Dina проводит ещё 2 экскурсии

Лазурный Берег в ярких кадрах: познавательная прогулка-фотосессия (на вашем авто)
Погрузитесь в мир роскоши и красоты Ниццы во время уникальной фото-прогулки. Запечатлейте самые живописные уголки Лазурного Берега
Представьте себе прогулку по знаменитому Лазурному Берегу, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждут не только великолепные пейзажи, но и встреча с историей местных достопримечательностей.
От ар-деко отелей, где когда-то читать дальшеуменьшить
отдыхала знать, до величественных вилл с богатой историей и садами, охраняемыми статуями гномов.
Ваш личный гид покажет самые фотогеничные локации, расскажет о знаменитостях, которые оставили свой след в этих местах, и поможет запечатлеть эти моменты.
Независимо от того, предпочитаете ли вы исторические интерьеры или живописные пляжи, эта прогулка адаптируется под ваши предпочтения, обещая не только познавательное, но и визуально насыщенное приключение.
Транспортные и входные расходы не включены в стоимость, что позволяет вам гибко планировать свой день
Лучшее время для фото-прогулки по Ницце - с июня по сентябрь. В это время погода тёплая и солнечная, что создаёт идеальные условия для фотосессий на открытом воздухе. В апреле, мае и октябре также можно насладиться комфортной температурой и меньшим количеством туристов, однако возможны дожди. В зимние месяцы прогулка возможна, но стоит учитывать прохладную погоду и более короткий световой день.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Вилла на перешейке Кап Ферра
Порт
Вилла в греческом стиле
Самый красивый пляж
Мастерские импрессионистов
Описание фото-прогулки
Ар-деко и роскошь сквозь века
В начале 20 века Ницца уже была местом роскоши, куда приезжали отдыхать богатые европейцы, русские и американцы. Выходить в свет, чтобы себя показать и на других посмотреть, — вот зачем сюда стремились в ту пору, когда ещё не было моды на пляжный отдых. И мы начнём со светских мест, где раньше устраивались приёмы. Что вы выберете: чаепитие или бокал шампанского? В любом случае, мы обязательно запечатлеем моменты в атмосферных снимках.
Самая шикарная вилла побережья
Вилла на перешейке Кап Ферра гармонично соединила в себе самое несочетаемое: венецианскую архитектуру, элементы декора в стиле Бурбонов и Марии-Антуанетты, экзотические сады на восточный и мексиканский лад. Вы полюбуетесь интерьерами этого сказочного дома, которые почти не изменились за 100 лет, и прогуляетесь по саду, который находился под надзором 20 гномов. Я расскажу, как дочь известного банкира Ротшильда и бельгийский король боролись за право владеть этим участком земли и кто стал полноправным хозяином райского уголка. При желании мы доберёмся до порта или виллы в греческом стиле, или устроим фотосессию на самом красивом пляже, где всевозможные оттенки голубого создают вдохновляющие пейзажи
Прогулка в вашем ритме
Я не фотограф, но смогу сделать для вас снимки на ваш смартфон или пригласить профессионала с хорошей камерой. Также я построю маршрут по вашему желанию. Самые фотографируемые отели, где жили знаменитости, винодельня, связанная с Коко Шанель, средневековые деревушки, панорамные виды, мастерские импрессионистов и цветущие поля — я готова предложить вам как популярные, так и малоизвестные локации региона.
Организационные детали
Экскурсия проходит на вашем авто
Вход на виллы не входит в стоимость экскурсии: 17‒25 евро с человека (зависит от сезона и виллы).
Можно увеличить продолжительность экскурсии, каждый дополнительный час — 50 евро.
Дополнительная опция: услуги фотографа — 250 евро за час съёмки (вы получите все снимки, 10‒15 из них будут профессионально обработаны)
Есть опция брони платьев и костюмов (уточняйте в переписке)
Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около villa Massena
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дина — ваш гид в Ницце
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 3 часа 40 минут
Провела экскурсии для 251 туриста
Я, как и вы, путешественник, и объездила множество разных стран. Люблю искусство, историю, фотографию, мне нравится наблюдать за людьми и пытаться уловить особенности каждого города. Также я умею ценить природные читать дальшеуменьшить
красоты, знаю места с лучшими видами, прогулочными тропами и аутентичным образом жизни. Кроме туристических мест со мной вы откроете для себя необычные уголки Ниццы и места региона, которые вы видели на красочных открытках. Позвольте мне вас удивить!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Антонина
Это был прекрасный, красивый день, полный ярких эмоций и впечатлений. Дина просто умничка, время пролетело незаметно. Очень рекомендую!
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