматов.
Эта экскурсия не просто путешествие - это погружение в историю, культуру и ароматы Лазурного берега, которое оставит в вашей памяти яркие впечатления и незабываемые эмоции.
Предварительное бронирование минимум на двоих позволит вам лучше спланировать ваше приключение по одному из самых красивых уголков Европы
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Индивидуальная экскурсия на 5 часов 30 минут
|€479
|Индивидуальная экскурсия на 4 часа из Ниццы
|€359
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Панорамный проезд по Ницце, два главных и самых красивых вида, Ницца у ваших ног и Бухта Орлова. Средневековый город Эз на вершине скалы откроет Вам удивительную панораму моря. Здесь же Вы раскроете секреты парфюмерной фабрики Фрагонар и посетите древнюю церковь. Вы увидите Княжеский дворец, побываете на Дворцовой площади, где каждый день происходит торжественная смена Караула карабинеров. Увидите шедевр монументальной архитектуры – Океанографический музей, дороги, по которым проходят автогонки «Формула 1». На все наши экскурсии минимальное бронирование два места.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Гостиница или адрес в Ницце
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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