Найдено 3 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Ницце на русском языке, цены от €134. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 67 отзывов Индивидуальная Ницца: глубокое погружение в историю, культуру и гастрономию города Познайте Ниццу через её историю, культуру и гастрономию в индивидуальной экскурсии, которая оставит незабываемые впечатления Начало: Английская Набережная €160 за всё до 50 чел. Пешая 2 часа 159 отзывов Индивидуальная до 7 чел. Ницца - первое свидание: история, культура и вкусы Вместе мы раскроем тайны Ниццы, пройдемся по историческим местам и отведаем традиционные угощения Начало: Площадь Массена, около фонтана Аполлон €134 за всё до 7 чел. На машине 6 часов 6 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Прогулка по Грассу и Мужену: от парфюмерии до искусства Путешествие из Ниццы в Грасс и Мужен обещает насыщенный день, полный ароматов и искусства, в компании профессионального гида €599 за всё до 3 чел.

