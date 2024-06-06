1 чел.
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Мини-группа
5.5 часов
Групповая экскурсия по восточной части Лазурного побережья: Ницца, Эз, Монако
Погрузитесь в средневековую атмосферу и ароматы парфюма на экскурсии по живописным уголкам Ниццы, Эза и Монако
Начало: У вашего отеля в Ницце
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€159 за человека
Индивидуальная
5 часов
Шарм Лазурного Берега
Побывать в знаменитых курортных городах Французской Ривьеры
Начало: У вашего отеля
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€534 за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Большое путешествие по Лазурному побережью из Ниццы
Захватывающее путешествие по девяти жемчужинам Лазурного побережья ждет вас в нашей экскурсии из Ниццы
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€249 за человека
Мини-группа
5 часов
Запад Лазурного побережья: Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс
Погрузитесь в мир кино в Каннах, ощутите роскошь Антиба и средневековый дух Сен-Поль-де-Ванса на Лазурном берегу
Начало: У вашего отеля в Ницце
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€159 за человека
Мини-группа
8 часов
Путешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию: Ментон, Дольчеаква, Сан-Ремо
Окунитесь в атмосферу Лигурии: от лимонных улиц Ментона до музыкального Сан-Ремо. Групповая экскурсия с комфортным трансфером и увлекательными рассказами
Начало: У вашего отеля в Ницце
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€199 за человека
Индивидуальная
6 часов
Прогулка по Грассу и Мужену: от парфюмерии до искусства
Путешествие из Ниццы в Грасс и Мужен обещает насыщенный день, полный ароматов и искусства, в компании профессионального гида
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€499 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Уникальное путешествие из Ниццы в Монако: культура, история и природа
Погрузитесь в атмосферу двух знаменитых городов Лазурного берега. От Английской набережной до трассы Формулы 1 - каждый момент экскурсии наполнен впечатлениями
Начало: На Английской набережной
11 июня в 15:00
28 июня в 14:00
от €299 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Фото-прогулка от Ниццы до Монако: Лазурный берег в полном великолепии
Погрузитесь в красоту Французской Ривьеры с эксклюзивной фото-прогулкой. Панорамные виды, исторические анекдоты и уникальные фото-моменты ждут вас
Начало: На Американской набережной в Ницце
29 июня в 14:00
30 июня в 09:30
€499 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Ницце
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 03:00
10 июня в 00:00
€53 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Ниццы - в княжество Монако: индивидуальная экскурсия
Приглашаем в увлекательное путешествие из Ниццы в Монако! Вас ждут ботанический сад, смена караула, история семьи Гримальди и многое другое
Начало: На Английской набережной в Ницце
12 июня в 09:30
19 июня в 09:30
от €300 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMaya6 июня 2024Посетили Эз, увидели Монако, где раньше никогда не были. Экскурсия по Монако очень подробная, обстоятельная, создалось полное впечатление об этом
- ААнна4 июня 2024Очень интересная была экскурсия. Посмотрели знаковые места Лазурного побережья. Увидели Монако, где мы провели полдня. Конечно, если бы мы поехали
- ННиколай4 июня 2024Отличная экскурсия. Очень понравились рассказы гида. Посмотрели массу достопримечательностей. Монако и Эз - потрясающе красивые! Обязательно приеду сюда опять!
- ЭЭмиль29 мая 2024Отличная экскурсия! Все организовано, все вовремя. Очень впечатлили знания Марии не только по предмету экскурсии, но и способность ответить на любые вопросы, касающиеся всего вокруг. Очень рекомендую!
- ВВероника6 мая 2024Все прошло замечательно! Обязательно рекомендуем экскурсию с Натальей. Спасибо!
- ГГалина2 мая 2024Спасибо Наталья за отличную экскурсию. Много всего увидели и узнали. Было интересно и не утомительно.
- ВВасилий25 апреля 2024Было отличной идеей выехать утром из Сен-Тропе и прогуляться по Каннам, Антибу и заехать в Эз. Поначалу информация о том,
- ММарина11 апреля 2024От души благодарю Марию за прекрасную экскурсию. Не жалейте денег и поезжайте! Сами вы никогда не увидите и не узнаете
- ЛЛариса11 января 2024Очень довольны нашей экскурсией «Шарм Лазурного Берега» с гидом Натальей! Это интеллигентный, высоко профессиональный гид, легкий и приятный в общении. Лариса и Сергей.
- ККсения13 декабря 2023Мария удивительной энергетики рассказчик!
Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «На машине»
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