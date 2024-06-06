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своим ходом, сами, то потратили бы на это несколько дней. А здесь, мало того, что нам показали всё самое интересное, мы ещё слушали рассказы гида, который сообщил нам множество интересных фактов о местной истории. Не всё, конечно, запомнилось, но что-то осталось, и яркие образы всё равно останутся в памяти. На протяжении экскурсии были остановки, чтобы лучше рассмотреть и сфотографироваться. Огромное спасибо за замечательную экскурсию!