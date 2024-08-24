Экскурсии на завод шампанских вин в Париже

Найдено 3 экскурсии в категории «Шампанское» в Париже на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Королевский Париж за 3 часа
Пешая
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Королевский Париж за 3 часа
Средневековая церковь, Лувр, мушкетёры и шампанское
Начало: В районе метро Louvre Rivoli
«Вас ждут шампанское из хрустальных бокалов и французские закуски — лягушачьи лапки или блинчики с фуа-гра»
30 сен в 14:00
2 окт в 14:00
160 за всё до 6 чел.
Влюбиться в Шампань за 1 день
На машине
1 отзыв
7.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Шампань за 1 день
Побывать в колыбели шампанских вин и посетить самый известный готический собор Франции
Начало: В холле вашего отеля в Париже
«Мы прогуляемся по Авеню шампанских вин и по желанию заглянем на дегустацию в «Moët &»
26 сен в 17:30
27 сен в 09:30
850 за всё до 4 чел.
Реймс (Reims), Шампань
Пешая
2 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Реймс (Reims), Шампань
Место коронации французских монархов и родина шампанского - обзорная экскурсия в историческом городе
«Посещение одного из шампанских домов с дегустацией по желанию»
Завтра в 09:00
26 сен в 09:00
467 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    24 августа 2024
    Влюбиться в Шампань за 1 день
    Спасибо Виктору за экскурсию! Вся семья осталась довольна!
  • М
    Мария
    12 мая 2024
    Королевский Париж за 3 часа
    АннаМари, спасибо большое за экскурсию! Вы очень душевный гид!:)Нам все понравилось! Рекомендую однозначно к посещению. За пикник отдельная благодарность🌷
    АннаМари, спасибо большое за экскурсию! Вы очень душевный гид!:)Нам все понравилось! Рекомендую однозначно к посещению. ЗаАннаМари, спасибо большое за экскурсию! Вы очень душевный гид!:)Нам все понравилось! Рекомендую однозначно к посещению. ЗаАннаМари, спасибо большое за экскурсию! Вы очень душевный гид!:)Нам все понравилось! Рекомендую однозначно к посещению. За

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Шампанское»

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  6. Эйфелева башня
  7. Остров Сите
  8. Собор Парижской Богоматери
  9. Опера Гарнье
  10. Музей Орсе
Сколько стоит экскурсия по Парижу в сентябре 2024
Сейчас в Париже в категории "Шампанское" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 850. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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