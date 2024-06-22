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Мини-группа
8 часов
Большое путешествие по Лазурному побережью из Ниццы
Захватывающее путешествие по девяти жемчужинам Лазурного побережья ждет вас в нашей экскурсии из Ниццы
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€249 за человека
Мини-группа
8 часов
Путешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию: Ментон, Дольчеаква, Сан-Ремо
Окунитесь в атмосферу Лигурии: от лимонных улиц Ментона до музыкального Сан-Ремо. Групповая экскурсия с комфортным трансфером и увлекательными рассказами
Начало: У вашего отеля в Ницце
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
7 июля в 09:00
€199 за человека
Мини-группа
5 часов
Запад Лазурного побережья: Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс
Погрузитесь в мир кино в Каннах, ощутите роскошь Антиба и средневековый дух Сен-Поль-де-Ванса на Лазурном берегу
Начало: У вашего отеля в Ницце
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€159 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- VVladimir22 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Комфортная, удобная автомашина, очень красиво и интересно. Сан Ремо произвёл особенное впечатление - много слышал об этом
- VVladimir22 июня 2024Всё понравилось. Канны очень красивые, гид рассказывал подробно, интересно. Даже не думал, что у Канн такая интересная история. Антиб тоже впечатлил, тоже было очень интересно. Рекомендуем.
- MMaya22 июня 2024Отличная экскурсия! Получился очень насыщенный день, полный впечатлений! Мы посетили Сан Ремо - красивый, музыкальный город, сделали множество фотографий, насладились
- MMaya22 июня 2024Экскурсия произвела на меня сильное впечатление. Гид Владимир показал нам не только Канны, где я уже была раньше, но и
- ММаша21 июня 2024Экскурсия просто шикарная! Посмотрели все местные красоты, гуляли по Сан Ремо, посмотрели здание, где проходит фестиваль итальянской музыки и русскую
- ММаша21 июня 2024Экскурсия очень понравилась, море интереснейшей информации, незабываемые впечатления! Всё было организовано на высшем уровне. Очень сильно впечатлил Сен-Поль-де-Ванс, никогда не видела ничего подобного! Большое спасибо! Отдельно хочется выразить благодарность замечательному гиду Владимиру!
- ВВасилий25 апреля 2024Было отличной идеей выехать утром из Сен-Тропе и прогуляться по Каннам, Антибу и заехать в Эз. Поначалу информация о том,
- ННаталья19 октября 2023Все отлично! Спасибо Владимиру за прекрасную экскурсию! Рекомендую!
- ДДмитрий25 сентября 2023Очень крутое путешествие! Интересный и открытый гид/водитель Владимир. Нам всё понравилось! Единственный момент - договаривайтесь конкретно, что берете индивидуальный тур.
Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «На выходные»
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