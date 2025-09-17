Мои заказы

300 метров над землёй или покорение Эйфелевой башни

Мало кто не мечтает попасть на Эйфелеву башню, однако, далеко не все знают её историю.

Мы встретимся под трехсотметровой красавицей и поговорим о том, зачем её построили и кто (не только
Эйфель), почему Эйфелева башня пришлась не по вкусу, а потом её все полюбили. После поднимемся наверх, рассмотрим структуру башни, которая удивляет до сих пор.

И в конце взглянем на Париж с высоты птичьего полёта, найдём главные исторические памятники города, которых немало.

Время начала: 09:30, 19:30

Описание билета

Программа:

  • Мы встречаемся у подножия Эйфелевой башни. Говорим об истории её строительства и о влиянии на Париж;
  • Пройдя через контроль, садимся в лифт и добираемся до второго яруса. Пока поднимаемся, мы обсуждаем технические особенности творения Эйфеля;
  • Поднявшись на второй ярус, мы поговорим о тех достопримечательностях, которые нас окружают, а также о жизни Гюстава Эйфеля;
  • Затем нас ждёт вершина башни, куда мы поднимемся на лифте и где мы увидим Париж с высоты, захватывающей дух;
  • После окончания экскурсии Вы можете остаться на башне, чтобы выпить по бокалу шампанского, перекусить и пофотографироваться. Важная информация Билеты на Башню необходимо бронировать заранее либо на официальном сайте, либо через мой профессиональный аккаунт партнёра Эйфелевой башни, в случае, если на официальном сайте билетов нет.

Ежедневно в 9:30 и 19:30

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Подножие Эйфелевой башни
  • Смотровая площадка на втором ярусе
  • Смотровая площадка на вершине
Что включено
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • Билеты на Эйфелеву башню (28, 30 евро/взрослый 14, 10 евро/ детский).
Где начинаем и завершаем?
Начало: У подножия Эйфелевой башни
Завершение: На Эйфелевой башне
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно в 9:30 и 19:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Парижа

