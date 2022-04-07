Если вы хотите сделать знакомство с Лазурным берегом по-настоящему роскошным, индивидуальная экскурсия по побережью - именно то, что вам нужно!

Наш водитель на комфортной машине заберет вас прямо от отеля или апартаментов в оговоренное время, а опытные гиды сделают экскурсию незабываемой и расскажут множество фактов, которых вы не найдете в путеводителях и интернете.

Мы начнем наше путешествие на холме Мон-Борон - красивейшей обзорной точке, с которой открывается видовая панорама Ниццы и Вильфранша. Кстати, на холме возвышается Форт шестнадцатого века в прекрасном состоянии - отличный бонус для тех, кто ценит исторические памятники.

Затем мы отправимся в средневековый город Эз - одну из главных достопримечательностей Лазурного побережья. За счет расположения Эза прямо на вершине скалы, вы сможете не только полюбоваться его хорошо сохранившимися улочками, но и насладитесь видами моря с высоты. Гид расскажет вам секреты известной парфюмерной фабрики "Фрагонар", а в магазине вы сможете купить духи по очень приятным ценам.

Затем мы отправимся в Монте-Карло, знаменитую столицу Княжества Монако. Там прогуляемся возле Кафедрального собора, монументального Океанографического музея и Дворца принца. Не пройдем и мимо самого известного Казино в мире, а при желании вы сможете отдохнуть на пляжах, которые не раз видели в кинофильмах.

Любители кинематографа оценят "французский Голливуд" - Канны, где проходит знаменитый кинофестиваль. Вы получите уникальную возможность пройтись по Пути малого креста - древней дороге, сейчас получившей название набережной Круазет.

Антибы по праву считаются портом миллиардов - на пристани вы увидите самые роскошные яхты, которые поразят ваше воображение. А в старом городе вы сможете узнать больше о крепости Антиб.

Индивидуальная экскурсия по Лазурному берегу - отличная возможность узнать все о красивейшем регионе Франции.