11 отзывов оставили туристы

Орсе́ или Орсэ (фр. Musée d’Orsay) — музей 🖼 изобразительных и прикладных искусств в VII округе Парижа на левом берегу Сены, одно из крупнейших в мире собраний европейской живописи и скульптуры периода 1850—1910 гг. Третий по популярности музей Парижа и десятый — в мире. Основу коллекции составляют работы импрессионистов и постимпрессионистов. Коллекция богата также произведениями декоративного искусства в стиле ар-нуво, фотографиями и предметами архитектуры.

Обычно в музей стоит очередь, поэтому лучше позаботиться о билете заблаговременно.

До 18 лет бесплатно.