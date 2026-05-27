Княжество Монако: роскошь и история

От тихих улочек до легендарного казино - из Ниццы
Это не просто экскурсия — это ваш пропуск в мир элегантности, истории и блеска одного из самых роскошных уголков планеты. Вы посетите Эз, Старый Монако и Монте-Карло. Увидите княжеский дворец, побываете в казино и очаруетесь панорамами Лазурного берега.
Описание экскурсии

Мон Борон. Отсюда открывается потрясающий вид на бухту Ангелов и холмы, на которых раскинулась Ницца.

Эз. Средневековая деревня, словно мираж над морем. На высоте более 400 метров — узкие улочки, старинная церковь, каменные стены и сад на вершине скалы.

Парфюмерия Fragonard. Ароматный оазис, где рождаются запахи.

Княжеский дворец. С 1297 года он возвышается над Скалой Монако. В 11:55 — смена караула, торжественный ритуал, который стоит увидеть.

Кафедральный собор Монако. Романско-византийская жемчужина, воплощение истории и духовности княжества.

Дворец Правосудия. Здание 1930 года, стены которого хранят истории судебных решений и судьбоносных процессов.

Океанографический музей. Наследие принца Альбера I — место, где морской мир раскрывается во всей глубине.

Казино Монте‑Карло. Роскошный шедевр, где мрамор, золото и легенды о выигрышах создают неповторимую атмосферу.

Отель de Paris. Образец роскоши Belle époque с 1864 года. Его стены помнят мечты и истории самых изысканных гостей мира.

Вы узнаете:

  • как Лазурный Берег стал магнитом для аристократии и художников, где скрываются лучшие панорамы и почему Эз называют орлиным гнездом
  • как Монако превратилось из бедного рыбацкого поселения в символ роскоши, что скрывают улочки Старого города и какие традиции княжеской семьи живут до сих пор
  • как создаются ароматы Fragonard и почему именно здесь зародилась культура высокой парфюмерии
  • где проходит легендарная трасса Формулы‑1, как устроено княжество изнутри и почему Монте‑Карло стало сценой для самых смелых архитектурных идей

А также о шикарных садах, старинных камнях и людях, которые формировали дух Ривьеры — от монахов и моряков до современных знаменитостей.

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер на легковом автомобиле от места вашего проживания и обратно, бутилированная вода, экскурсия с гидом по парфюмерной фабрике Fragonard (по желанию)
  • Достопримечательности осматриваем снаружи
  • Посещение казино в Монте-Карло без дресс-кода для всех с 10:00 до 13:00. С 14:00 только 18+, паспорт и дресс-код
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы по желанию

  • Экзотический сад в Эз — €8 за чел.
  • Казино в Монте-Карло — €20 за чел.
  • Питание

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваша команда гидов в Ницце
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Живу на Лазурном берегу уже больше 10 лет, и каждый день этот край удивляет меня по‑новому. Я влюблён в его свет, запахи, ритм жизни и в людей, которые делают Лазурку
такой тёплой и живой. Более 5 лет мы с командой создаём приватные путешествия для тех, кто хочет увидеть Французскую Ривьеру не как турист, а как гость, которому открывают самое сокровенное. Наши экскурсии — это не маршруты по шаблону, а персональные истории, настроенные под ваш темп, интересы и настроение. От тихих улочек старого Монако до солнечных набережных Канн — показываем места, которые обычно остаются скрытыми, и создаём атмосферу, в которой можно по‑настоящему почувствовать душу Лазурного берега.

