Dina проводит ещё 2 экскурсии

Лучшее время для фото-прогулки по Ницце - с июня по сентябрь. В это время погода тёплая и солнечная, что создаёт идеальные условия для фотосессий на открытом воздухе. В апреле, мае и октябре также можно насладиться комфортной температурой и меньшим количеством туристов, однако возможны дожди. В зимние месяцы прогулка возможна, но стоит учитывать прохладную погоду и более короткий световой день.

Представьте себе прогулку по знаменитому Лазурному Берегу, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждут не только великолепные пейзажи, но и встреча с историей местных достопримечательностей.От ар-деко отелей, где когда-то

отдыхала знать, до величественных вилл с богатой историей и садами, охраняемыми статуями гномов. Ваш личный гид покажет самые фотогеничные локации, расскажет о знаменитостях, которые оставили свой след в этих местах, и поможет запечатлеть эти моменты. Независимо от того, предпочитаете ли вы исторические интерьеры или живописные пляжи, эта прогулка адаптируется под ваши предпочтения, обещая не только познавательное, но и визуально насыщенное приключение. Транспортные и входные расходы не включены в стоимость, что позволяет вам гибко планировать свой день

Описание фото-прогулки

Ар-деко и роскошь сквозь века

В начале 20 века Ницца уже была местом роскоши, куда приезжали отдыхать богатые европейцы, русские и американцы. Выходить в свет, чтобы себя показать и на других посмотреть, — вот зачем сюда стремились в ту пору, когда ещё не было моды на пляжный отдых. И мы начнём со светских мест, где раньше устраивались приёмы. Что вы выберете: чаепитие или бокал шампанского? В любом случае, мы обязательно запечатлеем моменты в атмосферных снимках.

Самая шикарная вилла побережья

Вилла на перешейке Кап Ферра гармонично соединила в себе самое несочетаемое: венецианскую архитектуру, элементы декора в стиле Бурбонов и Марии-Антуанетты, экзотические сады на восточный и мексиканский лад. Вы полюбуетесь интерьерами этого сказочного дома, которые почти не изменились за 100 лет, и прогуляетесь по саду, который находился под надзором 20 гномов. Я расскажу, как дочь известного банкира Ротшильда и бельгийский король боролись за право владеть этим участком земли и кто стал полноправным хозяином райского уголка. При желании мы доберёмся до порта или виллы в греческом стиле, или устроим фотосессию на самом красивом пляже, где всевозможные оттенки голубого создают вдохновляющие пейзажи

Прогулка в вашем ритме

Я не фотограф, но смогу сделать для вас снимки на ваш смартфон или пригласить профессионала с хорошей камерой. Также я построю маршрут по вашему желанию. Самые фотографируемые отели, где жили знаменитости, винодельня, связанная с Коко Шанель, средневековые деревушки, панорамные виды, мастерские импрессионистов и цветущие поля — я готова предложить вам как популярные, так и малоизвестные локации региона.

Организационные детали