Экскурсии выходного дня в Ницце

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Ницце на русском языке, цены от €159. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое путешествие по Лазурному побережью
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
22 отзыва
Большое путешествие по Лазурному побережью из Ниццы
Захватывающее путешествие по девяти жемчужинам Лазурного побережья ждет вас в нашей экскурсии из Ниццы
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
249 за человека
Путешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
14 отзывов
Путешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию: Ментон, Дольчеаква, Сан-Ремо
Окунитесь в атмосферу Лигурии: от лимонных улиц Ментона до музыкального Сан-Ремо. Групповая экскурсия с комфортным трансфером и увлекательными рассказами
Начало: У вашего отеля в Ницце
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
7 июля в 09:00
199 за человека
Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: на запад Лазурного побережья
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
15 отзывов
Запад Лазурного побережья: Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс
Погрузитесь в мир кино в Каннах, ощутите роскошь Антиба и средневековый дух Сен-Поль-де-Ванса на Лазурном берегу
Начало: У вашего отеля в Ницце
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
159 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Vladimir
    22 июня 2024
    Путешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию
    Очень понравилась экскурсия. Комфортная, удобная автомашина, очень красиво и интересно. Сан Ремо произвёл особенное впечатление - много слышал об этом
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    городе раньше, но город оказался ещё красивее и интереснее, чем я себе его представлял. Много захватывающего и интересного рассказывал гид. После экскурсии сталось твёрдое желание увидеть и узнать об Италии больше. Обязательно приеду сюда ещё раз!

  • V
    Vladimir
    22 июня 2024
    Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: на запад Лазурного побережья
    Всё понравилось. Канны очень красивые, гид рассказывал подробно, интересно. Даже не думал, что у Канн такая интересная история. Антиб тоже впечатлил, тоже было очень интересно. Рекомендуем.
  • M
    Maya
    22 июня 2024
    Путешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию
    Отличная экскурсия! Получился очень насыщенный день, полный впечатлений! Мы посетили Сан Ремо - красивый, музыкальный город, сделали множество фотографий, насладились
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    настоящей итальянской пастой в портовом ресторанчике с видом на море. Гид очень интересно рассказывал, слушать можно было бесконечно. Спасибо организаторам за бесподобную экскурсию!

  • M
    Maya
    22 июня 2024
    Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: на запад Лазурного побережья
    Экскурсия произвела на меня сильное впечатление. Гид Владимир показал нам не только Канны, где я уже была раньше, но и
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    удивительный, абсолютно уникальный городок - Сен-Поль-де-Ванс. Я была просто в восторге! Владимир много интересного рассказал об истории этих мест, и я узнала, что Канны, к примеру, это не только знаменитый кинофестиваль, но и, что у этого города своя, замечательная история. Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду. Планирую ещё раз сюда вернуться, чтобы опять увидеть эти замечательные края.

  • М
    Маша
    21 июня 2024
    Путешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию
    Экскурсия просто шикарная! Посмотрели все местные красоты, гуляли по Сан Ремо, посмотрели здание, где проходит фестиваль итальянской музыки и русскую
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    церковь, построенную в начале прошлого века русским архитектором, сделали замечательные фото. Я всё не могла, понять, как получилось, что такая замечательная экскурсия вызвала у кого-то столько негатива… Гид рассказал, что туристы из Беларуси - муж и жена, вместо того, чтобы слушать потрясающе интересный рассказ гида про итальянскую революцию и про Гарибальди, выпили местного лимончелло и начали рассказывать гиду про революцию в Беларуси и приглашать его присоединиться к революционерам. В итоге, обрезав маршрут чуть ли не на середине, они заявили, что возвращаются в Ниццу. Про грязную машину - клевета. По крайней мере, на моей экскурсии машина была очень чистая.

  • М
    Маша
    21 июня 2024
    Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: на запад Лазурного побережья
    Экскурсия очень понравилась, море интереснейшей информации, незабываемые впечатления! Всё было организовано на высшем уровне. Очень сильно впечатлил Сен-Поль-де-Ванс, никогда не видела ничего подобного! Большое спасибо! Отдельно хочется выразить благодарность замечательному гиду Владимиру!
  • В
    Василий
    25 апреля 2024
    Большое путешествие по Лазурному побережью
    Было отличной идеей выехать утром из Сен-Тропе и прогуляться по Каннам, Антибу и заехать в Эз. Поначалу информация о том,
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    что длительность экскурсии будет 8 часов немножко напугала - устанем же! Но НЕТ! На одном дыхании, не замечая времени мы с Владимиром гуляли, слушали интересные истории, узнали много нового! Вкусно пообедали в Каннах в рекомендуемом ресторане 👌

  • Н
    Наталья
    19 октября 2023
    Большое путешествие по Лазурному побережью
    Все отлично! Спасибо Владимиру за прекрасную экскурсию! Рекомендую!
  • Д
    Дмитрий
    25 сентября 2023
    Большое путешествие по Лазурному побережью
    Очень крутое путешествие! Интересный и открытый гид/водитель Владимир. Нам всё понравилось! Единственный момент - договаривайтесь конкретно, что берете индивидуальный тур.
    Очень крутое путешествие! Интересный и открытый гид/водитель Владимир. Нам всё понравилось! Единственный момент - договаривайтесь конкретноОчень крутое путешествие! Интересный и открытый гид/водитель Владимир. Нам всё понравилось! Единственный момент - договаривайтесь конкретноОчень крутое путешествие! Интересный и открытый гид/водитель Владимир. Нам всё понравилось! Единственный момент - договаривайтесь конкретноОчень крутое путешествие! Интересный и открытый гид/водитель Владимир. Нам всё понравилось! Единственный момент - договаривайтесь конкретноОчень крутое путешествие! Интересный и открытый гид/водитель Владимир. Нам всё понравилось! Единственный момент - договаривайтесь конкретно

Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «На выходные»

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  2. Путешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию
  3. Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: на запад Лазурного побережья
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  1. Набережная
  2. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Ницце в июле 2024
Сейчас в Ницце в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 159 до 249. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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