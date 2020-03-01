Dina проводит ещё 2 экскурсии

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Захватывающие пейзажи и изысканные интерьеры в Ницце и других живописных уголках региона

Dina
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Dina – ваш гид
Я предлагаю вам увезти воспоминание о прелестном Лазурном берегу на снимках.

Вы посетите роскошную виллу и узнаете тайны её владельцев.

Выпьете шампанского, любуясь морем, и прочувствуете очарование юга Франции.

Шикарные отели, гламурные кафе и уютные деревушки — я покажу вам самые фотогеничные локации региона.
€129
117 за экскурсию
скидка10%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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Прогулка по самым инстаграмным местам Лазурного Берега
Прогулка по самым инстаграмным местам Лазурного Берега

Что вас ожидает

Самая роскошная вилла побережья
Вилла на перешейке Кап Ферра гармонично соединила в себе самое несочетаемое: венецианскую архитектуру, элементы декора в стиле Бурбонов и Марии-Антуанетты, экзотические сады на восточный и мексиканский лад. Вы полюбуетесь интерьерами этого сказочного дома, которые почти не изменились за 100 лет, и прогуляетесь по саду, который находился под надзором 20 гномов. Я расскажу, как дочь известного банкира Ротшильда и бельгийский король боролись за право владеть этим участком земли и кто стал полноправным хозяином райского уголка.

Шампанское на самом лазурном пляже
Море в этой части Франции необыкновенно: всевозможные оттенки голубого создают вдохновляющие пейзажи. На моём любимом пляже я предложу вам выпить холодного шампанского в качестве комплимента, как говорят французы, и сделать отличные фотографии. При желании мы доберёмся до порта или виллы в греческом стиле.

Прогулка в вашем ритме
Я не фотограф, но смогу сделать для вас снимки на ваш смартфон или пригласить профессионала с хорошей камерой, с которым давно сотрудничаю. Также я скорректирую маршрут по вашему желанию. Отели, где жили знаменитости, гламурные кафе, винодельня, связанная с Коко Шанель, средневековые деревушки, панорамные виды, мастерские и цветущие поля — я готова предложить вам как популярные, так и малоизвестные локации региона.

Организационные детали

  • Транспортные расходы не входят в стоимость экскурсии: такси — 40 евро в одну сторону, автобус — 1,5 евро в одну сторону. При корректировке маршрута необходимо арендовать автомобиль — 70 евро в сутки.
  • Вход на виллы не входит в стоимость экскурсии: 12-20 евро с человека (зависит от сезона и виллы).
  • Можно увеличить продолжительность экскурсии, каждый дополнительный час — 40 евро.
  • Дополнительная опция: услуги фотографа — 100 евро за час съёмки (вы получите все снимки, 10-15 из них будут профессионально обработаны).
  • Есть опция брони платьев и костюмов (уточняйте в переписке).
  • Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
Прогулка по самым инстаграмным местам Лазурного Берега
Прогулка по самым инстаграмным местам Лазурного Берега
Прогулка по самым инстаграмным местам Лазурного Берега
Прогулка по самым инстаграмным местам Лазурного Берега
Прогулка по самым инстаграмным местам Лазурного Берега
Прогулка по самым инстаграмным местам Лазурного Берега
Прогулка по самым инстаграмным местам Лазурного Берега
Прогулка по самым инстаграмным местам Лазурного Берега
Прогулка по самым инстаграмным местам Лазурного Берега

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Dina
Dina
Я, как и вы, путешественник, и объездила множество разных стран. Люблю искусство, историю, фотографию, мне нравится наблюдать за людьми и пытаться уловить особенности каждого города. Также я умею ценить природные красоты, знаю места с лучшими видами, прогулочными тропами и аутентичным образом жизни. Кроме туристических мест со мной вы откроете для себя необычные уголки Ниццы и места региона, которые вы видели на красочных открытках. Позвольте мне вас удивить!
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Dina проводит ещё 2 экскурсии

Гастрономические сокровища НиццыГастрономические сокровища НиццыГастрономические сокровища Ниццы
скидка10%
€41
37 за человека
2 часа
7 отзывов
Разобраться в мире французских деликатесов и открыть секреты лучшего шоколада за чашечкой кофе
Давайте проведем день, как настоящие французы — ценители изысканных вкусов! Я проведу вас по самым аппетитным уголкам Ниццы, помогу выбрать гастрономические сувениры и оценить по достоинству местные деликатесы. Вы откроете для себя тысячу и один вид французского шоколада, разберетесь в тонкостях фуа-гра и продегустируете джелато. А во время кофейной паузы с пирожными услышите истории о сладкой жизни королей и трагической судьбе создателя взбитых сливок.
Ницца — прогулка по Старому городуНицца — прогулка по Старому городуНицца — прогулка по Старому городу
45 за человека
2.5 часа
1 отзыв
Насыщенная экскурсия по историческому центру с погружением в его прошлое
Вы увидите главные площади, дворцы, церкви и дома старинной части Ниццы; узнаете особенности ее истории и архитектуры, в которой слились итальянское и французское начала. Я проведу вас по самым интересным улочкам, расскажу городские легенды и покажу дома, где жили известные люди. А еще поделюсь практическими советами: где купить подарки, сделать лучшие фотографии и приятно провести вечер.

Необычные маршруты по Ницце

Ницца: любовь с первого взглядаНицца: любовь с первого взглядаНицца: любовь с первого взгляда
скидка20%
€130
104 за экскурсию
2.5 часа
29 отзывов
Уловить атмосферу города и рассмотреть его английские, итальянские и французские черты
Любовь к городу, как и любовь вообще, — сложное, многосоставное чувство. Я покажу Ниццу такой, какой её любят местные жители и обожают приезжие. Вы убедитесь, что здесь царит обеспеченность — вовсе не публики, давно облюбовавшей Французскую ривьеру, но богатство истории и культуры. Я поделюсь с вами знаниями о судьбе Ниццы и лучшими городскими «зарисовками» на тему любви: к морским просторам, солнцу, веселью, вкусной еде и даже религии.

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