Вечер в Париже станет еще удивительней в легендарном кабаре Moulin Rouge. Его фирменное шоу — французский Кан-Кан — знаменито на весь мир. В стоимость билета входит пол бутылки шампанского на человека.
Внимание!
Бронирование происходит только после 100% предоплаты
Ваучер, полученный на сайте, не является билетом. Электронный билет вам пришлют на почту после оплаты. Его вам и нужно будет предъявить на входе в кабаре.
Важно знать:
В стоимость билетов в 21:00 и 23:00 не входит ужин, но вы можете заказать его на месте за дополнительную плату.
В кабаре допускаются дети старше 6 лет.
Дресс-код вечерний. Не допускаются шорты, джинсы, спортивная одежда и обувь.
В зале не разрешается фотографировать и снимать видео.
Цены на экскурсию
Для группы 1-50 человек
Шоу в 21:00 Пн – чт
€153
Шоу в 21:00 Пт – Сб
€165
Шоу в 23:00 Пн – чт
€144
Шоу в 23:00 Пт – Сб
€157
Ужин меню Мистангет+ шоу 19:00 Пн – чт
€238
Ужин меню Мистангет+ шоу 19:00 Пт – Сб
€250
Детский билет только шоу на 21.00 или 23.00, пн-сб 6-11 лет
€90
Детский билет шоу с ужином на 19.00 пон-сб, 6-11 лет
€165
Ответы на вопросы
Что входит
Билет на шоу в кабаре Мулен Руж
1/2 бутылки шампанского на человека
Ужин (в билетах на 19:00)
Что не входит
трансфер по запросу
ужин (кроме билетов на 19:00)
Место начала и завершения
82 Boulevard de Clichy, 75018 Paris, Франция
Важная информация
Внимание!
Бронирование происходит только после 100% предоплаты
Ваучер, полученный на сайте, не является билетом. Электронный билет вам пришлют на почту после оплаты. Его вам и нужно будет предъявить на входе в кабаре.
Важно знать:
В стоимость билетов в 21:00 и 23:00 не входит ужин, но вы можете заказать его на месте за дополнительную плату.
В кабаре допускаются дети старше 6 лет.
Дресс-код вечерний. Не допускаются шорты, джинсы, спортивная одежда и обувь.
В зале не разрешается фотографировать и снимать видео.
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по субботу в 19:00, 21:00 и 23:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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