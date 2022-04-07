Лазурный берег

Автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Автомобильная и пешеходная.

Для туристов из Антиб длительность экскурсии составит 8 часов 30 минут, из Канн - 9 часов, из Сен-Тропе - 11 часов, из Марселя - 12 часов, из Тулона - 12 часов.
Лазурный берег
Лазурный берег
Лазурный берег
Лазурный берег
Лазурный берег

Что вас ожидает 🤩

  • Антиб
  • Форт-дю-Мон-Альбан
  • Город Эз
  • Парфюмерная фабрика "Фрагонар"
  • Княжеский дворец и кафедральный собор Монако
  • Океанографический музей
  • Монте-Карло
  • Набережная Круазет
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Если вы хотите сделать знакомство с Лазурным берегом по-настоящему роскошным, индивидуальная экскурсия по побережью - именно то, что вам нужно!

Наш водитель на комфортной машине заберет вас прямо от отеля или апартаментов в оговоренное время, а опытные гиды сделают экскурсию незабываемой и расскажут множество фактов, которых вы не найдете в путеводителях и интернете.

Мы начнем наше путешествие на холме Мон-Борон - красивейшей обзорной точке, с которой открывается видовая панорама Ниццы и Вильфранша. Кстати, на холме возвышается Форт шестнадцатого века в прекрасном состоянии - отличный бонус для тех, кто ценит исторические памятники.

Затем мы отправимся в средневековый город Эз - одну из главных достопримечательностей Лазурного побережья. За счет расположения Эза прямо на вершине скалы, вы сможете не только полюбоваться его хорошо сохранившимися улочками, но и насладитесь видами моря с высоты. Гид расскажет вам секреты известной парфюмерной фабрики "Фрагонар", а в магазине вы сможете купить духи по очень приятным ценам.

Затем мы отправимся в Монте-Карло, знаменитую столицу Княжества Монако. Там прогуляемся возле Кафедрального собора, монументального Океанографического музея и Дворца принца. Не пройдем и мимо самого известного Казино в мире, а при желании вы сможете отдохнуть на пляжах, которые не раз видели в кинофильмах.

Любители кинематографа оценят "французский Голливуд" - Канны, где проходит знаменитый кинофестиваль. Вы получите уникальную возможность пройтись по Пути малого креста - древней дороге, сейчас получившей название набережной Круазет.

Антибы по праву считаются портом миллиардов - на пристани вы увидите самые роскошные яхты, которые поразят ваше воображение. А в старом городе вы сможете узнать больше о крепости Антиб.

Индивидуальная экскурсия по Лазурному берегу - отличная возможность узнать все о красивейшем регионе Франции.

Программа

Антиб, Форт-дю-Мон-Альбан, холм Мон-Борон, панораму Ниццы и Вильфранш, средневековый город Эз, парфюмерную фабрику "Фрагонар", Княжеский дворец, Кафедральный собор Монако, Океанографический музей, Монте-Карло, казино, набережную Круазет.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

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