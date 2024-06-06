1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Групповая прогулка по Ницце: от Английской набережной до Старого города
Вас ждет увлекательное путешествие по Ницце, где каждый уголок скрывает свою уникальную историю
Начало: На площади Массена
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€30 за человека
Мини-группа
5.5 часов
Групповая экскурсия по восточной части Лазурного побережья: Ницца, Эз, Монако
Погрузитесь в средневековую атмосферу и ароматы парфюма на экскурсии по живописным уголкам Ниццы, Эза и Монако
Начало: У вашего отеля в Ницце
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€159 за человека
Индивидуальная
2 часа
Ницца - первое свидание: история, культура и вкусы
Вместе мы раскроем тайны Ниццы, пройдемся по историческим местам и отведаем традиционные угощения
Начало: Площадь Массена, около фонтана Аполлон
16 июня в 09:00
19 июня в 09:00
€99 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Шарм Лазурного Берега
Побывать в знаменитых курортных городах Французской Ривьеры
Начало: У вашего отеля
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€534 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
О Ницце - с интересом и любовью: путеводитель по знаковым местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ниццы, где каждый уголок рассказывает свою историю, а вкусы и ароматы завораживают
Начало: Place Massena, фонтан Солнце
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€267 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ницца: глубокое погружение в историю, культуру и гастрономию города
Познайте Ниццу через её историю, культуру и гастрономию в индивидуальной экскурсии, которая оставит незабываемые впечатления
Начало: Английская Набережная
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Русская история Ниццы: следы аристократии и творческих личностей
Погрузитесь в историю русской аристократии и культуры в Ницце, исследуя улицы, где они оставили свой след
13 июня в 08:00
19 июня в 08:00
€134 за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Большое путешествие по Лазурному побережью из Ниццы
Захватывающее путешествие по девяти жемчужинам Лазурного побережья ждет вас в нашей экскурсии из Ниццы
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€249 за человека
Мини-группа
5 часов
Запад Лазурного побережья: Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс
Погрузитесь в мир кино в Каннах, ощутите роскошь Антиба и средневековый дух Сен-Поль-де-Ванса на Лазурном берегу
Начало: У вашего отеля в Ницце
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€159 за человека
скидка
9%
Мини-группа
1.5 часа
Аперитив по-французски: уникальная винная дегустация в Ницце
Приглашаем на увлекательную винную дегустацию в Ницце! Окунитесь в мир французских вин и гастрономии, станьте на шаг ближе к культуре аперитива
Начало: В центре Ниццы
Расписание: в среду и пятницу в 19:00
12 июня в 19:00
14 июня в 19:00
53€48 за человека
Мини-группа
8 часов
Путешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию: Ментон, Дольчеаква, Сан-Ремо
Окунитесь в атмосферу Лигурии: от лимонных улиц Ментона до музыкального Сан-Ремо. Групповая экскурсия с комфортным трансфером и увлекательными рассказами
Начало: У вашего отеля в Ницце
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€199 за человека
Мини-группа
2 часа
Гастрономическое путешествие по Ницце: шоколад, макаруны, джелато
Вкусите изысканные вкусы Ниццы в компании эксперта по местным деликатесам и унесите с собой не только впечатления, но и сувениры
Начало: вилла Массена
Расписание: во вторник и пятницу в 11:30
11 июня в 11:30
14 июня в 11:30
€43 за человека
Индивидуальная
6 часов
Прогулка по Грассу и Мужену: от парфюмерии до искусства
Путешествие из Ниццы в Грасс и Мужен обещает насыщенный день, полный ароматов и искусства, в компании профессионального гида
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€499 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Уникальное путешествие из Ниццы в Монако: культура, история и природа
Погрузитесь в атмосферу двух знаменитых городов Лазурного берега. От Английской набережной до трассы Формулы 1 - каждый момент экскурсии наполнен впечатлениями
Начало: На Английской набережной
11 июня в 15:00
28 июня в 14:00
от €299 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Винные секреты Лазурного берега: уникальное путешествие в мир вин Ниццы
Погрузитесь в мир виноделия на Лазурном береге: от виноградников до легенды Коко Шанель и дегустации розе
13 июня в 14:30
17 июня в 14:30
от €160 за всё до 4 чел.
скидка
13%
Мини-группа
2.5 часа
Ницца - прогулка по Старому городу
Прогулка по Старому городу Ниццы: площади, дворцы, церкви и дома. Узнайте историю и архитектуру, попробуйте местные закуски и джелато
Начало: Площадь Гарибальди
Расписание: в воскресенье в 11:00
11 июня в 10:00
53€46 за человека
Мини-группа
4 часа
Групповая экскурсия из Ниццы в бесподобный Монако
Путешествие из Ниццы в Монако: история княжества, величественный собор и захватывающая трасса Формулы-1 ждут вас
Начало: На центральном вокзале Ниццы либо в Монако
Расписание: во вторник в 15:00, в пятницу и субботу в 13:00, в воскресенье в 10:00
11 июня в 15:00
28 июня в 13:00
€118 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Все краски Монако
Монако - удивительное место, полное тайн и легенд. Узнайте его историю, посетите главные достопримечательности и насладитесь шикарными пейзажами
Начало: У железнодорожного вокзала
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€268 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Фото-прогулка от Ниццы до Монако: Лазурный берег в полном великолепии
Погрузитесь в красоту Французской Ривьеры с эксклюзивной фото-прогулкой. Панорамные виды, исторические анекдоты и уникальные фото-моменты ждут вас
Начало: На Американской набережной в Ницце
29 июня в 14:00
30 июня в 09:30
€499 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Атмосферный Антиб: путешествие из Ниццы в мир искусства и истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу Антиба, где история и современность переплетаются на фоне яхтенного порта и великолепных вилл
Начало: На ж/д вокзале в Антибе
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
По следам неистовых модернистов - в Сен-Поль-де-Ванс из Ниццы
Вас ждет погружение в мир искусства и истории в Сен-Поль-де-Ванс, где свои шедевры создавали великие художники
13 июня в 09:00
19 июня в 09:00
€174 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Хайкинг вокруг средневековой деревни Эз
Старая деревня Эз на высоте 427 м предлагает великолепные виды на Средиземное море. Прогулка по каменным улочкам и хайкинг на выбор: гора Бастид или форт Ревер
Начало: на площади Гарибальди
13 июня в 10:00
19 июня в 10:00
€174 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Из Ниццы в гости к Ренуару в Кань-сюр-Мер
Огюст Ренуар был очарован яркими красками Лазурного берега и маленьким городком Кань-сюр-Мер. Узнайте, что вдохновляло художников
Начало: По договорённости
21 июня в 13:30
12 июля в 10:30
€99 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Незабываемая экскурсия из Ниццы в Эз-Вилляж: история, природа и культура
Погрузитесь в атмосферу средневековой деревни Эз, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, вдохновлявшие великих людей прошлого
Начало: автовокзал Vauban
21 июня в 13:00
12 июля в 09:00
€139 за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Ницце: исследуйте красоту города через объектив
Погрузитесь в атмосферу Ниццы, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши искренние эмоции на фоне захватывающих видов
Начало: На площади Массена
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€105 за человека
Фотопрогулка
2 часа
Лазурный Берег в ярких кадрах: эксклюзивная фото-прогулка в Ницце
Погрузитесь в мир роскоши и красоты Ниццы во время уникальной фото-прогулки. Запечатлейте самые живописные уголки Лазурного Берега
10 июня в 14:00
13 июня в 14:00
€139 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Из Ниццы в живописную провинцию Вар: индивидуальная экскурсия
Проведите день в окружении великолепных пейзажей провинции Вар. Узнайте секреты местных жителей и насладитесь природой, замками и пляжами
Начало: По договоренности
10 июня в 12:00
15 июня в 11:00
€199 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Ницце
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 03:00
10 июня в 00:00
€53 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Ниццы - в княжество Монако: индивидуальная экскурсия
Приглашаем в увлекательное путешествие из Ниццы в Монако! Вас ждут ботанический сад, смена караула, история семьи Гримальди и многое другое
Начало: На Английской набережной в Ницце
12 июня в 09:30
19 июня в 09:30
от €300 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMaya6 июня 2024Посетили Эз, увидели Монако, где раньше никогда не были. Экскурсия по Монако очень подробная, обстоятельная, создалось полное впечатление об этом
- ААнна4 июня 2024Очень интересная была экскурсия. Посмотрели знаковые места Лазурного побережья. Увидели Монако, где мы провели полдня. Конечно, если бы мы поехали
- ННиколай4 июня 2024Отличная экскурсия. Очень понравились рассказы гида. Посмотрели массу достопримечательностей. Монако и Эз - потрясающе красивые! Обязательно приеду сюда опять!
- ЭЭмиль29 мая 2024Отличная экскурсия! Все организовано, все вовремя. Очень впечатлили знания Марии не только по предмету экскурсии, но и способность ответить на любые вопросы, касающиеся всего вокруг. Очень рекомендую!
- ММарина27 мая 2024Мне повезло - на экскурсии я оказалась одна, но ее не отменили, за что отдельное спасибо! Очень приятный гид Федор, несмотря на молодой возраст, интересно рассказал о местных достопримечательностях, всем рекомендую:)
- ЕЕлена25 мая 2024Экскурсия с Алексом оочень понравилась! Он хорошо разбирается в теме, красивая речь. Приводит много фактов и историй, но не перегружает цифрами. Экскурсия прошла в хорошей атмосфере. Так же благодарна водителю: чистая машина, профессиональное вождение. Обязательно буду рекомендовать воспользоваться услугами этого гида.
- TTrofimova24 мая 2024Большое спасибо Полине. Была с дочкой - 8 лет. Экскурсия была продумана. Дочке было интересно. Подчерпнули для себя много полезной
- ЕЕкатерина23 мая 2024Спасибо организаторам и гиду Элину за увлекательный рассказ о Ницце и за то, что провели экскурсию, несмотря на то, что я была одна. Благодарю!
- ЮЮрий20 мая 2024Полина прекрасно провела экскурсию по Ницце,рассказала много интересного,ответила подробно на возникающие по ходу рассказа вопросы. Очень рекомендую гостям этого прекрасного города воспользоваться её помощью.
- ИИрина20 мая 2024Отличная экскурсия - насыщенная фактами, историческими событиями и в то же время легкая неутомительная подача. Получили истинное удовольствие, а Марие удалось за эти 2 часа влюбить нас в Ниццу)
Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Летние»
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