Сегодня музей Лувр занимает первую строчку в мировом рейтинге самых посещаемых туристами музеев.
Во время прогулки по Лувру мы остановимся возле самых знаковых в истории искусства полотен и скульптурных изваяний, сможем оценить технику мастеров и узнать зашифрованные на картинах и в камне тайные послания.
Во время прогулки по Лувру мы остановимся возле самых знаковых в истории искусства полотен и скульптурных изваяний, сможем оценить технику мастеров и узнать зашифрованные на картинах и в камне тайные послания.
Прогулка по музею Лувр с гидом – насыщенное путешествие в историю мировой культуры. Ориентировочный маршрут обзорной экскурсии по Лувру:Старейший. Известнейший. Крупнейший. Художественный музей. Первое знакомство с Лувром – это шаг навстречу величайшему искусству.
- «Три дамы Лувра» «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. Кто и зачем украл картину и как это повлияло на ее будущее? Венера Милосская. Легенды и мифы о безрукой богине любви. Ника Самофракийская. Как мраморная скульптура без головы, рук и крыла остается символом морских побед?
- «Брак в Кане Галилейской» Веронезе Поражает огромным размером (почти 10 метров в ширину): к иконографическому полотну – заказу бенедиктинских монахов для украшения трапезной аббатства в Венеции – итальянский художник подошел с огромной фантазией. Иносказательные библейские образы, изображенная почти театральная архитектурная композиция, богатство и использование новых материалов, а в первую очередь триумф христианства – все это на картине Веронезе.
- Скульптура «Умирающий раб» Микеланджело Довольно откровенная и незавершенная работа мастера символизирует душу в плену человеческих страстей. Выполненная в почти античных канонах (почему «почти» и какие именно каноны считаются античными расскажет вам гид во время посещения крыла Денон музея Лувр) мраморная скульптура высотой более 2 м. должна была стать украшением гробницы Папы Римского Юлия II.
- Коронация Наполеона I Жака Луи Давида После детального осмотра просторного полотна «Посвящение императора Наполеона I и коронование императрицы Жозефины…» певца Великой Французской Революции Жака Луи Давида нам станут известны некоторые любопытные детали: например, кто короновал Наполеона Бонапарта, и почему на картине изображена его мать, которая в действительности проигнорировала церемонию.
- «Свобода, ведущая народ» Эжена Делакруа Мы знаем эту картину как «Свобода на баррикадах». Вы наконец-то узнаете, почему женщина в центре, несущая триколор, изображена с обнаженной грудью и по какой причине на ее голове оказался фригийский колпак.
- Эпическое полотно Плот «Медузы» Теодора Жерико Картина ярчайшего представителя французского романтизма Жерико в деталях расскажет о реальных событиях 1816 года, когда из-за халатности капитана возле береговой линии Сенегала потерпел крушение французский фрегат «Медуза». Картина о человеческих надеждах и ожидании чуда… • Обнаженная «Большая одалиска» Жана Огюста Энгра Поразит вас своей чувственностью и удлиненной линией спины, которая смотрится очень выразительно благодаря трем лишним позвонкам, дорисованными художником.
Ежедневно, по договорённости.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги профессионального гида
Что не входит в цену
- Трансфер и входные билеты, если требуются на маршруте
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Площадь перед Лувром
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договорённости.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
