Dina проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Самая роскошная вилла побережья

Вилла на перешейке Кап Ферра гармонично соединила в себе самое несочетаемое: венецианскую архитектуру, элементы декора в стиле Бурбонов и Марии-Антуанетты, экзотические сады на восточный и мексиканский лад. Вы полюбуетесь интерьерами этого сказочного дома, которые почти не изменились за 100 лет, и прогуляетесь по саду, который находился под надзором 20 гномов. Я расскажу, как дочь известного банкира Ротшильда и бельгийский король боролись за право владеть этим участком земли и кто стал полноправным хозяином райского уголка.

Шампанское на самом лазурном пляже

Море в этой части Франции необыкновенно: всевозможные оттенки голубого создают вдохновляющие пейзажи. На моём любимом пляже я предложу вам выпить холодного шампанского в качестве комплимента, как говорят французы, и сделать отличные фотографии. При желании мы доберёмся до порта или виллы в греческом стиле.

Прогулка в вашем ритме

Я не фотограф, но смогу сделать для вас снимки на ваш смартфон или пригласить профессионала с хорошей камерой, с которым давно сотрудничаю. Также я скорректирую маршрут по вашему желанию. Отели, где жили знаменитости, гламурные кафе, винодельня, связанная с Коко Шанель, средневековые деревушки, панорамные виды, мастерские и цветущие поля — я готова предложить вам как популярные, так и малоизвестные локации региона.