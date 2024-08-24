3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Королевский Париж за 3 часа
Средневековая церковь, Лувр, мушкетёры и шампанское
Начало: В районе метро Louvre Rivoli
«Вас ждут шампанское из хрустальных бокалов и французские закуски — лягушачьи лапки или блинчики с фуа-гра»
30 сен в 14:00
2 окт в 14:00
€160 за всё до 6 чел.
7.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Шампань за 1 день
Побывать в колыбели шампанских вин и посетить самый известный готический собор Франции
Начало: В холле вашего отеля в Париже
«Мы прогуляемся по Авеню шампанских вин и по желанию заглянем на дегустацию в «Moët &»
26 сен в 17:30
27 сен в 09:30
€850 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Реймс (Reims), Шампань
Место коронации французских монархов и родина шампанского - обзорная экскурсия в историческом городе
«Посещение одного из шампанских домов с дегустацией по желанию»
Завтра в 09:00
26 сен в 09:00
€467 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия24 августа 2024Спасибо Виктору за экскурсию! Вся семья осталась довольна!
- ММария12 мая 2024АннаМари, спасибо большое за экскурсию! Вы очень душевный гид!:)Нам все понравилось! Рекомендую однозначно к посещению. За пикник отдельная благодарность🌷
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Шампанское»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Парижу в сентябре 2024
Сейчас в Париже в категории "Шампанское" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 850. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Шампанское», 4 ⭐ отзыва, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь