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Билет в музей Орсэ без очереди

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11 отзывов
Музей-Орсэ
Музей-Орсэ – Гид из Парижа
Билет 🎫, дающий право на вход в крупнейший музей 🖼 импрессионизма и постимпрессионизма в Париже, а также на различные тематические выставки, которые в нем проводятся.

Здесь Вы увидите знаменитые на весь мир картины Ван Гога, Гогена, Дега, Моне и Мане и других великих художников к.

XVIII - н.

XIX вв.
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Билет в музей Орсэ без очереди
Билет в музей Орсэ без очереди
Орсе́ или Орсэ (фр. Musée d’Orsay) — музей 🖼 изобразительных и прикладных искусств в VII округе Парижа на левом берегу Сены, одно из крупнейших в мире собраний европейской живописи и скульптуры периода 1850—1910 гг. Третий по популярности музей Парижа и десятый — в мире. Основу коллекции составляют работы импрессионистов и постимпрессионистов. Коллекция богата также произведениями декоративного искусства в стиле ар-нуво, фотографиями и предметами архитектуры.
Обычно в музей стоит очередь, поэтому лучше позаботиться о билете заблаговременно.
До 18 лет бесплатно.
Что входит
  • Входной билет без очереди (до 18 лет проход бесплатный при предъявлении документов)
Что не входит
  • Услуги экскурсовода
Начало и место завершения
🚩 1 Rue de la Légion d'Honneur, 75007 Paris
Билет в музей Орсэ без очереди
Билет в музей Орсэ без очереди
Билет в музей Орсэ без очереди
Билет в музей Орсэ без очереди

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Музей-Орсэ
Музей-Орсэ
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11 отзывов оставили туристы

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