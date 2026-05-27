Это не просто экскурсия — это ваш пропуск в мир элегантности, истории и блеска одного из самых роскошных уголков планеты. Вы посетите Эз, Старый Монако и Монте-Карло. Увидите княжеский дворец, побываете в казино и очаруетесь панорамами Лазурного берега.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €255 за экскурсию

Описание экскурсии

Мон Борон. Отсюда открывается потрясающий вид на бухту Ангелов и холмы, на которых раскинулась Ницца.

Эз. Средневековая деревня, словно мираж над морем. На высоте более 400 метров — узкие улочки, старинная церковь, каменные стены и сад на вершине скалы.

Парфюмерия Fragonard. Ароматный оазис, где рождаются запахи.

Княжеский дворец. С 1297 года он возвышается над Скалой Монако. В 11:55 — смена караула, торжественный ритуал, который стоит увидеть.

Кафедральный собор Монако. Романско-византийская жемчужина, воплощение истории и духовности княжества.

Дворец Правосудия. Здание 1930 года, стены которого хранят истории судебных решений и судьбоносных процессов.

Океанографический музей. Наследие принца Альбера I — место, где морской мир раскрывается во всей глубине.

Казино Монте‑Карло. Роскошный шедевр, где мрамор, золото и легенды о выигрышах создают неповторимую атмосферу.

Отель de Paris. Образец роскоши Belle époque с 1864 года. Его стены помнят мечты и истории самых изысканных гостей мира.

Вы узнаете:

как Лазурный Берег стал магнитом для аристократии и художников, где скрываются лучшие панорамы и почему Эз называют орлиным гнездом

как Монако превратилось из бедного рыбацкого поселения в символ роскоши, что скрывают улочки Старого города и какие традиции княжеской семьи живут до сих пор

как создаются ароматы Fragonard и почему именно здесь зародилась культура высокой парфюмерии

где проходит легендарная трасса Формулы‑1, как устроено княжество изнутри и почему Монте‑Карло стало сценой для самых смелых архитектурных идей

А также о шикарных садах, старинных камнях и людях, которые формировали дух Ривьеры — от монахов и моряков до современных знаменитостей.

Организационные детали

В стоимость входит: трансфер на легковом автомобиле от места вашего проживания и обратно, бутилированная вода, экскурсия с гидом по парфюмерной фабрике Fragonard (по желанию)

Достопримечательности осматриваем снаружи

Посещение казино в Монте-Карло без дресс-кода для всех с 10:00 до 13:00. С 14:00 только 18+, паспорт и дресс-код

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы по желанию