Мы прокатимся от тихой средневековой деревушки до роскошного Монако и по трассе «Формулы-1».
Прогуляемся по мощёным улочкам и в самом сердце княжества: у дворца Гримальди, на площади Казино и в порту с яхтами миллиардеров.
Вы увидите собор, где покоится Грейс Келли, узнаете истории династии и полюбуетесь панорамами с секретных смотровых.
Прогуляемся по мощёным улочкам и в самом сердце княжества: у дворца Гримальди, на площади Казино и в порту с яхтами миллиардеров.
Вы увидите собор, где покоится Грейс Келли, узнаете истории династии и полюбуетесь панорамами с секретных смотровых.
Описание экскурсии
- Средневековая деревня Эз. Прогуляемся по мощёным улочкам и полюбуемся видами моря с утёса. При желании заглянем на парфюмерную фабрику Fragonard, где вы вдохнёте тонкие ароматы, а мастера раскроют секреты эссенций
- Монако-Вилль — бывшая коммуна Княжества Монако, старый город, возвышающийся на 60-метровой скале
- Собор Святого Николая — храм, где хоронили княжескую семью, включая Грейс Келли
- Резиденция Гримальди — в утренние часы понаблюдаем за сменой караула
- Площадь Казино в Монте-Карло — символ престижа и роскоши в центре Монако с легендарным казино
- Порт Эркюль — гавань с суперъяхтами миллиардеров
- Секретные смотровые площадки с видами на город и морскую гладь
- Океанографический музей. Вы сможете посетить музей, рассмотреть обитателей аквариумов и экспозиции Принца Альберта I, а также насладиться пейзажем с террасы
- Трасса «Формулы-1» — проедем по тем самым поворотам Монте-Карло
Сделаем часовой перерыв на обед в ресторане с видом на побережье.
Организационные детали
- Поедем на Mercedes В-Class с кондиционером и Wi-Fi. Расписание и маршрут гибкие — вы сами решаете, где остановиться и сколько времени провести в каждой локации
- Трансфер из любой точки (Menton—Cannes), бутилированная вода и страховка включены
- Дополнительные расходы (по желанию): вход в музеи, обед и кофе-пауза — €20-50 с чел.
- Вход в Казино Монте-Карло после 14:00: 18+
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любом удобном вам месте в Ницце
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Ницце
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Живу на Лазурном берегу уже больше 10 лет, и каждый день этот край удивляет меня по‑новому. Я влюблён в его свет, запахи, ритм жизни и в людей, которые делают Лазурку
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Благодарю Олега за доставленное удовольствие от путешествия в Монако ❤️. Хочу отметить, что, несмотря на превышение поездки по времени Олег не торопил меня, он очень доброжелательно относился ко всем моим
Олег
Ответ организатора:
Татьяна, спасибо за выбор моего тура, я с удовольствием провел этот день вместе с Вами. Приезжайте снова, поедем по другим, не менее интересным маршрутам).
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Лучший день на Лазурном берегу!
Хочу от всей души поблагодарить нашего гида Олега за потрясающую экскурсию. Он забрал нас прямо из Ниццы, и мы отправились на целый день в незабываемое путешествие
Хочу от всей души поблагодарить нашего гида Олега за потрясающую экскурсию. Он забрал нас прямо из Ниццы, и мы отправились на целый день в незабываемое путешествие
Олег
Ответ организатора:
Анастасия, Ваш отзыв сам по себе заслуживает отдельного отзыва))
Спасибо большое за такую оценку моих скромных усилий, мне правда было очень
Спасибо большое за такую оценку моих скромных усилий, мне правда было очень
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М
В Ницце впервые и хотелось узнать как можно больше! Олег очень интеллигентный и приятный, много рассказал и показал, хорошо знает историю города и страны, без него мы бы так много не посетили и не нашли. Очень хорошо провели время и были рады знакомству!
Олег
Ответ организатора:
Марина, спасибо большое за отзыв!
Был рад разделить с Вами радость открытия новых красивых мест).
До встречи!
Был рад разделить с Вами радость открытия новых красивых мест).
До встречи!
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