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Сначала он показал нам сказочный город Эз — такие виды, такая атмосфера! Мы также побывали в лаборатории Fragonaurd 🌸Потом поехали в Монако, где тоже успели посмотреть множество замечательных мест. Маршрут был построен очень грамотно, без гонки, но при этом очень насыщенно и интересно!



Мы с подругой остались абсолютно довольны. Олег очень интересный и обаятельный собеседник, у нас установилось полное взаимопонимание ☺️Спасибо вам огромное за эмоции! Вернёмся в Ниццу — обязательно поедем снова с вами. Рекомендую всем от души!