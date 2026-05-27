Это не просто экскурсия — это ваш пропуск в мир элегантности, истории и блеска одного из самых роскошных уголков планеты. Вы посетите Эз, Старый Монако и Монте-Карло. Увидите княжеский дворец, побываете в казино и очаруетесь панорамами Лазурного берега.
Описание экскурсии
Мон Борон. Отсюда открывается потрясающий вид на бухту Ангелов и холмы, на которых раскинулась Ницца.
Эз. Средневековая деревня, словно мираж над морем. На высоте более 400 метров — узкие улочки, старинная церковь, каменные стены и сад на вершине скалы.
Парфюмерия Fragonard. Ароматный оазис, где рождаются запахи.
Княжеский дворец. С 1297 года он возвышается над Скалой Монако. В 11:55 — смена караула, торжественный ритуал, который стоит увидеть.
Кафедральный собор Монако. Романско-византийская жемчужина, воплощение истории и духовности княжества.
Дворец Правосудия. Здание 1930 года, стены которого хранят истории судебных решений и судьбоносных процессов.
Океанографический музей. Наследие принца Альбера I — место, где морской мир раскрывается во всей глубине.
Казино Монте‑Карло. Роскошный шедевр, где мрамор, золото и легенды о выигрышах создают неповторимую атмосферу.
Отель de Paris. Образец роскоши Belle époque с 1864 года. Его стены помнят мечты и истории самых изысканных гостей мира.
Вы узнаете:
как Лазурный Берег стал магнитом для аристократии и художников, где скрываются лучшие панорамы и почему Эз называют орлиным гнездом
как Монако превратилось из бедного рыбацкого поселения в символ роскоши, что скрывают улочки Старого города и какие традиции княжеской семьи живут до сих пор
как создаются ароматы Fragonard и почему именно здесь зародилась культура высокой парфюмерии
где проходит легендарная трасса Формулы‑1, как устроено княжество изнутри и почему Монте‑Карло стало сценой для самых смелых архитектурных идей
А также о шикарных садах, старинных камнях и людях, которые формировали дух Ривьеры — от монахов и моряков до современных знаменитостей.
Организационные детали
В стоимость входит: трансфер на легковом автомобиле от места вашего проживания и обратно, бутилированная вода, экскурсия с гидом по парфюмерной фабрике Fragonard (по желанию)
Достопримечательности осматриваем снаружи
Посещение казино в Монте-Карло без дресс-кода для всех с 10:00 до 13:00. С 14:00 только 18+, паспорт и дресс-код
С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы по желанию
Экзотический сад в Эз — €8 за чел.
Казино в Монте-Карло — €20 за чел.
Питание
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Ницце
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Живу на Лазурном берегу уже больше 10 лет, и каждый день этот край удивляет меня по‑новому. Я влюблён в его свет, запахи, ритм жизни и в людей, которые делают Лазурку читать дальшеуменьшить
такой тёплой и живой. Более 5 лет мы с командой создаём приватные путешествия для тех, кто хочет увидеть Французскую Ривьеру не как турист, а как гость, которому открывают самое сокровенное.
Наши экскурсии — это не маршруты по шаблону, а персональные истории, настроенные под ваш темп, интересы и настроение. От тихих улочек старого Монако до солнечных набережных Канн — показываем места, которые обычно остаются скрытыми, и создаём атмосферу, в которой можно по‑настоящему почувствовать душу Лазурного берега.
Входит в следующие категории Ниццы
Похожие экскурсии на «Княжество Монако: роскошь и история»