Мало кто не мечтает попасть на Эйфелеву башню, однако, далеко не все знают её историю.
Мы встретимся под трехсотметровой красавицей и поговорим о том, зачем её построили и кто (не только
Описание билета
Программа:
- Мы встречаемся у подножия Эйфелевой башни. Говорим об истории её строительства и о влиянии на Париж;
- Пройдя через контроль, садимся в лифт и добираемся до второго яруса. Пока поднимаемся, мы обсуждаем технические особенности творения Эйфеля;
- Поднявшись на второй ярус, мы поговорим о тех достопримечательностях, которые нас окружают, а также о жизни Гюстава Эйфеля;
- Затем нас ждёт вершина башни, куда мы поднимемся на лифте и где мы увидим Париж с высоты, захватывающей дух;
- После окончания экскурсии Вы можете остаться на башне, чтобы выпить по бокалу шампанского, перекусить и пофотографироваться. Важная информация Билеты на Башню необходимо бронировать заранее либо на официальном сайте, либо через мой профессиональный аккаунт партнёра Эйфелевой башни, в случае, если на официальном сайте билетов нет.
Ежедневно в 9:30 и 19:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Подножие Эйфелевой башни
- Смотровая площадка на втором ярусе
- Смотровая площадка на вершине
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Билеты на Эйфелеву башню (28, 30 евро/взрослый 14, 10 евро/ детский).
Где начинаем и завершаем?
Начало: У подножия Эйфелевой башни
Завершение: На Эйфелевой башне
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно в 9:30 и 19:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
