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церковь, построенную в начале прошлого века русским архитектором, сделали замечательные фото. Я всё не могла, понять, как получилось, что такая замечательная экскурсия вызвала у кого-то столько негатива… Гид рассказал, что туристы из Беларуси - муж и жена, вместо того, чтобы слушать потрясающе интересный рассказ гида про итальянскую революцию и про Гарибальди, выпили местного лимончелло и начали рассказывать гиду про революцию в Беларуси и приглашать его присоединиться к революционерам. В итоге, обрезав маршрут чуть ли не на середине, они заявили, что возвращаются в Ниццу. Про грязную машину - клевета. По крайней мере, на моей экскурсии машина была очень чистая.