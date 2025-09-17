читать дальше Эйфель), почему Эйфелева башня пришлась не по вкусу, а потом её все полюбили. После поднимемся наверх, рассмотрим структуру башни, которая удивляет до сих пор.



И в конце взглянем на Париж с высоты птичьего полёта, найдём главные исторические памятники города, которых немало.

Мало кто не мечтает попасть на Эйфелеву башню, однако, далеко не все знают её историю.Мы встретимся под трехсотметровой красавицей и поговорим о том, зачем её построили и кто (не только