С понедельника по субботу в 19:00, 21:00 и 23:00

Побывайте на одном из легендарных представлений кабаре Moulin Rouge, в самом центре ночной жизни Парижа — на Монмартре! Кабаре известно во всем мире, благодаря своему Французскому Кан-Кану, который неустанно исполняется на его сцене уже более 120 лет.



Вас закружит вихрь страз, перьев и блесток в сопровождении роскошных декораций и света, задорной музыки и танцев.