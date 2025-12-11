Индивидуальная
Ницца: глубокое погружение в историю, культуру и гастрономию города
Познайте Ниццу через её историю, культуру и гастрономию в индивидуальной экскурсии, которая оставит незабываемые впечатления
Начало: Английская Набережная
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
€160 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Ницца - первое свидание: история, культура и вкусы
Вместе мы раскроем тайны Ниццы, пройдемся по историческим местам и отведаем традиционные угощения
Начало: Площадь Массена, около фонтана Аполлон
14 дек в 15:00
15 дек в 09:30
€134 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по Грассу и Мужену: от парфюмерии до искусства
Путешествие из Ниццы в Грасс и Мужен обещает насыщенный день, полный ароматов и искусства, в компании профессионального гида
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
€599 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Для иностранцев»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ницце
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ницце
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Ницце в декабре 2025
Сейчас в Ницце в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 134 до 599. Туристы уже оставили гидам 232 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Ницце (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год для иностранцев, 232 ⭐ отзыва, цены от €134. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль