Найдено 3 экскурсии в категории « Шампанское » в Париже на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году

1 чел. По популярности Пешая 1 отзыв 3 часа Индивидуальная до 6 чел. Королевский Париж за 3 часа Средневековая церковь, Лувр, мушкетёры и шампанское Начало: В районе метро Louvre Rivoli «Вас ждут шампанское из хрустальных бокалов и французские закуски — лягушачьи лапки или блинчики с фуа-гра» € 160 за всё до 6 чел. На машине 1 отзыв 7.5 часов Индивидуальная до 4 чел. Влюбиться в Шампань за 1 день Побывать в колыбели шампанских вин и посетить самый известный готический собор Франции Начало: В холле вашего отеля в Париже «Мы прогуляемся по Авеню шампанских вин и по желанию заглянем на дегустацию в «Moët &» € 850 за всё до 4 чел. Пешая 2 отзыва 7 часов Индивидуальная до 10 чел. Реймс (Reims), Шампань Место коронации французских монархов и родина шампанского - обзорная экскурсия в историческом городе «Посещение одного из шампанских домов с дегустацией по желанию» € 467 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Парижа Последние отзывы на экскурсии А Анастасия Влюбиться в Шампань за 1 день Спасибо Виктору за экскурсию! Вся семья осталась довольна!

М Мария Королевский Париж за 3 часа АннаМари, спасибо большое за экскурсию! Вы очень душевный гид!:)Нам все понравилось! Рекомендую однозначно к посещению. За пикник отдельная благодарность🌷

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Шампанское»

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