11 отзывов оставили туристы

Орсе́ или Орсэ (фр. Musée d’Orsay) — музей 🖼 изобразительных и прикладных искусств в VII округе Парижа на левом берегу Сены, одно из крупнейших в мире собраний европейской живописи и скульптуры периода 1850—1910 гг. Третий по популярности музей Парижа и десятый — в мире. Основу коллекции составляют работы импрессионистов и постимпрессионистов. Коллекция богата также произведениями декоративного искусства в стиле ар-нуво, фотографиями и предметами архитектуры.
Обычно в музей стоит очередь, поэтому лучше позаботиться о билете заблаговременно.
До 18 лет бесплатно.
Что входит
Входной билет без очереди (до 18 лет проход бесплатный при предъявлении документов)
Что не входит
Услуги экскурсовода
Начало и место завершения
🚩 1 Rue de la Légion d'Honneur, 75007 Paris
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